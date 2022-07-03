生活／美食天堂 難忘杭州早餐

杭州名麵「片兒川」。

早飯，是一個人一天生活的「開場白」。中國人深諳一日之計在於晨，不光以聞雞起舞勵志，也強調早飯的重要性。「早飯吃得像皇帝」就是要把早飯吃出帝王般的豐富與鄭重，而後兩餐可以像平民、像乞丐，可見對早餐的重視程度。

由於地域文化、物產之異，各地的早餐習俗與內容也不盡相同。北京人喜鹵煮火燒、焦圈兒、麵茶、排叉；天津以煎餅果子出名；武漢則以熱乾麵聞名南北；愛辣的四川人，即便早餐也離不開紅油抄手、擔擔麵；精緻的上海「寧」也一樣接地氣，不出弄堂口就能買上生煎包；廣東人更是注重這一日的初始登臺，早茶有蝦餃、燒賣、鳳爪、叉燒包、流沙奶黃包、蛋塔、腸粉、蘿蔔糕，不僅內容琳瑯滿目，還能從早上吃到中午。

一些早點是大江南北通吃的，比如：燒餅、油條、豆漿、豆腐腦、餛飩、油餅、包子、饅頭、燒賣。

燒餅、油條、豆腐腦。

而我的故鄉杭州呢？我腦海裡好似展開了一幅空中瀰漫煙火氣的清明上河圖，鮮活、生動，杭州人講究樂惠或叫落胃，都講的是開心、實惠，吃得舒坦、舒適，漫不經心中透著愜意和滿足。

作為美食 天堂之一，杭州名不虛傳。除了和其他城鎮一樣的那些食物，像包子、餛飩不須多說，燒餅、油條、豆漿、豆腐腦更是標配，還有各樣早點滿足各式人等的味蕾需求。

像糍飯團，是加了白糖的糯米飯壓實、包裹微鹹的油條肉鬆；蔥煎包，皮薄餡多，底部煎得焦黃，點綴著碧綠蔥花，一咬滿口鮮香，又鬆軟又有油油的酥脆；煎餃是它的「近親」，有異曲同工之妙。

要麼饅頭大小、要麼網球大小的麻球是我的最愛之一，糯米球上沾滿芝麻，在油裡炸透，圓圓滾滾一副福相，別看它挺個大肚子，一口咬下去鬆鬆軟軟，滿口溢香。有時裡面有豆沙餡，有時就是個「空心球」，我都愛吃，甚至在家也試著做過。後來朋友警告，麻球就像個小型炸彈，若在油鍋裡炸開，後果不堪設想。自忖雖然不會炸得房子起火，可這張老臉還是要小心，於是停工。在美國，只有自助中餐裡才有麻球，每次去都要吃上一、二個才算順心。別人說我傻：吃了兩個這麼油膩的玩意兒，基本就飽了，再能裝下什麼別的？我脖子一梗：你怎麼就沒聞到那香味呢？

杭州的燒餅、油條也不同。燒餅有鹹甜兩種，剛出爐的燒餅香氣四溢，韌勁十足；油條也分酥脆金黃剛出鍋的，和再炸一次嘎嘎脆又有嚼勁的老油條。

豆漿，杭州人叫漿兒，也分甜豆漿和鹹豆漿，前者更顯自然豆香的醇厚，後者更體現鮮鹹：剛煮好的豆漿裡加入油條塊、蝦皮、醬油、榨菜丁，還有幾粒散發清香的小蔥花。和鹹豆漿一樣，豆腐腦也離不開蝦皮、醬油、榨菜丁，當然還有「點睛之筆」──鮮翠欲滴的青蔥粒。對這原本是走街串巷、不登大雅之堂的家常早點，我情有獨鍾。當年，為了解口饞，在生產的關鍵時刻都不忘要喝一碗豆腐腦、嚼一副燒餅油條，以至於因此推遲剖腹產手術 時間。

蝦仁拌川。

就連各地都有的大眾小吃餛飩，杭州也花樣繁多，分大餛飩、小餛飩，餡兒有鮮肉、蝦肉、薺菜、芹菜、筍尖、蛋黃，春草萋萋時分，還有馬蘭頭。其中蝦肉餛飩是杭州人的最愛，它皮薄但有韌勁，蝦肉多採用新鮮的河蝦仁，吃來口感鮮香嫩滑，味道格外鮮美。

