移民專頁／正常審理期間 移民局不受理催問

移民局公布的I-485審理進程信息顯示，職業類I-485申請的審理時間平均為23-32.5個月。(Getty Images)

讀者問：

我於2018年5月申請EB-1移民，接受日是2020年11月中，是經歷了史上最長排期的EB-1申請。沒想到，我的I-485申請也掉進了黑洞。2021年4月，我打了指紋，8月收到Combo卡，之前的速度雖然不算快，但是還算正常，但之後就沒有任何消息了，沒有面試 通知。我的體檢表跟I-485申請是一起交的，所以也沒有RFE問題。去年12月底，我聯繫了州參議員，1月下旬填完他們發來privacyreleaseform，然後就沒有下文了，急死了，我該怎麼辦？

答：

你在你的問題裡並未具體說明你I-485的遞交時間，我們只能根據你的打指模時間推測你的I-485的遞交時間應該是2021年3月左右。依據移民局 在官網公布的I-485審理進程信息顯示，職業類I-485申請的審理時間平均為23-32.5個月，因此你的I-485申請實際並未超過移民局的正常審理時間。

如果申請人的I-485申請還處於移民局公布的正常審理期間內的話，移民局是不會受理申請人的催問。當然申請人也可以聯繫當地議員發信給移民局，但如果移民局回覆該案還處於類似案件的正常審理期限內，議員是不會再過問此事的。

如果申請人有充分證據證明其綠卡 申請應該獲得加急處理的話，也可以向移民局遞交Expedite Request，要求移民官出於人道方面或美國國家利益方面的考慮，來加速審理你的綠卡申請。

另外，你也可以考慮在當地聯邦法院起訴移民局行政不作為，藉以逼迫移民局與申請人協議在一段合理時間內完成I-485的審理，俗稱催辦令。不過因為你的I-485只遞交了大概15個月左右，提告的理由目前還不充分，因此暫不建議做催辦令。