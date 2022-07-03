旅遊／東德州尋幽 愜意划船遊湖

位於德州和路易斯安納州邊界的凱多湖，是美國南方第二大湖泊。（圖皆由作者提供）

身為一個熱愛旅遊的人，這兩年卻因疫情的關係，過著深居簡出的生活，心情難免鬱悶。打完疫苗補強針後，止不住躁動的心，我決定出去遊山玩水，讓大自然紓解我沉滯的心靈。因疫情期間班機常被取消，不便去海外或外州旅行，於是我們決定自駕旅遊，探訪幾個位於東德州 的景點。

開了三個多小時的車程，我們終於來到位於德州和路易斯安納州邊界的凱多湖。因地處偏僻，沒什麼餐廳可以用餐，我們便先到附近小鎮的一間美式餐廳，享用豐盛的早午餐之後，才進入州立公園 遊覽。

凱多湖 祕境保護區

這個占地2萬4500英畝的湖泊，是美國南方第二大的湖泊，也是德州唯一的天然湖泊，湖中柏樹從水底林立，景觀非常特殊。根據印地安人的傳說，這個湖泊乃因1811至1812年時新馬德里地震所形成；但也有地質學家認為這是因以前紅河洪水氾濫時，原木在上流河道堵塞，才逐漸形成這個湖泊。

19世紀時，這裡是德州和路易斯安納州重要的運輸河道，曾經非常繁榮，載著商品的蒸汽船在兩地往返不歇。但隨著亨利•米勒•什里夫（Henry Miller Shreve）上尉和陸軍工程兵團逐漸清除了湖中和紅河上堵塞的原木，湖泊改變了形狀，最終下降了10英尺以上，無法運輸通航，摧毀東德州河運商業的榮景，附近的港口也因而蕭條。20世紀初，這裡也曾挖採石油，湖中設立了許多石油井架，進一步破壞了湖區脆弱的生態系統。

直到1934年時，德州才試圖通過建立州立公園來保護凱多湖；1993年10月，這裡成為美國受拉姆薩爾公約（Ramsar Convention）保護的13個地區之一。

凱多湖是個沼澤湖泊，棲息在湖區濕地的野生動物很多，包括貓頭鷹、蛇、青蛙、水禽、山貓、河獺、海狸、鷹鳥和短吻鱷魚。很多人來此釣魚、賞鳥，探索生態，其特殊景觀也吸引了許多人前來攝影。

湖中茂密的柏樹，樹上纏繞著如鬍鬚般的西班牙苔蘚。（圖皆由作者提供）

這裡一年四季各具風情，春天時，新綠初萌，萬象復甦；夏季時高溫濕熱，湖中白色荷花盛開，襯著綠色浮萍水藻，非常美麗；9月、10月秋高氣爽，氣候宜人，到了11月，樹葉逐漸染紅，增添繽紛色彩；寒冬時較為蕭瑟清冷，但白雪映湖另有一番美感。

我們於11月的第一個周末造訪，枝頭的樹葉尚未變紅，樹上還纏繞著灰白色呈鬍鬚狀的西班牙苔蘚，看來有些陰森，並非我想像的綺麗秋色；然而看到這一大片佇立水中的柏樹，崢嶸高聳，仍感到非常震撼。這些超過300年的柏樹氣根粗大，附著於水下的土壤，不畏洪水侵襲、潮汐迴旋，仍奮發向上生長，各具姿態，超越逆境的精神令人感佩，大自然的力量何等神奇！

因不是旅遊旺季，遊客不多，黃昏時我們坐在湖邊的長椅上，欣賞落日餘暉，遠方的樹林彷彿鑲了橘紅金邊，和柏樹倒影映在湖中，靜謐空靈，猶如畫卷。

是夜我們住在附近的民宿 ，美國南方式的小木屋造型可愛，打掃得非常潔淨，令我們住得很安心。隔天清晨特地起早到湖邊散步拍照，領略晨光中的湖光山色。

退房之後，我們參加當地的遊船之旅。雖然也可租獨木舟或小船，體驗自行泛舟之樂；但這裡河渠分支複雜，我怕會迷路，且湖中還有鱷魚，所以不願冒險。遊船可容納12人，除了我和先生，另外的乘客是一團來自達拉斯的年輕華人，據說他們是在網上玩遊戲中認識的網友。一船全是華人，非常巧合。

