新聞眼／臉書賠償 為何獨厚伊州

臉書違反伊州隱私法，凡提出申請且符合資格的伊州居民，每人都收到397元賠償。(特派員黃惠玲／攝影)

成千上萬的伊利諾州居民，在今年5月初陸續收到金額397元的「意外之財」，這筆透過支票、銀行轉帳等方式支付的款項，是臉書 提供伊州 用戶的賠償金，不少非伊州居民聽到此消息，都因此感到嫉妒、羨慕，更多的疑問是「我也用臉書很久了，為何沒有收到賠償？」伊州居民所以成為全美唯一收到臉書賠款的原因，全拜該州的一項獨特針對隱私 法的嚴格法律所賜，那就是「伊州生物識別資訊隱私法案」(Illinois Biometrics Information Privacy Act，簡稱BIPA)。

生物隱私遭侵權 可提告

伊州對生物識別資訊隱私法案早在2008年立法頒布，主要允許州民針對與生物特徵數據相關的隱私範圍提侵權訴訟，所謂生物識別指的是「視網膜或虹膜掃描」、「指紋」、「聲紋」以及手部或臉部形狀的掃描識別。

有鑑於生物識別數據在交通、金融、酒店、零售與教育等行業的運用愈來愈多，因此在該法律範圍下，所有企業必須意識到相關法案的嚴格要求，凡是收集上述任何個人生物信息時，必須：

●制訂一項關於生物數據施行的公開政策。

●提供公開事實(provide disclosures)。

●在收集前，要先取得被收集生物識別特徵者同意。

●使用基於行業的標準，合理謹慎儲存、傳輸與保護信息。

社交媒體「臉書」則是在2010年推出了臉部辨識功能，藉此自動辨識照片或影片中的人臉並建議標記該用戶的名字。後因伊州提出訴訟，已經取消了該項功能。

目前臉書必須由用戶自行設定「臉部辨識」，其中選擇加入此功能的用戶，可獲得協助察看自己是否出現在其他人的相片中，並收到通知來舉報假冒者或濫用，假使不想啟用「臉部辨識設定」的用戶，可到個人臉書關閉此功能，但之後仍可以手動方式標記照片因其「臉部辨識設定」的標記功能。不過，臉書去年11月宣布，關閉臉部識別系統，原因是對該技術廣泛使用引起越來越多的擔憂，臉書表示，計畫刪除所儲存的10億多個面部識別模版，換句話說，自動辨識照片、影片人臉的功能將不再存在。

伊州這起針對臉部辨識功能的訴訟，2015年由埃德爾森代表庫克郡居民黎卡塔(Carlo Licata)提告臉書，該訴訟主要控訴臉書推出的臉部辨識功能，可在照片中標示人名，此舉違反伊州生物識別資訊隱私法案。

2021年2月，加州一名聯邦法官批准了埃德爾森提出的6.5億和解協議，然而伊州兩居民佛蘭克弗德(Dawn Frankfother)及佛拉納根(Cathy Flanagan)對該賠償案提出上訴，導致整個支付計畫被推遲執行，這兩人主要在訴訟中，反對向原告律師支付9750萬元的費用，也反對向列名原告者提供5000元的紅利獎金。

每名用戶 獲賠397元

夏威夷上訴法院今年3月聽取了雙方辯論，法官隨後裁定，「地方法院未濫用自由裁量權而授與律師費及獎金」。

對於贏得該場訴訟，埃德爾森說，「我們不僅證明了隱私案件可以獲得賠償，透過此案，也證明只要涉及到保護生物識別特徵的隱私時，我們都處於有利地位」。

該賠償已經從5月9日起開始寄發給伊州160多萬居民，許多華裔用戶均已收到這筆397元賠償，其中部分用戶收到臉書郵寄到家的支票，也有部分居民是從銀行帳戶直接收到臉書轉帳的金額，臉書表示，所有賠償金預計兩周內發放完成。還有一些有兩個臉書帳戶的伊州民眾，收到兩筆分別為397元的賠償。

