移民信箱／I-485被拒可能不大 可用EAD工作

讀者問：

我已經拿到2年工作許可（EAD），我所供職的大學不想給我延期H-1B ，怎麼辦？我的H-1B剛剛過了6年，需要大學再延期。可是，大學說我用EAD工作就可以了，不用浪費錢再續工簽。可是，我看網上大家都說：律師建議有了EAD後，也要保持工簽有效一直到收到綠卡 為止。我該怎麼辦呀？

答：

理論上來說，只要收到I-485工作許可（EAD），你就可以用該EAD合法為雇主工作，不需要一定用H-1B身分為雇主工作。但是大部分人為了保險起見，都希望在I-485批准以前保持一個合法的工作身分，以防萬一I-485被拒，自己要面臨立即離開美國的境地。因為要避免I-485被拒後申請人需要立即出境，大家才會建議通過H-1B延期來維持一個在美國的合法非移民 身分。

如果你自己評估I-485被拒的可能性不大，比如幫你辦綠卡的公司經營非常穩定、不會破產、也會持續雇佣你，你是合法入境美國並且沒有在美國非法居留過，沒有犯罪紀錄，不是共產黨員、沒有不允許移民的傳染病（如淋病、傳染性麻風病也叫漢森病、傳染性階段梅毒、和活動性肺結核）的話，那你可以不用延期H-1B而是用EAD為雇主工作。