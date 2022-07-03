旅遊／阿根廷山嶽健行 賞世界奇蹟

世界第八大奇蹟─培瑞托莫雷諾冰川。（圖皆由作者提供）

經過兩年的蟄伏，我們之前組成的巴塔哥尼亞（Patagonia）健行隊又集合一起，打算完成兩年前在智利因疫情 升溫倉惶逃離，而未完成在阿根廷山嶽的健行。

在民宿吃早餐時，看見巴塔哥尼亞群山初曉。（圖皆由作者提供）

初抵異國 險被當肥羊

兩年前去智利巴塔哥尼亞健行，我們剛走完W Trek，在智利百內國家公園停留的最後一晚，得知公園第二天即將關閉，智利、阿根廷邊境也將封鎖，停留在公園的人皆心頭惶惶地度過那一夜。

我們這11名從舊金山灣區慕名來此健行的朋友，趕緊匆匆利用營區微弱的網訊，分批訂了出園區後第三天、第四天的機票。我是後一批離開智利的，在首都聖地牙哥機場候機室等待時，看板上飛往美國的航班一一被取消，看得我心驚膽跳，直到坐穩在飛美的班機上，才篤定能回家了。

好玩的是，這次也是上了飛機才鬆口氣。在這之前的兩周，我們這七個朋友不停地在網上群組中討論應該何時去何處註冊、檢測，以便在登機前72小時拿到新冠病毒陰性結果的報告，然後上網填寄入境阿根廷需要的文件。

疫情期間，各國防疫嚴密，這是出國旅行的不便之處；但經此折騰，更加珍惜旅遊的幸運和愉悅。

我跟另外兩名朋友提早三天到達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，這是去巴塔哥尼亞山區的中轉站，打算在此遊覽後再飛去目的地。布市我是第三次到訪，已經遊覽過許多市區裡著名的景點，這次我們訂的民宿 在市內偏西北處的公園區，附近都是普通居民的公寓住宅；住民宿不但比旅館方便舒適，也更能體驗當地人的生活。

我們一行三人在機場剛領到行李出關，想去搭計程車，突然冒出一人熱心地幫忙推行李車，自稱是計程車司機，要我們隨他去停車處。我原先還心存警戒，但人生地不熟，也只有走一步是一步。此人一路談談笑笑，拉丁族裔果然不吝熱情；抵達民宿後司機才露出真面目，竟然獅子大開口，要價200美元，還好我們早先跟民宿房東探問過機場至民宿的車資，僅30美元。當我們要打電話跟房東聯絡時，司機就心虛地拿了30元走人。得到一個教訓，在陌生地方遇到太過熱情的人，就要小心點。

布市自由行 訪艾薇塔墓地

抵達阿根廷當天下午，再加上次日報名的布市半日遊，我們走訪了布市不少景點：建於1936年的方尖紀念碑，為慶祝布市建城400年而立；阿根廷「鋼之花」位於北區聯合國廣場花園內，建造於2002年，每天於固定時間「開花」；雷科萊塔墓園埋葬無數名人，「阿根廷別為我哭泣」的「艾薇塔」伊娃‧貝隆夫人（Eva Perón）也長眠於此。

阿根廷市標雕塑「鋼之花」。（圖皆由作者提供）

在五月廣場上，圍繞的建築有主教座教堂和被稱為「玫瑰宮」的總統府，我們看到不同的團體到總統府前和平示威，都是針對經濟不振的抗議。博卡區則是平民化的建築，顏色熱烈鮮豔，是充滿浪漫風情的探戈發源地，阿根廷足球隊也駐紮於附近。

第三天，我們租了腳踏車遊覽住處附近的公園，還好腳踏車方便，才能在廣大的公園區內，一路探訪日本公園、玫瑰園、植物園、動物園、天文館。最棒的是下午還車後，在飲品店點了一杯當地特色薄荷檸檬冰水，一解滿身暑氣。

