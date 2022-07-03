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移民信箱／綠卡審理進程至少23個月 有正當理由可申請加急

耿婷律師主答
如果綠卡申請人有充分理由，可要求移民官出於人道或美國國家利益的考慮來加速審理。(Getty Images)
如果綠卡申請人有充分理由，可要求移民官出於人道或美國國家利益的考慮來加速審理。(Getty Images)

讀者問：

我於2018年5月申請EB-1移民，接受日是2020年11月中，經歷了史上最長排期的EB-1申請。沒想到，我的I-485申請也掉進了黑洞。2021年4月，我打了指紋，8月收到Combo卡。之前的速度雖然不算快，但是還算正常。但之後，我就沒有任何消息了，沒有收到面試通知。我的體檢表跟I-485申請一起交的，所以也沒有RFE問題。去年12月底，我聯繫了州參議員，1月下旬填完他們發來privacy release form，然後就沒有下文了，急死了。我該怎麼辦？

答：

你在你的問題裡並未具體說明你I-485的遞交時間，我們只能根據你的打指模時間推測你的I-485的遞交時間應該是2021年3月左右。依據移民局在官網公布的I-485審理進程信息顯示，職業類I-485申請的審理時間平均為23至32.5個月。因此你的I-485申請實際並未超過移民局的正常審理時間。

如果申請人的I-485申請還處於移民局公布的正常審理期間內的話，移民局是不會受理申請人的催問的。當然申請人也可以聯繫當地議員發信給移民局，但如果移民局回覆該案還處於類似案件的正常審理期限內，議員是不會再過問此事的。

如果申請人有充分證據證明其綠卡申請應該獲得加急處理的話，也可以向移民局遞交Expedite Request，要求移民官出於人道方面或美國國家利益方面的考慮來加速審理你的綠卡申請。

另外，你也可以考慮在當地聯邦法院起訴移民局行政不作為，藉以逼迫移民局與申請人協議在一段合理時間內完成I-485的審理，俗稱催辦令。不過，因為你的I-485只遞交了大概15個月左右，提告的理由目前還不充分，因此暫不建議做催辦令。

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