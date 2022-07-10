娛樂／相隔17年回歸「星戰」伊旺麥奎格續寫歐比王傳奇

相隔17年，伊旺麥奎格再度回歸「星際大戰」系列出演影集「歐比王肯諾比」。（取材自IMDb）

伊旺麥奎格（Ewan McGregor）相隔17年再度回歸「星際大戰」（Star Wars）系列出演影集「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi），他這幾年多次提及想再演「歐比王」，有次迪士尼還真的主動找上門說，「我們有看到你在社群網站 上說想再演歐比王，有興趣再演嗎？」他也立刻答應，「如果能在第三集與第四集中間有更棒的故事，那我們就一起讓傳奇延續吧」。

經典回歸 黑武士也來了

「歐比王肯諾比」有很多實景拍攝，讓觀眾可以更投入這個壯闊的世界。（取材自IMDb）

伊旺麥奎格從影迄今近30年，只演過「猜火車」（Trainspotting）與「歐比王」的續篇，也笑說多年以來一直覺得「歐比王」是個跨越不同世代的重要角色，讓他備感溫暖，「我們要有很棒的故事，內容也要能夠完全可以滿足粉絲」。這集除了「歐比王」之外，海登克里斯坦森（Hayden Christensen）飾演的經典反派「黑武士」安納金也回歸。導演黛博拉周（Deborah Chow）提到，在「星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇」（Star Wars Episode III: Revenge of the Sith）之後，安納金已經獲得黑暗原力，這系列也是安納金正式成為「黑武士」的轉折關鍵。

伊旺麥奎格也回憶當年與小他10歲的「徒弟」海登克里斯坦森在拍攝「星際大戰」時，有過非常美好的時光，「我們拍第一部電影 的時候就很親密，後來又拍了一集，我們一起住在澳洲，因為都是離鄉背井，私下常會一起練習光劍對戰」，笑說雖然已經非常多年沒見，兩人交情還是很好，「我們已經很久沒聯絡，而當我再次遇到他與他聊這個計畫，我們都非常興奮，很奇特，感覺時間從未消逝」。

伊旺麥奎格提到，自從演完「星際大戰」前傳三部曲之後，有不少粉絲會對他喊劇中的台詞。（取材自IMDb）

苦練光劍 練出一身肌肉

伊旺麥奎格說，1977年首部星戰電影「星際大戰：曙光乍現」（Star Wars: Episode IV – A New Hope）上映時，他當時才6歲，但這部電影已徹底改變了他的人生，小時候也希望能有C-3PO、R2-D2這兩台機器人陪伴，「我永遠無法忘懷那種感受，我身邊的朋友也都是因為喜歡星際大戰而認識，瘋狂的是多年以後我竟然真的有機會能參與這系列」，這次也再度苦練光劍，「我們每場動作戲都是有想法，可以呈現人物性格，觀眾一定感受得到」，也有再度學習老版「歐比王」亞歷克堅尼斯（Alec Guinness）的口音，也勤練出一身肌肉。

伊旺回憶多年前拍「星際大戰」時多為攝影棚內的綠幕，但這次有很多都是實景拍攝，讓人可以透過這些大自然的美景，包括沙漠、山林，讓觀眾可以更投入這個壯闊的世界，「這不只是一部電視影集，製作水準完全是一部好萊塢電影，應該要視為一部六小時的電影」，也笑說自己相隔17年回歸之後，知道粉絲們已經等待非常久了。

伊旺麥奎格這回苦練光劍，勤練出一身肌肉。（取材自IMDb）

粉絲懷舊 紛喊劇中台詞

伊旺麥奎格提到，自從演完「星際大戰」前傳三部曲之後，無論到哪裡，都有不少粉絲會對他喊劇中的台詞，其中最常聽到的就是「Hello, there你好啊，那邊的朋友」，更笑說：「我到現在為止，每一天，我到任何地方，都一定會有人對我說這句話。」

這句台詞是他所飾演角色「歐比王」的經典台詞，更是1977年「星際大戰：曙光乍現」老版「歐比王」的第一句台詞，伊旺麥奎格則在「星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇」向反派挑釁時，說出這句話。

伊旺麥奎格對「星際大戰」前傳三部曲充滿美好情懷，也為「歐比王」投注許多心力。（取材自IMDb）

伊旺麥奎格對「星際大戰」前傳三部曲充滿美好情懷，也為「歐比王」這角色投注許多心力，但當年影評評價並不好，「我那時看到報章媒體上很多影評，他們好像真的很討厭這些電影，我其實有些難過」，但從近五年開始，每逢宣傳電影到世界各地，都會有許多人稱他是「歐比王」，並喊他的經典台詞，讓他喜出望外，才發現對這些年輕世代來說，他所主演的三部曲才是這些人的青春回憶。（取材自聯合新聞網）