布市三日自由行後，飛到艾爾卡拉法特（El Calafate）開始我們這趟的主要行程──巴塔哥尼亞山區健行，觀覽絕美的山峰、冰川 、湖泊。

菲茨羅伊峰 雲霧透暖陽

從艾爾卡拉法特搭乘三小時巴士到小鎮El Chalten，那是健行觀覽眾冰川的出發地，所以號稱「健行之都」。我們在此地的旅店住四個晚上，其中兩天有較長的健行，也算此行重點之二。

雨中不得見奇絕的托雷峰，在峰下冰川旁一躍留念。（圖皆由作者提供）

次日長途健行需走11英里，一大早起來竟在下雨，趕緊把防雨裝備穿戴起來。雨勢不大，但煙雨濛濛，走到目的地的冰川湖，只能伸手虛指照了張相，猜想崢嶸奇絕的托雷峰就在那兒。

到了自由活動當天，我們租了計程車到稍北一點，走了一條短的登山步道，就看到美麗的灰莫冰川和下面碧綠的冰川湖。後來聽我們的嚮導說，這是一個私人產業的冰川，被早期移民先占地擁有，還未規畫入國家公園。

此行最重要的行程是菲茨羅伊峰（Fitz Roy）健行步道。早上8時，兩名導遊就來與我們會合，先安排坐一段車，從稍北的入口開始，沒走五分鐘我們就被眼前的景物吸引了。早上的陽光中，一層薄霧環繞遠遠的菲茨羅伊峰山腰，輕紗遮面，欲拒還羞，山峰、雲霧、陽光，隨著我們蜿蜒曲折的步道而呈現不同風貌。雖然走托雷峰那天有雨，沒有看到清楚的全貌，但有幸天晴之際觀賞更奇絕、更耐人尋味的菲茨羅伊峰，此行值得。

薄霧輕紗半遮菲茨羅伊峰。（圖皆由作者提供）

這天的行程是總共健行15英里，登高2500呎。上半天走了七英里，中午前翻爬過一座高山，看到菲茨羅伊峰和旁邊的小山峰環繞著冰川，冰川融雪流入湖內；正午的陽光照耀下，山峰倒影映在湖中，只見白皚的雪峰和冰川、碧澄的湖面、蔚藍的天空，在大自然的美景中，心懷也隨之沉靜祥和。

莫雷諾冰川 融冰剝落震撼

走完了最長的一天，過夜後就離開El Chalten，乘巴士回到艾爾卡拉法特；旅遊公司安排了巴士和導遊，帶我們去觀覽另一個非常著名、號稱世界第八奇蹟的培瑞托莫雷諾冰川（Glaciar Perito Moreno）。這個跟前幾天看到的山谷型冰川不一樣，是一片寛廣、像陸地的冰原，但也在緩慢移動。當時正值3月，應該是南美的初秋，仍不時有融冰整片剝落，墜入阿根廷湖中產生巨響，每聽到響聲，已來不及照相了。我們乘船至近處觀看，但我覺得近賞不如遠觀，看得到全貌，才會感受到冰川的巨大遼闊。

在艾爾卡拉法特的最後一天，一早趕上了一趟半日遊的行程，先乘爬山車登高遠眺艾爾卡拉法特，以及鎮旁不遠處的阿根廷湖和湖濱盡頭遠處的雪山。中午到一家牧場午餐，有現烤的麵包、口味地道的牛肉濃湯，還有可暢飲的紅酒；飽餐後回旅館收拾行李，傍晚去機場前又包車去鎮郊的冰河博物館。

疫情期間兩年沒有出美國國門，3月從阿根廷巴塔哥尼亞健行回來，心得是打了三針疫苗、全程保持戴口罩，搭飛機沒有什麼需要擔憂的。但最盼望的是疫情趕快過去，生活恢復原來的軌道，這兩年就成為人生中一段脫軌的定格。

很高興我跨出這一步完成心願，也感恩能夠健康歸來。

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