臉書表示，伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，要符合賠償條件，還必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶提交了索賠申請。除去律師費及相關費用，估計每位符合資格的申請者，可以拿到397元的賠償金。

繼臉書因為違反伊州生物識別資訊隱私法對伊州州民做出6.5億賠償後，谷歌(Google)被控違反相同法令的官司，也已經達成和解，這也意味著部分伊州居民有資格成為總額1億元的和解金受款者。

根據谷歌和解案官網指出，該訴訟指控谷歌違反了伊州法律，那就是在未經適當通知與取得同意的情況下，將居住在伊州州民的生物特徵數據收集、分類，然後儲存在共享的谷歌相本(google photos)。

申請賠償者，只要在2015年5月到2022年4月25日期間的任何時候，出現在谷歌相本中任何一張照片上，且是伊州州民者，都有權獲得和解金。

「臉書」推出臉部辨識功能，引發隱私權爭議。(Getty Images)

其他州法不如伊州嚴密

提交索賠的截止日期為今年9月24日，最終批准賠償的聽證會將在2022年9月28日舉行，詳細提交索賠的步驟與相關信息，可查詢：https://www.googlebipasettlement.com/。

目前美國有幾個州都有類似的生物識別信息保護法律，但都遠不如伊州嚴密，聯邦層面也仍然缺乏這種立法，民主黨籍聯邦參議員默克利(Jeff Merkley)與進步派大將、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)於2020年11月共同提出了「國家生物識別信息隱私法」(National Biometric Information Privacy Act)，此法案目前仍未有新的進展，但主要包括包含三個關鍵條款：要求在收集和披露個人生物識別符和信息之前，必須獲得個人的同意；隱私權因此受侵害的個人，有權向違反該法保護的私人實體提出訴訟，違規者必須予以1000元的違約賠償金或實際受影響而損失的總額，以其中金額較高者為準；有義務以類似機構保護其他機密和敏感信息(如社會安全號碼)的方式，來保護生物特徵識別器或生物特徵信息。

該法將適用於「私人實體」，泛指一般擁有任何個人生物識別信息的任何規模企業。而聯邦、州和地方政府機構和學術機構則不在該法的適用範圍。

究竟成千上萬的伊州居民當初怎麼判定是否符合臉書違法生物辨識隱私法資格，代表提控律師之一的蓋勒(Paul Geller)列出四項重點，讓公眾對該訴訟先有進一步的了解。

一，我是否符合資格？我是否可以申請理賠？

現階段臉書提出的賠償方案，仍待舊金山地區的聯邦法官核准，因此目前臉書尚未提供詳細可獲賠償的資格條件，也沒有說明伊州用戶如何取得賠款；例如假使一位居民名下有兩個臉書帳戶的話，是否兩個帳號都可獲賠，還有近期遷出伊利諾州的民眾，是否也能列入賠償名單，也仍是未知數。

二，用戶將如何獲得通知？

估計約有500萬到600萬的伊州臉書用戶都包括在該賠償案的範圍內，蓋勒說，最後每人可獲得的賠償金額，將視有多少用戶提出索賠申請而定，目前很大機率每人應可拿到數百元。此外，依據聯邦法官之前的定義，該訴訟案的賠償對象，以2011年6月7日臉書推出臉部辨識功能後的用戶為準。

三，該訴訟如何開始的？

伊利諾州在五年前向臉書提控，指臉書推出的臉部辨識功能，可在照片中標示人名，因此違反伊州生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)，伊州也是全美對生物識別資訊保護最嚴密的州別，該法並允許民眾針對違法者提出法律訴訟。

四，臉書是否已經變更其臉部辨識功能？

蓋勒說，針對伊州用戶，臉書已經改變了該功能的設定，用戶可透過隱私設定，自行選擇是否要在自己的帳號上，行使「臉部辨識」功能，不過，是否有其他改變，臉書目前未做公開說明。

律師表示，一定要在之前曾送出賠償申請的臉書用戶，才會獲得這筆和解金，假使你符合上述理賠資格，但沒有填寫申請表格的話，就不會收到賠償金。