湯圓也是家常的早餐，以前多是乒乓球大小的芝麻餡、豆沙餡湯圓，也有寧波特有的鮮肉湯圓；現在花樣更多，我還吃過彈子球大小的小湯圓，裡面居然也有芝麻餡，和甜酒釀一起煮，起鍋時撒上蛋花、枸杞，冬日裡呼嚕呼嚕喝上一碗，那叫個舒坦。

鴨血湯裡放著鴨血、油豆腐、香菜、白胡椒粉，鮮美滋補，有時還飄著幾根水靈靈的菠菜葉；牛肉粉絲裡有葷有素，帶有咖喱香的牛肉末遊蕩在晶瑩剔透的粉絲之間，落著數粒青綠的蔥花，湯汁濃郁。早起的人們，熱乎乎地有滋有味灌下一碗，肚裡立馬落胃了。這兩樣當屬杭州最大眾化的新豐小吃店最有名，據說牛肉粉絲湯一天能賣出7000多碗。

接著不得不說幾樣杭州特有的早飯：片兒川、小籠包、貓耳朵和各種糕團，及最家常的泡飯。

獨具特色的片兒川，是杭州「名片」之一。一般用鹼麵來製作，筋道硬紮不像龍鬚麵那麼「溫柔」。澆頭裡的食材新鮮豐富，瘦肉片鮮嫩溜滑，加些筍片、倒篤菜或雪菜、金針菇、蘑菇，其中雪菜和筍片不可或缺。古語有云：「聽戲聽腔，吃麵喝湯」。片兒川的湯汁，不是熬燉多時的骨頭湯，就是濃香赤醬的麵湯。杭城的片兒川麵店不僅遍布大街小巷，連大名鼎鼎有160多年歷史的「樓外樓」都放下身段經營這碗片兒川。一碗片兒川在「樓外樓」早餐的餐桌上也就賣10元，以饗那些晨練的老餮。我就曾和閨蜜們在大清早沿著斷橋白堤走到那裡，來上一碗這鍾情許久的本土味，排隊等開門時，周圍幾乎全是操著杭州話的老食客，外地遊客來杭也必品嘗這碗片兒川。

杭州小籠包，可謂聞名遐邇，尤其以百年老店「知味觀」的名氣最大。過去，家裡有親戚朋友來，都要衝這名頭去吃上一頓。可惜我的印象中，只有門口排的長隊和各張桌前吃著與候著的食客。其實各地都有小籠包，比如揚州和蘇州的小籠包也是譽滿天下。可杭州的小籠包地位難撼，頗有口碑，薄薄麵皮裡的鮮肉和鮮汁，還是讓人對這小小的包子過口不忘。

是啊，杭州人會吃，講究吃。小包子如此，大包子也要做到極致。

南方油包。

靠近西湖邊，有個賣包子的小檔口，只賣肉包和細沙包。包子全國各地都吃得到，也是很多主婦「信手拈來」的家庭主食。可這家大包子卻不普通，據說曾創下一天賣出5萬個包子的紀錄，平常出售上萬個也是輕輕鬆鬆。這就是杭州家喻戶曉的「南方大包」。

那裡一年365天幾乎每天都排著長隊，人們從杭城四面八方趕過去就是為了這口。肉包裡的豬肉餡選3分五花肉、7分前腿肉，肥瘦配搭，加以高湯皮凍增鮮調味。聽說肉餡如果兩天內沒有用上售出就要報廢扔掉，但火熱的銷售使這種情況從未出現。而我更喜愛的是另一款：南方油包。細膩油潤的豆沙裡夾雜著果脯青紅絲，簡直絕配。咬上一小口，軟軟綿綿的；再吸一口如蜜漾開的豆沙餡，豆香混合果香的甜香彌漫在唇齒之間，含在嘴裡化了似的，真捨不得就這麼咽下去。不在杭州時，我心裡總留這份念想；回到杭州，必定要去買上幾袋解解饞。

貓耳朵，是一種形狀像貓耳朵的麵食，小巧玲瓏，長相就惹人愛憐；湯碗中還胡蘿蔔丁、青豌豆相間，煞是清爽。待端起碗來，不僅「耳朵」咬著很有嚼勁，柔韌爽滑，湯汁也十分鮮美，那是用火腿、蝦仁、干貝、雞脯肉、香菇熬出來的。據說還有一個傳說：當年乾隆皇帝下江南微服私訪，乘一葉扁舟遊西湖。不料遇雨，只好進艙避雨。等半天，雨勢不減，肚子咕咕叫了，就問划船老翁有無吃食，可船上有麵但沒擀麵杖什麼也做不成。老翁的孫女懷抱一隻小花貓在一旁突然說，我有辦法。她動手做了麵團，用手撚成塊，狀似小貓耳朵，下鍋做成一碗麵湯，類似北方常吃的麵疙瘩湯。可江浙是魚米之鄉，麵是一樣的麵，可加入魚蝦鹵汁就是不一樣的汁兒了。乾隆吃了這款鮮美又精緻的點心後龍顏大悅，回到紫禁城即召女孩進宮做這「貓耳朵」。自此，貓耳朵成了杭州一道名點，出現在早餐和下午點心的餐桌上。

