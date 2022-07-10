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每周一書／迎戰熊市 優勢投資人交戰守則

周靜芝

股市進入熊市的時代，投資人的優勢為何？每個人究竟該憑藉什麼，才能贏過市場先生？村上春樹曾說，「如果你只讀每個人都在讀的書，你也只能想到每個人都能想到的事。」換言之，「如果我們讀了每個投資人都在讀的書，也許我們能想到每個投資人都在想的事。」

《優勢投資人交戰守則》作者梅班．費伯(Meb Faber)為Cambria投資管理公司的共同創辦人，同時擔任該公司的投資長，他也是Cambria的ETF、個別帳戶與私人投資基金的經理人。費伯曾經出版無數白皮書與五本著作，包括《長春藤投資組合》(The Ivy Portfolio)、《全球資產配置》(Global Asset Allocation)，以及《跟著大戶做投資》(Invest with the House)。他經常公開發表演講，也為一些知名期刊雜誌如《巴倫週刊》、《紐約時報》、《紐約客》等撰寫投資策略方面的文章。

本書集結包括《擊敗群眾的逆向思維》肯恩．費雪、《智慧型股票投資人》總編傑森．茲威格、《雙動能投資》蓋瑞．安東納奇在內等33位頂尖金融作家、財經研究者，以及最受推崇的基金經理人，內容橫跨總體政經、市場動態、投資管理、資產配置和個人理財等等領域的文章精選輯。

以下為《優勢投資人交戰守則》部份精彩內容，例如蓋瑞．安東納奇在部落格中經常出現的問答妙語：

問：你認為股票市場還會下跌多少？答：89％。

問：什麼？！答：嗯，這是過去曾經發生過的最大跌幅。可是，過去的表現並不能保證將來的成功，所以我覺得真正的跌幅可能還不只如此。

問：我剛剛查了我的交易帳戶，淨值正在下跌。我應該怎麼做？答：不要再看帳戶了。

蓋瑞．安東納奇表示，經過如此一番問答之後，大家通常就不會繼續提出問題了。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

投資 股票 村上春樹

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