大仁說財經／溫蒂漢堡創始人 悔用女兒當店名

溫蒂漢堡的小女孩是創始人的女兒。（路透）

湯馬斯(Dave Thomas)是一位俄亥俄州 哥倫布市成功的肯德基炸雞(KFC)連鎖店老闆，也是創始人桑德斯 上校(Colonel Harlan Sanders)的門徒，他在1969年陷入天人交戰，為他希望開業的新漢堡概念店取名。

速食漢堡市場正趨於飽和，但湯馬斯認為，當時富裕的年輕嬰兒潮世代是個不錯的群體，他們對以兒童為主漢堡連鎖店不滿意。他相信，這些顧客渴望新鮮牛肉和能夠自己選擇配料，並且願意為質量更好的漢堡支付更高的價格。

湯馬斯想以他五個孩子中的一個小孩的名字命名這家餐廳，並將其變成一家家族企業。但他孩子的名字都不符合他想為企業創造的懷舊、家庭價值觀的角色。

用孩子暱稱命名

他五個小孩的名字包括：帕姆(Pam)、肯尼(Kenny)、莫莉(Molly)、洛里(Lori)、梅琳達(Melinda)。

在KFC接受的訓練中，湯馬斯了解到使用吉祥物與顧客建立情感聯繫以及「與餐廳相關的個人身分」價值，他在1991年的自傳「戴夫的方式」(Dave’s Way)中說道。

最後他在他第四個孩子的暱稱中找到了他認為完美的名字和代表人物。

湯馬斯8歲的女兒梅琳達(Melinda Lou)出生時被暱稱為溫達(Wenda)，但因為她的兄弟姊妹無法正確念出她的名字。不久之後，她的家人開始叫她溫蒂(Wendy)。

有一天，湯馬斯在家裡告訴他的女兒，把她的頭髮梳成辮子，然後用相機拍下照片。她穿著一件由母親縫製的藍白條紋連衣裙，這些照片讓她變成了世界公認的速食業代表人物。

湯馬斯說：「對我來說，沒有什麼比展示一個小女孩，微笑著，紅潤的臉頰」享受一個漢堡更有吸引力的廣告了，「就是她表現得乾乾淨淨、長著雀斑的臉。我知道這就是公司的名稱和形象。」

他選擇的全名「溫蒂傳統漢堡」(Wendy’s Old Fashioned Hamburgers)喚起了懷舊之情，而他選擇一個年幼的孩子作為品牌角色成為美國品牌的悠久傳統。Jell-O、Morton Salt、Sun-Maid等品牌也都使用女孩和男孩作為品牌吉祥物。

害女兒失去隱私

但湯馬斯後來後悔決定以女兒的名字命名這個速食帝國，認為這給她帶來了太多的關注和壓力。

他在自傳中指出，「她失去了一些隱私。」「因為有些人還把她當成公司的官方代言人，有時候她會避諱說出自己的想法，我並不怪她。」

在湯馬斯於2002年去世之前，他向女兒道歉用她名字命名餐廳。

後來成為溫蒂加盟商的溫蒂湯馬斯莫爾斯(Wendy Thomas-Morse)在2019年該連鎖店成立50周年的博客文章中回憶，湯馬斯告訴她，「我應該用我自己的名字來命名，因為它給你帶來了很大的壓力。」

瞄準嬰兒潮世代

第一家溫蒂餐廳1969年在俄亥俄州哥倫布市中心開業。

它有一種高檔的色調，有地毯、蒂凡尼燈、吊珠和曲木椅子。員工們都穿著白色圍裙，男人穿著白褲子、白襯衫和黑色領結，女人穿著白色連衣裙和圍巾。湯馬斯說，這給人一種「乾淨和傳統的感覺」。溫蒂漢堡的價格是競爭對手連鎖店的兩倍。

擁有可支配收入的嬰兒潮世代在成長過程中成為溫蒂的核心客戶。溫蒂後來又增加了沙拉吧、烤土豆、釀皮塔餅等食物來迎合他們。

傑可(John Jakle)和史卡兒(Keith Sculle)在其1999年出版的《速食：汽車時代的路邊餐館》一書中寫道，到了1970年代中期，82%的溫蒂顧客年齡超過25歲，「與所有競爭對手形成鮮明對比」。

10年之內，美國已有超過1000家溫蒂餐廳。

該公司以其方形牛肉餅而聞名，強調它們比競爭對手的圓形小圓麵包更大，同時也推出幽默的廣告，如其1984年的「牛肉在哪裡？」標語，這句話讓溫蒂當年的年收入增加了31%。這句標語變得如此流行，以至於當年民主黨總統候選人孟代爾(Walter Mondale)在一次電視辯論中向他的初選對手哈特(Gary Hart)提出了這個問題。

湯馬斯本人也成為該品牌的公眾形象，從1989年到2002年去世，他出現在溫蒂的800多支廣告中。金氏世界紀錄認定他的角色是「由公司創始人主演的持續時間最長的電視廣告活動」。

「牛肉就在這裡」

湯馬斯具有平易近人的魅力，通常穿著一件短袖白襯衫和一條紅色領帶來兜售他的漢堡。

一位廣告專家在湯馬斯去世時說：「溫蒂的漢堡是方形的，傳統的。湯馬斯本人也是方方正正的，傳統的。」

雖然湯馬斯可能為以女兒的名字命名連鎖店而道歉，但溫蒂本人仍出現在2011年的一支廣告中，介紹溫蒂的新起司漢堡是「有史以來最火辣、最多汁的」，並以她父親的名字命名。這是她第一次在廣告活動中擔任溫蒂的全美代言人。

她在廣告中說，這款漢堡「會讓我老爸說：『牛肉就在這裡』。」