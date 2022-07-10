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移民專頁／有I-485工作許可 H-1B延期僅是預備方案

耿婷律師主答

讀者問：

我的H-1B剛剛過了6年，需要單位再延期，可是單位說我用EAD工作就可以了，不用浪費錢再續工簽；我看網上說，律師建議有了EAD後，也要保持工簽有效一直到收到綠卡為止，我能夠做什麼？

答：

理論上來說，只要收到I-485工作許可（EAD），你就可以用該EAD合法為雇主工作，不需要一定用H-1B身分為雇主工作；但是大部分人為了保險起見，都希望在I-485批准以前保持一個合法的工作身分，以防萬一I-485被拒，自己要面臨立即離開美國的處境。因為要避免I-485被拒後申請人需要立即出境，大家才會建議通過H-1B延期來維持一個在美國的合法非移民身分。

如果你自己評估I-485被拒的可能性不大，比如幫你辦綠卡的公司經營非常穩定、不會破產、也會持續雇傭你，你是合法入境美國並且沒有在美國非法居留過，沒有犯罪紀錄，不是共產黨員、沒有不允許移民的傳染病（如淋病、傳染性麻風病也叫漢森病、傳染性階段梅毒和活動性肺結核）的話，那你可以不用延期H-1B，而是用EAD為雇主工作。

H-1B 綠卡 移民

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