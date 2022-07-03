我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

移民信箱／I-485被拒可能不大 可用EAD工作

耿婷律師主答

讀者問：

我已經拿到2年工作許可（EAD），我所供職的大學不想給我延期H-1B，怎麼辦？我的H-1B剛剛過了6年，需要大學再延期。可是，大學說我用EAD工作就可以了，不用浪費錢再續工簽。可是，我看網上大家都說：律師建議有了EAD後，也要保持工簽有效一直到收到綠卡為止。我該怎麼辦呀？

答：

理論上來說，只要收到I-485工作許可（EAD），你就可以用該EAD合法為雇主工作，不需要一定用H-1B身分為雇主工作。但是大部分人為了保險起見，都希望在I-485批准以前保持一個合法的工作身分，以防萬一I-485被拒，自己要面臨立即離開美國的境地。因為要避免I-485被拒後申請人需要立即出境，大家才會建議通過H-1B延期來維持一個在美國的合法非移民身分。

如果你自己評估I-485被拒的可能性不大，比如幫你辦綠卡的公司經營非常穩定、不會破產、也會持續雇佣你，你是合法入境美國並且沒有在美國非法居留過，沒有犯罪紀錄，不是共產黨員、沒有不允許移民的傳染病（如淋病、傳染性麻風病也叫漢森病、傳染性階段梅毒、和活動性肺結核）的話，那你可以不用延期H-1B而是用EAD為雇主工作。

H-1B 綠卡 移民

上一則

稅務漫談／12稅務詐騙 別上當

下一則

移民信箱／I-485審理過期 可網上遞交查詢請求

延伸閱讀

逮無證客新指南 聯邦法官認定違法 拜登翻轉川普嚴厲遣返政策受挫

逮無證客新指南 聯邦法官認定違法 拜登翻轉川普嚴厲遣返政策受挫
南灣針灸中醫大學 夏季班接受報名 7/5開學

南灣針灸中醫大學 夏季班接受報名 7/5開學
逮無證客新指南 法官認定違法：國安部無自由裁量權

逮無證客新指南 法官認定違法：國安部無自由裁量權
移民傳統月 市府艾姆赫斯特設「一站式」資源展

移民傳統月 市府艾姆赫斯特設「一站式」資源展

熱門新聞

美國經濟是好是壞？各家說法不同。（歐新社）

大仁說財經／美國經濟積重難返 一場經濟颶風即將來臨？

2022-06-26 02:11
在楊紫瓊心裡的某處，知道自己的能力不止於此。（取材自Instagram）

娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙

2022-06-26 02:03
工作照。(作者提供)

封面故事／「70歲上班80歲轉正」 華裔10年圖書館生涯助他融入美國

2022-06-26 02:27

每周一書／「為何家會傷人：讓愛不再是負擔」 釐清愛的本質

2022-06-26 02:12
公共圖書館的書籍幫助許多美國人成長並獲取知識。(Getty Images)

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

2022-06-26 13:17
西雅圖中央圖書館。（Getty Images）

封面故事／全美最美的11座圖書館

2022-06-26 14:36

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單