蔥包檜兒，春餅裡放上油條和蔥段、壓扁，用平鍋在火上煎烤至略金黃、酥脆，按喜好抹上辣醬或甜麵醬。這裡又有一個故事，當年杭城百姓特別痛恨秦檜陷害岳飛，油炸小鋪老闆王二捏了兩個人形麵塊撳到一起下鍋炸，口裡還念念有詞：「油炸檜兒」，這就是油條的來歷。有時賣剩的油條口感不佳，無人問津。一日，他把油炸檜兒加蔥捲入春餅裡，壓放在鐵板上炙烤，然後抹上甜麵醬，一嘗味道濃郁可口，便取名「蔥包檜兒」。老百姓爭相購買，恨不能多咬幾口，以解心頭之恨。漸漸地，成了杭州的一道特色小吃與早點。

粽子，尤其是杭州的鄰近嘉興的鮮肉粽，很受從事體力勞動的人們喜愛，不僅美味還實惠。一個大肉粽子，足有二兩，裡面有肥而不膩、入口即化的肉塊，敦敦實實地填飽了肚子，糯米本來就比粳米、晚米抗餓，一隻粽子足能頂一上午。

別看蔥油麵、陽春麵有點「簡單、簡陋」—除了麵沒別的食材—卻是許多杭州人早餐的首選。經濟又好吃，街頭巷尾不少大大小小的麵店都有這兩款大眾早餐。

蔥油麵是拌麵，關鍵在蔥油和調味料，蔥油是在熱鍋冷油中放入蔥段慢慢煎熬後，倒入碗裡趁熱加鮮醬油和魚露調勻，再澆入煮熟後過涼水的麵條裡，最後撒上一點蔥花。跟蔥油麵堂兄弟似的還有一種麵叫拌川。只是這位「堂兄弟」富裕些，同樣是拌麵，它煮熟後還要用油翻炒過，再加上鱔絲、肉絲、腰花、豬肝、韭黃、豆腐干絲、榨菜絲等不同澆頭拌入麵中。

陽春麵則是湯麵，杭州人又稱之為「光麵」、「清湯麵」。重點是湯，首先湯的賣相要好看，不能渾要清，看著要清亮、清爽；喝起來口感要清淡、清新。講究一些的要用高湯；一般的，也要在清水裡加豬油和醬油來提鮮提色，溫潤地溶在湯中。豬油是這碗麵的「定海神針」，加上蔥花或蒜葉末，開胃爽口，爽滑勁道，很有食欲，在江南流行很廣。

作為地道的江南城市，杭州美食卻屢屢因麵食名揚四海。我想，是不是與700多年前北宋南遷有關，除了多了很多北方人，也帶來了許多中原文化。比如語言，杭州話一直不同於江浙一帶的吳儂軟語，因融入很多北方「腔調」而被稱為一座特別的「方言孤島」；比如脾氣，杭州人熱心又耿直，相對周邊「鄰居」的溫和，民風較彪悍桀驁。這麵食文化是不是也與此有點淵源？

不過，話說回來，杭州是魚米之鄉，稻米總歸是最主要的主食。除了日常的米飯，人們還用米變換出各種食材，比如將糯米或晚米蒸熟後用木錘敲打做成的年糕，用黏性大的米、梗米磨成粉放在模子裡蒸熟而成的米糕，及由此衍生的各種糕團。這地道的江南滋味，傳承久遠，廣受歡迎；一道道叫得響的糕團一直是早餐飯桌上的美食，我也是從小吃到大。

年糕的「親戚」們除了湯圓之外，還有條頭糕，那是由糯米粉和細沙製成，味道香甜。上面撒上桂花，味道更好，甜而不膩糯滋滋。

麻糍則是將糯米泡水浸脹後瀝盡水，上籠蒸熟後放在石臼裡舂，一遍舂一遍翻直至搗爛就成。它既可以加糖做成白糖麻糍，也可加入雪菜肉絲、花生碎、紅豆沙、芝麻等；既可蒸熟即食，也可煎至焦黃，一咬一口香。

