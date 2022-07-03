醫藥短波／環境污染每年害死900萬人 空污最難逃離

研究人員調查了2000年到2019年間環境污染對大眾健康衛生的影響，結果發現全球竟有超過900萬人死亡，表示全球六分之一的死亡與環境污染有關。那麼污染又是什麼呢？就是指人為或者是自然排放在空氣、土地和水中不想要的人為廢物。

首先，空氣污染無處不在，不論在哪裡居住都無法逃離。

全世界90%以上的兒童每天呼吸遭受嚴重污染的空氣，這些細微的污染物突破身體防線，深入呼吸和循環系統，損害了人體的肺部、心臟和大腦。在2016年就有60萬名兒童死於因污染空氣而引起的急性下呼吸道感染病。另外兒童特別容易遭受空氣污染的影響，因為呼吸速度比成人快，因此會吸入更多污染物。

另外鉛暴露，在2019年造成90萬人死亡。根據研究學者的調查發現，其實低血鉛濃度也可能導致心血管和腎臟受損，而且兒童中鉛暴露比以前更普遍，不但影響身心發育，還影響認知功能。

一般來說化學污染物最令人擔心的影響就是引起發育神經毒性、生殖器官毒性和免疫系統毒性。

那麼環保之後對身體的影響呢？

舉例來說，在愛爾蘭禁菸後的報告發現，死亡率降低13%，缺血性心臟病 發生率降低26%，慢性阻塞性肺病降低了32%。另外美國在關閉了猶他州 一家煉鋼廠13個月之後，發現一般人其中特別是兒童，在醫院中因肺炎、胸膜炎、支氣管炎和哮喘的入院人數大幅降低。