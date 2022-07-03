料理功夫／香蒜拌青脆綠花椰菜

香蒜拌青脆綠花椰菜

很多人認為炒綠花椰菜或汆燙綠花椰菜很簡單，殊不知在烹調料理過程中，其實很容易讓花椰菜本身營養素流失。

曾在雜誌看過報導介紹如何烹調綠花椰菜，營養師提醒用蒸的較能保留抗癌成分硫配糖體；若用汆燙法，水溶性的維生素C和鉀則較容易流失。此道蒜香拌青脆綠花椰菜，讓營養不流失。

材料：

綠花椰菜1朵、小紅甜椒1顆、蒜3瓣、橄欖油2大匙、海鹽1/8小匙。

香蒜拌青脆綠花椰菜

作法：

1.首先清洗綠花椰菜，過程中把花和梗仔細沖洗乾淨，再把花朵、梗一一切下，分切成小朵後沖冷開水，備用。

2.小紅甜椒洗淨切絲，蒜切末，備用。

3.將綠花椰菜和小紅甜椒，放入只有橄欖油和蒜末鍋裡，蓋上鍋蓋用中小火煮2分鐘，時間到即可關火。

4.煮好開蓋，撒入海鹽拌勻就能盛盤。

小叮嚀：

1.若不喜歡綠花椰菜菜梗外皮烹調後的口感，在處理過程中可去除外皮。

2.另一種烹調法是先不放橄欖油和蒜末，直接放綠花椰菜煮，時間到再放蒜末和橄欖油、海鹽調味。

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