封面故事／新型詐騙瞄準中國學子 懼怕權威反而容易中招

中國公民躲在境外利用網路行騙，被抓獲後引渡回國。（美聯社）

韓裔學者李承恩（Claire Seungeun Lee）是洛威爾麻州大學（University of Massachusetts Lowell）犯罪學與司法研究學院助理教授，長期研究中國網路詐騙問題。她分析，冒充官員的騙子很可能來自中國或其他華語國家。

她指出，此類騙局可能與中華文化有關。一方面，華人受害者通常都害怕權威，不想與刑事司法系統有聯繫；另一方面，華人普遍相信權威和執法機構。「這是毫無疑問的。」她表示，從移民研究的角度來看，現有研究表明移民會逃避權威，尤其是與移民相關的機構。因此，騙子冒充官員詐騙是很容易成功的。

李承恩說，目前，她正在收集網絡平台數據。她說，雖然這些案例是最近發生的，但騙局核心相對來說不是新的，而是傳統的。

這些詐騙是非常典型的騙局，有以下幾種方式：1、詐騙者冒充政府機構或執法部門；2、這些騙局使用語音網路進行釣魚攻擊，「誘使潛在的受害者主要通過電話提供個人信息」。

她2020年發表了一篇名為《犯罪、法律和社會變革》上的論文，題目就是「跨國身分欺詐的犯罪腳本分析：移民罪犯在韓國使用的技術」。她在論文中就強調了類似的觀點，即中國詐騙受害人傾向於害怕執法、政府機構的人。詐騙者是一個犯罪組織，也在韓國參與電話詐騙和語音網路釣魚，對弱勢群體進行欺詐。「不過，我尚未聽說過在美韓國人社區發生過類似事件。」

騙子懂留學生心理

紐約市政府也注意到這種詐騙。市政府網站（www1.nyc.gov）也發文稱，詐騙者撥打和留下普通話語音留言，號碼看似來自中國，聲稱來自中國大使館、中國領事館或中國執法機構。這些來電者要求接電話者取件或提供個人財務信息，如銀行帳戶或信用卡信息，可以避免他們的法律身份出現問題，或避免他們下次前往中國時被捕。

文章稱，詐騙者目標是中國移民或帶有中國姓氏的人。這些詐騙的傳入電話號碼通常與中國大使館等機構的真實號碼相似。同時，詐騙者還使用電子郵件和微信來騙人。

美東紐約三江慈善公所代主席包榮剛說，他接到15例留學生受騙的案件。

包榮剛發現，騙子很懂留學生的心理，也對留學生的情況比較了解。中國留學生 能夠進入美國大學讀大學、碩士或博士，智商應該不低。「能把這些學生騙住，說明這些騙子更厲害。」

騙子的套路是，他們冒充美國移民局 、美國警察、國際刑警、中國警察等，威脅要遣返學生，交錢可以保釋。騙子也使用高科技技術，如用視頻與留學生聯繫。「如果是美方人員，視頻上出現的是白人。若是中國警察，身穿中國警察制服，講普通話。」他說，騙子的技術手段也很高明，顯示的電話號碼就是中國政府或者美國政府的號碼。「有的學生一開始不相信，邊打電話邊上網核對，發現與政府的電話號碼一樣。」

華人的懼怕權威的文化，容易給詐騙者提供機會。（路透）

美中不睦 擔心會被遣返

他說，騙子要錢的理由也很多，如他們涉及一樁大案件，有人用他們的護照犯下罪行，騙子甚至能說出他們的護照號碼。「因為涉及到重要案件，國家要你立刻回國，配合調查。」

他說，留學生都不想因此中斷學業。「於是，騙子要他們支付幾萬甚至幾十萬元作為抵押金，並表示以後如果查清，還會返還押金。」他說，學生受騙的另外一個原因是美中關係不好，他們認為美國政府真的會把他們「遣送回國」。

騙子都會給學生留下一個帳號。於是，學生就給父母打電話，並不敢講涉案情況，而是尋找其他的理由。「父母不了解美國情況，就按照孩子提供的帳號打錢。」錢一旦進入騙子的帳號，馬上就被提走。「有位學生父母從微信群裡知道可能是詐騙後，三個小時後打電話給銀行要求止付，但是錢已經被提走。」

他說，騙子為了控制學生，要求學生24小時開機，並真的在早中晚與他們定時聯繫。「騙子這樣做，一是讓學生充分相信騙子，二為也防止學生識破騙局。」他說，騙子要求與學生通過Skype聯繫。「如果學生沒有，騙子會要求他們再開一個。」

網路詐騙在華社經常發生，警方提醒民眾不要洩露個人信息。(本報檔案照)

中國父母 過度保護孩子

中國留學生容易受騙，可能與中國父母對孩子過度保護有關。他說，這些孩子的獨立生活能力很差。「父母只關心孩子的學習，並未告知社會的醜惡，讓孩子失去識破騙子的能力。」他建議，中國家長不要對孩子做過多保護，要讓孩子了解社會的真實情況。

