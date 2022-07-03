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料理功夫／鹹肉炒蘆筍

周靈
鹹肉炒蘆筍
鹹肉炒蘆筍

蘆筍鮮脆多汁，配上鹹肉或培根（bacon）吸取它們的鹹香，就成了一盤色彩吸睛、味道鮮美的下飯菜。趁著蘆筍下市前，快做幾道解饞吧。

材料：

蘆筍1把（約1磅左右）、鹹肉1塊、菜油1/2湯匙、鹽少許。

鹹肉炒蘆筍
鹹肉炒蘆筍

作法：

1.洗淨蘆筍，去掉老梗，切小段；鹹肉蒸熟切薄片，備用。

2.熱炒鍋，將鹹肉片落鍋，以中火將肉片煸出油約2分鐘，盛出裝盤，倒掉豬油，擦乾炒鍋

3.炒鍋溫油，倒進蘆筍快炒，加入鹹肉片，炒勺約1分鐘，撒少許鹽，快炒起鍋，簡單爽快輕鬆就能端上桌。

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