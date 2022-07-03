我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

料理功夫／青醬義大利螺旋麵

／項月華
青醬義大利螺旋麵
青醬義大利螺旋麵

義大利是酷愛麵食的國家，具有悠久歷史的義大利麵誕生出很多不同的品種和造型。它採用的麵粉是硬質杜蘭小麥（Durum），所以久煮不糊。義大利麵的醬料基本分為紅醬、白醬和青醬三種，不論是蔬菜、肉類和海鮮都可以和不同的麵條搭配，烹飪出很豐富的很和諧的味道。與其說義大利麵是一種美食，不如說它是一套包羅萬象的美味載體。今天介紹的這款青醬義大利麵是我喜歡的口味之一，不知您的口味如何？

材料：

螺絲型義大利麵250克、奶油20克、玉米澱粉1湯勺、水5湯勺。

青醬材料：

松仁50克、九層塔葉25克、帕馬森奶酪粉20克、蒜瓣2枚、橄欖油2湯勺、鹽少許。

青醬義大利螺旋麵食材
青醬義大利螺旋麵食材
青醬
青醬

作法：

1.將松仁放入鍋內，用中火翻炒出香後取出備用。

2.把所有的青醬料放入料理機內攪拌成醬糊狀，然後取出備用。

3.鍋內放水待滾後，放入少許鹽，再放入義大利麵煮大約20分鐘，嘗試一下是否已達到你喜歡的口感後，即可撈起。

4.取另一乾淨的鍋，放入5湯勺清水、1湯勺玉米澱粉和20克黃油，調勻後開火燒至濃稠狀，再把調製好的青醬料放入拌勻，最後放入義大利麵一起調拌均勻，一款香氣四溢，口感滑順的青醬義大利麵就完成了。

小叮嚀：

這款義大利麵沒有加入蔬菜、肉類和海鮮，可以根據自己的口味任意調整配料。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

義大利 蔬菜 美食

上一則

料理功夫／鹹肉炒蘆筍

下一則

料理功夫／香蒜拌青脆綠花椰菜

延伸閱讀

台灣選手世界咖啡賽獲獎 主持人問他「綠色乖乖」用途

台灣選手世界咖啡賽獲獎 主持人問他「綠色乖乖」用途

口味這樣選才叫專業 內行人分享「水餃三幻神」

口味這樣選才叫專業 內行人分享「水餃三幻神」
料理功夫／清爽雪碧小黃瓜3吃

料理功夫／清爽雪碧小黃瓜3吃
料理功夫／薑豉花蛤

料理功夫／薑豉花蛤

熱門新聞

美國經濟是好是壞？各家說法不同。（歐新社）

大仁說財經／美國經濟積重難返 一場經濟颶風即將來臨？

2022-06-26 02:11
在楊紫瓊心裡的某處，知道自己的能力不止於此。（取材自Instagram）

娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙

2022-06-26 02:03
工作照。(作者提供)

封面故事／「70歲上班80歲轉正」 華裔10年圖書館生涯助他融入美國

2022-06-26 02:27

每周一書／「為何家會傷人：讓愛不再是負擔」 釐清愛的本質

2022-06-26 02:12
公共圖書館的書籍幫助許多美國人成長並獲取知識。(Getty Images)

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

2022-06-26 13:17
西雅圖中央圖書館。（Getty Images）

封面故事／全美最美的11座圖書館

2022-06-26 14:36

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單