他說，如果留學生已經受騙，除了報警、關閉銀行帳戶以外，還應該給美國三大信用分數公司報告，防止騙子再次獲取他們的個人信息。他透露，許多父母不願意報警，認為報警會影響孩子將來的前途。他說，美國的情況和中國的不同。把受騙的情況報告給警察，有助於警察破案，對孩子的前途沒有任何影響。

紐約律師孫瀾濤同時義務擔任中國駐紐約總領館的法律顧問。「留學生受騙後找領事館反映情況，領事館都會建議他們向我諮詢，因此常常接到這樣的電話。」他說，詐騙集團 整天動腦筋，想方設法尋找犯罪對象。他認為，如果騙子冒充移民局，一定是拿到學生的簽證資料。

他說，外國人要來美國留學，都要在當地的美國使領館填寫非移民簽證申請表（DS-160）。這個表格中含有很多個人和家庭信息。填好的表格都是保存在美國使領館裡，詐騙分子一定是獲得了表格，對其中的資訊進行詳細的研究，找出學生的弱點和問題，然後針對性地對學生詐騙。

大城市中名校的學生，常稱為詐騙犯罪的目標。(Getty Images)

披露個人資料 信以為真

他聽到有的留學生說，「對方知道我在表格裡填寫的內容，因此相信他們是政府的人」。學生說，這些秘密只有他知道，外人是不可能知道的。他說，受害人一般都有弱點和毛病。犯罪分子在電話中指出他們的弱點和問題，說可以幫助他們解套，讓學生覺得他們真是政府的執法人員。

他說，有的學生邊聽電話，邊在電腦上查政府的電話號碼，發現打來的電話號碼和網上查出的電話號碼一樣，就相信這是政府的電話。騙子讓學生將錢匯到香港一個帳戶，並且還表示由「北京處長」負責解決。「學生對我說，這些騙子演得像真的一樣，不由得你不信。」他說，加州一名留學生寄出了20萬元，然後向他諮詢。「他把錢寄走，就要不回來了。」

這類詐騙在2021年下半年開始爆發，屬於新型詐騙類型。他說，美國警方至今仍然無法收網，因為無處下手。

他說，專家分析這些騙子主要隱藏在非洲和東南亞。他說，台灣警方幾年前曾經破獲一個詐騙集團，並將詐騙分子從非洲押往台灣。在這些騙子裡，也有大陸華人。

美東紐約三江慈善公所代主席包榮剛表示，騙子獲得學生的護照信息的的渠道很多，如留學中介、學生親友等。因此，學生要把自己的身分證件保存好。

詐騙者經常打著移民局的旗號，對留學生進行詐騙。（美聯社）

政府人員不可能直接要錢

包榮剛說，這種低劣的騙術很難騙到美國華人。「我也經常接到這樣的電話，一聽就知道是騙子，馬上掛斷電話。」他就在微信群裡發出告示，告訴學生和父母一定不要給騙子匯錢。「如果有人自稱是國家機關的工作人員，直接掛斷電話。」他說，不管中國執法人員還是美國執法人員，都是不可能給學生直接打電話要錢的。

紐約律師陳梅說，她不久前接到一通從大陸打來的電話，對方聲稱是從互聯網打來。「我問他如何有我電話，他說互聯網接到群眾舉報，說我在互聯網散發有關新冠藥的不實新聞。」她聽到後立刻判斷是詐騙電話，馬上掛斷。她說，她每天能夠接到二三通的詐騙電話。

她說，美國華人律師有個微信群，她就在群裡問誰有這樣的經歷，結果許多人都說他們有這樣的經歷。有人回答說，前段時間接到一個號稱美國疾病防治中心（CDC）的工作人員的電話，要跟他核實近期回國的事，他立即掛斷。他說：「我這麼多長時間沒回國了，肯定是騙子。」

這名律師寫道：打電話的男子講中國南方口音。有人表示，打電話者所在位置大多在東南亞不太發達的國家或地區，電話通常顯示大陸的號碼，中國南方幾個省份的年輕人被誘惑或脅迫去參與這類事情的居多。

一位律師說，她也曾有收過快遞公司如UPS、DHL等有重要文件、包裹的電話。「一旦有這樣的電話，我說我不需要了，送給你吧，裡面應該有很貴重物品。你也不用謝。」她說，她這樣回答幾次後就沒有電話了。

紐約華人劉先生說，他幾乎每周都要收到一個詐騙電話。有的說是美國警察局的、有美國移民局的、有中國駐紐約總領館的。他說，一聽到這樣的電話，他的第一反應就是詐騙。「美國有警察局嗎？美國移民局的人說中文？」他說，詐騙者可能沒有出過國，可能在中國某出租屋內編寫的詐騙劇本。