在凱多湖中泛著小舟。（圖皆由作者提供）

船老大將船駛入凱多湖的深處，在渠道間穿梭，帶我們遊覽在湖邊看不到的風景，經過了兩旁密密的柏樹林，到了路易斯安納州開闊的湖區後才折返。途中我拍到了棲息在樹枝上的鳥兒，也看到一大片水生蕨類植物槐葉萍，青綠色浮在水面，非常漂亮。但是，據說這種快速蔓延如魔術貼狀的植物，會影響水面下的生態，因此專家們正在研究如何將之根除。

傑佛遜港 曾是河運要港

離開凱多湖之後，我們到傑佛遜旅遊。它在19世紀時是德州重要的河運港口，曾經是德州的第6大城，巔峰時居民曾超過3萬人，但隨著河運結束，該城也沒落了，如今人口只剩2000多人。城中有些歷史遺跡，主街上全是骨董店。

我們四處逛逛，在古色古香的老火車前拍照，看看販賣舊時糖果、零食、生活用品的雜貨店，裡面有許多充滿地方特色的產品。我們買了一罐當地生產的橘子果醬當紀念品，這個鎮很小，很快就逛完了。

古色古香的傑佛遜老火車。（圖皆由作者提供）

傍晚到船老大推薦的餐廳用餐，該餐廳的招牌菜是法式沾醬三明治，即法國長條麵包中夾著牛肉片，沾著烤牛肉的醬汁食用，配菜是炸洋蔥圈，果然沒令人失望。我點了較為清淡的煎鮭魚及生菜沙拉，火候恰到好處，魚肉入口不會太澀，也相當可口。

傑佛遜以附早餐的民宿（B&B）聞名，難得可以體驗美國人的居家生活，所以我們沒住旅館，特別選間網評佳的民宿入住。這間民宿裝潢得優雅古典，溫馨浪漫，處處顯現出主人的審美品味與格調。

隔天清早，在播放著古典音樂的美麗餐廳，很有氣質的享用早餐，男主人陪我們聊天。這名70多歲的紳士，年輕時是位工程師，曾因工作去過許多國家，退休後和妻子來此地經營民宿。我們相談甚歡，對這間民宿留下美好的印象。我覺得旅行不只是遊山玩水，途中所遇到人物也是難忘的回憶。

泰勒州立公園 秋色如畫

回程時路過泰勒市，該地有個頗具盛名的玫瑰花園，但11月已過了盛開的季節，所以並沒有讓我感到特別驚艷。倒是泰勒州立公園的濃濃秋色，讓我流連忘返。

「碧雲天，黃葉地，秋色連波，波上含煙翠…」吟著范仲淹的「蘇幕遮」，我們在湖邊的小徑漫步，滿園綠的、黃的、紅的樹葉，色彩斑斕，交織成繽紛的秋詩篇篇。當天風和日麗，碧波盪漾，正如同岳陽樓記中所形容的：「上下天光，一碧萬頃；沙鷗翔集，錦鱗游泳；岸芷汀蘭，郁郁青青。」

泰勒公園的小船。（圖皆由作者提供）

我們租了獨木舟及釣竿，享受一下泛舟的樂趣，輕唱著黃大城的「漁唱」：「茫茫滄海中，有我一扁舟，碧海藍天為伴。啊，我隨輕舟航，航向海天會…啊，晚霞紅漁帆，快樂歌聲揚。自由自在徜徉。」

所有的世俗煩惱，也隨之消弭於清風之中。雖然在船上無法施展我釣魚的本領，但上岸後我仍釣到一條小鱸魚，隨即將之放生。

以前我總憧憬著去海外或外州旅行，卻沒想到德州當地就有許多美麗的州立公園，各具特色，非常值得探訪。我已計畫，將來要購買德州州立公園年票，繼續探訪德州的自然風光。

泰勒州立公園湖濱小徑。（圖皆由作者提供）

旅遊小叮嚀

1.凱多湖區沒有旅館，只有民宿及小木屋，因數量有限，旺季時非常熱門，需要提前預訂；或者是住到十多哩外的馬歇爾或傑佛遜市。

2. 因屬沼澤濕地，若是夏季到凱多湖旅遊，要帶防蚊蟲的藥。

3.凱多湖區只有一間美式小餐廳，若在那裡過夜，最好攜帶一些可簡單烹調的食物。

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