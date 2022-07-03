料理功夫／青醬義大利螺旋麵

青醬義大利螺旋麵

義大利 是酷愛麵食的國家，具有悠久歷史的義大利麵誕生出很多不同的品種和造型。它採用的麵粉是硬質杜蘭小麥（Durum），所以久煮不糊。義大利麵的醬料基本分為紅醬、白醬和青醬三種，不論是蔬菜 、肉類和海鮮都可以和不同的麵條搭配，烹飪出很豐富的很和諧的味道。與其說義大利麵是一種美食 ，不如說它是一套包羅萬象的美味載體。今天介紹的這款青醬義大利麵是我喜歡的口味之一，不知您的口味如何？

材料：

螺絲型義大利麵250克、奶油20克、玉米澱粉1湯勺、水5湯勺。

青醬材料：

松仁50克、九層塔葉25克、帕馬森奶酪粉20克、蒜瓣2枚、橄欖油2湯勺、鹽少許。

青醬義大利螺旋麵食材 青醬

作法：

1.將松仁放入鍋內，用中火翻炒出香後取出備用。

2.把所有的青醬料放入料理機內攪拌成醬糊狀，然後取出備用。

3.鍋內放水待滾後，放入少許鹽，再放入義大利麵煮大約20分鐘，嘗試一下是否已達到你喜歡的口感後，即可撈起。

4.取另一乾淨的鍋，放入5湯勺清水、1湯勺玉米澱粉和20克黃油，調勻後開火燒至濃稠狀，再把調製好的青醬料放入拌勻，最後放入義大利麵一起調拌均勻，一款香氣四溢，口感滑順的青醬義大利麵就完成了。

小叮嚀：

這款義大利麵沒有加入蔬菜、肉類和海鮮，可以根據自己的口味任意調整配料。

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