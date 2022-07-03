醫藥短波／剛洗完頭又發癢？ 留意5原因

頭皮發癢或頭皮搔癢是一種常見問題，55%的人都有這個毛病。會導致令人沮喪又無可奈何的症狀，例如經常抓撓和難耐的癢。

頭皮容易癢的原因是什麼呢？

如果時常出現頭皮癢的問題那麼很可能是：

1.使頭髮出油，皮屑芽孢菌增生的環境。比如說長久處於炎熱潮濕的環境、太乾燥的冷氣房密閉空間。

2.感染發炎或是自體免疫系統異常。最常見的是毛囊炎、乾癬或濕疹引起的，會造成頭皮發癢、發紅，甚至皮屑掉落。

3.過敏 反應，可能是因洗髮水、染髮劑、髮膠或者是空調，甚至於髮膠、慕斯引起的過敏反應，主要因為這些產品中含有苯二胺的成分所致。

4.頻繁染髮、洗頭或久久不洗頭。因為若是五天才洗一次頭，頭皮油脂和細胞就容易大量囤積、破壞了頭皮上正常的酸鹼值。若是一天洗兩次以上頭，會將保護頭髮的油脂失調，導致於皮質水分缺失而形成乾屑。

5.頭皮癬或是真菌感染，都會出現環狀紅斑皮疹，頭皮上有明顯的脫髮斑塊。

感覺頭皮癢應該怎麼辦呢？

首先要選對洗髮精，不要使用含有SLS（Sodium Lauryl Sulfate） 、SLES（Sodium Laureth Sulfate）等石化性介面活性劑成分。

洗髮時，要按摩頭皮3分鐘，注意水溫和體溫不可以相差太多，太燙太冷都會傷害頭髮毛囊。另外盡量少用潤髮、護髮或造型的產品，還要保持生活用品安全帽、枕頭套、擦拭濕髮的毛巾等的清潔。