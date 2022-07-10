稅務漫談／納稅人可上網修改稅表

納稅人現在已可通過電子方式來修改稅表。(Getty Images)

6月23日，國稅局 宣布現在可以通過電子方式修改更多表格，新增表格包括1040-NR表(非居民所得稅表 )、1040-SS表(自雇稅申報表，包括波多黎各居民的附加子女減稅優惠)以及1040-PR表(自雇稅申報表-波多黎各)進行的修改。新系統還為1040、1040-SR、1040-NR和1040-SS及1040-PR添加了一個新的電子複選框，以表明正在電子提交取代性稅表。取代性稅表是指在原始稅表之後、在截止日之前(包括延期)提交的稅表。如果納稅人報稅身分發生變化或將添加在另一份稅表中被申報的被撫養人，也可以通過電子方式來修改稅表。

退稅 仍以支票形式發放

不過，傳統1040和1040-NR的電子申報目前僅限2019、2020和2021年，其他再往前的稅年必須以紙質方式提交。另外，如果原始申報表是在本處理年度內以紙質方式提交的，那麼修改後的申報表必須以紙質方式提交。每次以電子方式提交修改後的1040表或1040-SR表時，都需要填寫新的8879表。電子提交的1040-X系列表仍不接受直接存款，所有退稅還是以支票形式發放。

納稅人在電子修改前，要聯繫首選稅務軟件供應商，以確認他們是否參與，並了解提交修正申報表所需的具體說明和回答任何問題。申報者最多可以以電子方式提交三份「已接受」的修正申報表。在第三份已接受的修正申報表之後，所有後續的嘗試將被拒絕。目前，正常的處理時間為16周，但由於國稅局的積壓滯後，處理時間延長至20周左右。

納稅人每年提交大約300萬份1040-X表格。這項新功能將進一步幫助需要修正稅表的民眾，還有助於減輕國稅局對當前積壓的修改稅表的處理工作。納稅人仍然可以使用國稅局官網Where’s My Amended Return在線工具或撥打自動免費電話866-464-2050，查詢他們以電子方式提交的1040-X表格的狀態。可查詢的年份為近三年，比如今年可以查詢2019、2020和2021納稅年度的1040、1040-NR和1040-SR表以及2021納稅年度的1040-SS和1040-PR表。

在查詢時，需要輸入社安號、生日和郵編，然後選擇相應的年份。納稅人仍然有提交1040-X表格的紙質版本，應遵循準備和提交紙質的表格說明，紙質申報的處理時間較長。

除了改稅查詢，國稅局也加強了其官網「我的退款在哪裡(Where’s My Refund)」在線工具，使納稅人能夠檢查其當前納稅年度和前兩年的退稅情況。在查詢時，需要輸入納稅年度、社安號或個人稅號(ITIN)、申報狀態和預期退稅金額。該工具每天更新一次(通常是隔夜更新)，並在獲得批准後立即為納稅人提供預計的退稅發放日期。

補稅可自行算出欠稅款

並非所有的「修正」都需要填寫修正稅表(amended return)。稅務規則在稅季中間更新，但納稅人已經遞交了稅表，國稅局會進行自動調整(例如2021稅季拜登政府對失業金豁免)。認為自己需要補稅，可自行算出欠稅款，在國稅局官網在線支付，不需要再次重複遞件或再次寄出1040X，國稅局會做出對稅表內容的調整。已經遞交了一份修正稅表1040X後又發現了問題，此時不需要再提交第二份修正稅表，以免國稅局重複收件反而暫停處理。已經回覆了國稅局對於某稅年的信件，在絕大情況下，一旦納稅人回覆了信件，就不需要再做出動作了，以免國稅局重複收件反而暫停處理。國稅局展開審查(audit)，納稅人需要進行的是遞交材料證明報稅情況或申辯，由國稅局進行判別是否予以承認。

目前，與國稅局聯繫的最優方式還是在線查詢，國稅局提醒納稅人，國稅局官網的「在線帳戶」(online account)仍然是查找上一年調整後總收入、到期餘額或其他類型帳戶信息的最佳選擇。納稅人如果需要支付稅款、申請支付計畫，申請IP PIN，也建議在線完成，紙質申請因國稅局積壓造成大量滯後。除此之外，也可以求助電話客服，但由於國稅局人員有限，納稅人要經歷極長的等待時間，建議優先使用自助服務，可以在國稅局官網頁面找到自動電話號碼。再或者授權專業報稅人，由他們通過執業者專線(practitioner line)與國稅局聯繫。

（作者為註冊會計師）