定勝糕。

原先，待清明節前後，還有清明團子，色澤油綠、清香撲鼻、糯韌綿軟。這款時令小吃，也逐漸成了四季早餐。那是用艾草汁兒與糯米粉拌勻揉和成皮，裡面可放各種餡料，有芝麻的、紅豆沙的；也可放入雪菜、春筍、肉末，做成鹹口的。近年來，「知味觀」推出新款如鹹蛋黃肉鬆、芒果味、琥珀龍井茶、鮮花牛奶 等十餘種口味，成為新的網紅產品。我自己品嘗後，最喜歡芒果味的。傳統風味的清明團子，在濃濃的本土味中又煥發出新的生氣。

玫瑰年糕，原先是我小時候過年時最期盼的早點。玫瑰紅的方形年糕切成片，放入鍋內煎至兩面結「痂」略黃，散發出玫瑰桂花的香氣，入口甜香軟糯，回味無窮，永遠嵌在家鄉美味的記憶裡。

杭州糕糰。

米糕的品類也很多。最傲嬌的當然是赫赫有名的定勝糕。它始於南宋，相傳杭城百姓在岳飛領軍出征時，沿途送上定勝糕，盼其勝利歸來。淡紅的外衣、秀氣別緻的造型，配上豆沙餡，鬆軟清香，讓人愛不釋手。

還有桂花糕，聽說已有300多年歷史，是用糯米粉、糖和蜜桂花為原料製成，想想就香。

薄荷糕，記得那薄荷味是發自糕本身的，沒有餡兒。涼涼的清香，炎炎夏日裡吃上一塊，感覺一下就涼爽許多。

細沙方糕當然有餡囉，買時總想挑那種可透過白色米糕隱隱約約看到些許豆沙的，感覺是不是就意味著豆沙多些。

最後，不得不提老杭州人都吃過的一道早飯，不出門就能吃到，那就是杭州曾經的「特色早飯」—泡飯。就是早起把前一天晚上的剩飯加上開水或煮或泡。那時，許多人家要趕著上班匆匆把剩飯一煮，或加些青菜，燒滾了就盛出，配上醬瓜、鹹菜、鹹鴨蛋。因為這匆忙，傳來傳去就成了杭州泡飯就是把開水倒入剩飯，泡開了就吃：「冷飯頭兒茶泡泡，梅乾菜兒過一吊」。

據說杭州地道的泡飯還有兩道工序：先用開水泡過一遍，倒去；然後第二泡，才算完成。其實不管幾道，滾水沖冷飯總顯得馬虎而粗糙，味道肯定不怎麼樣，起碼口感不會好。江南的米多為粳米，一粒粒又硬又乾，對腸胃和消化不好，印象中也是不好吃。

這些年，人們早餐的選擇更多了，除了傳統的中式早點，西式早餐也登上國人的餐桌。青菜蘿蔔，各有所愛。你可以選擇燒餅油條，也可偏愛牛奶、優酪乳、咖啡、橙汁、乳酪、培根、麵包、瑪芬蛋糕。在海外的華人，早餐時，有的願意入鄉隨俗，有的還是要用中餐滿足自己的中國胃。我採用的是中西結合，既能接受貝果、瑪芬，也忘不了稀飯、鹹菜。我多用慢火煲上一鍋稀飯，鹹菜、醬瓜、油炸小魚花生米、榨菜、肉鬆、豆腐乳、蘿蔔乾都是佐早餐的好夥伴。

至於稀飯，除了有閒暇時抓起各種米類、穀類、豆類、堅果扔進一鍋，熬個多寶粥；一般都煮個燕麥粥，打個雞蛋，扔幾顆葡萄乾、枸杞乾，幾分鐘完工；甚至每次旅行在外，都爭取在酒店或麥當勞沖上一碗熱乎乎的燕麥粥，我的中國胃才算安耽樂惠。

有時饞了，就到中國店去買上冷凍的油條；提前一夜泡發黃豆，次早一邊現磨豆漿，一邊把油條放入烤箱。等一切就緒，坐下來望著通體金黃的油條發一會呆。要不把油條一小塊一小塊掰下放入絲滑香濃的豆漿裡；要不咬一口脆香的油條，再喝一口豆香醇厚的豆漿，肚子立馬熨貼。過癮啊！像是穿越時空隧道，回到了家鄉，回到了童年。

家鄉的早餐，有我難以割捨的情懷。