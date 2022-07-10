大仁說財經／俄限惰氣出口 晶片商頭大

惰性氣體對晶片生產至關重要。（路透）

半導體業時時刻刻不能喘息。在解決了疫情引發的供應瓶頸之後，晶片 製造商正面臨一個新的難題：全球製造半導體最大氣體供應商之一的俄羅斯 已開始限制出口。

根據俄羅斯國家通訊社《塔斯社》報導，莫斯科於5月底開始限制向「不友好」國家出口惰性氣體，包括氖氣、氬氣和氦氣。

這三種氣體都用於生產大量消費產品中的微型電子晶片，從智慧手機到洗衣機再到汽車，這些產品幾個月來一直供不應求。

這是俄羅斯總統普亭對那些因襲擊烏克蘭 而對莫斯科實施一系列制裁的國家最近的一次反擊。根據諮詢公司貝恩公司的數據，在開戰前，俄羅斯和烏克蘭合占晶片業氖氣供應的30%左右。

半導體業及其客戶才剛開始擺脫供應危機最嚴重的時期，又遇到這種出口限制。LMC Automotive指出，去年由於晶片短缺，汽車製造商的汽車產量少了1000萬輛，但預計今年下半年供應量將有所改善。

這家汽車諮詢公司全球生產總監考克斯(Justin Cox)說，「很明顯，我們並不需要另一場可能影響甚至阻礙復甦的晶片供應戲碼。」

他指出，氖氣限制出口「令人擔憂」，但晶片製造商並不感到意外。他說，在俄羅斯8年前自烏克蘭吞併克里米亞之後，該產業就一直在為該地區的進一步供應中斷預做準備。

業者降低對俄烏依賴

在稱為光刻的過程中，氖氣在半導體生產中發揮至關重要的作用。這個氣體在將圖案蝕刻到構成晶片的矽晶片上時，用以控制雷射產生的光線波長。

俄烏戰前，俄羅斯在其鋼鐵廠收集未加工的氖作為副產品，然後將其運往烏克蘭進行純化。市場研究公司Techcet資深技術分析師桑德其維斯特(Jonas Sundqvist)表示，自蘇聯時代以來，兩國一直是惰性氣體的主要生產國，當時這個超級大國利用它來建立其軍事和太空技術。

兩國衝突對生產造成持久的損害。烏克蘭一些城市的激烈戰鬥，包括兩個具有重要戰略意義的港口城市馬里烏波爾和敖德薩，已經摧毀了工業基地，使從該地區出口商品變得極其困難。

桑德其維斯特說，「現在馬里烏波爾和敖德薩已永久失去了一些淨化能力。」

但自2014年俄羅斯入侵克里米亞以來，半導體製造商一直在減少對該地區的依賴。

貝恩公司美洲製造業務合夥人漢伯里(Peter Hanbury)表示，晶片製造商在2月入侵之後加倍努力擺脫依賴。

他說，該行業對烏克蘭和俄羅斯的氖氣依賴度「非常高」，在80%到90%之間。但自2014年以來，晶片製造商已將這個比率降至不到三分之一。

他強調，「該產業認知到與該地區相關的風險，並開始對新來源、開發新國家和特定供應商進行基本認證。」

中國可能成為受益者

現在要判讀俄羅斯的出口限制將對半導體製造商有何影響還為時過早。

漢伯里說，到目前為止，烏克蘭的戰爭並未影響晶片生產，「我認為至少在幾個月內不會有影響，而且我的確認為影響可能會很小。」

然而，即使晶片製造商可彌補該地區失去的供應，他們最終也可能會為這些重要氣體支付更多費用。

桑德其維斯特說，很難追踪氖氣和其他氣體的價格，因為這些產品大多數都是根據私人長期合約進行交易。但《Techcet》估計，自今年初俄羅斯入侵烏克蘭以來，氖氣合約價格已經上漲5倍，並且短期內將保持在高位。

他說，「俄羅斯的出口限制肯定會對任何新合同產生影響。」

他補充說，晶片製造巨頭三星所在地南韓將首先感受到痛苦，因為它依賴惰性氣體進口，而且與美國、日本和歐洲不同，它缺乏可以提高產量的大型天然氣公司。

根據Counterpoint Research彙編的數據，三星去年超過英特爾，成為全球收入最高的半導體製造商。

另一家全球最大晶片製造商美光科技也指出，它購買的惰性氣體價格上漲，但「未來幾個月供應充足」，預計短期內不會減產。美光發言人表示，「我們正在採取措施確保更長時期的額外供應。」

在晶片荒爆發2年後，各國現在都在競相建立自有晶片製造能力，這也同時讓自己直接暴露在全球供應鏈的波動中。

英特爾自願提出幫助美國政府推動自產晶片計畫，並於今年稍早時宣布將投資200億元建設兩家新工廠。去年，三星也承諾在德州建造一座價值170億元的工廠。

但更多的晶片製造可能會轉化為對惰性氣體的更高需求。

由於俄羅斯威脅要削減其出口，中國可能是一大受益者。桑德其維斯特表示，中國擁有「最大、最新」的生產能力。

自2015年以來，中國就對自有半導體業進行大量投資，包括將惰性氣體與其他工業產品分離所需的設備。他說，中國現在是這些氣體的淨出口國，並聲稱自給自足。

桑德其維斯特補充說，全球對惰性氣體的需求可能會集中在中國，而該國將「為這些產品設定很好的價格」。