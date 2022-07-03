大仁說財經／Fed升息 牽動生活各層面

Fed升息影響人民生活各個層面。（歐新社）

聯準會(Fed)正在加緊對抗通膨。這也意味著家庭和企業的借貸成本將急劇上升。

Fed 6月15日將基準利率 調升四分之三個百分點，為1994年以來的最大單次升息 。

Fed之前在5月將利率提高0.5個百分點，為22年來最大漲幅。

Fed果斷行動的事實證明，人們對就業市場的健康充滿信心。但預計利率上升的速度凸顯出其對生活成本飆升的日益擔憂。

消費者物價在5月以40年來最快的速度上漲，可能會迫使Fed在未來幾個月內多次升息；甚至可能會採取額外的大幅升息來降溫通膨。

美國人一開始將會感受到更高的借貸成本：房貸或車貸不再便宜得離譜。銀行帳戶裡的現金雖最終會賺到一些錢，但不會太多。

大印鈔票致經濟過熱

Fed透過提高或降低利率來加速或減緩經濟。當新冠疫情 爆發時，Fed讓市場幾乎可以自由借貸，以鼓勵家庭和企業的支出。為了進一步提振受新冠病毒肆虐的經濟，Fed還推出量化寬鬆計畫大印數兆元鈔票。當信貸市場在2020年3月凍結時，Fed推出了緊急信貸工具以避免金融崩潰。

這種救援方式奏效了。沒有出現疫情金融危機。疫苗和國會的巨額支出為快速復甦鋪平了道路。然而，它的緊急行動、以及政策的延後退場，也促成了今天過熱的經濟。

失業率目前接近50年來的最低點，但通貨膨脹率非常高。美國經濟不再需要Fed的所有幫助。而現在，Fed正在透過大幅提高利率來減緩經濟成長。

風險在於，Fed做得有點過火了，經濟放緩程度如此之大，以至於意外引發了經濟衰退，從而推高了失業率。

借貸成本正在上升

每次Fed升息，借貸的成本都會變得更高。這意味著房貸、房屋淨值信貸額度、信用卡、學債和車貸的利息成本更高。對於大小企業而言，商業貸款也將變得更加昂貴。

最明顯的方式是房貸，利率上漲已經推高利率並減緩了銷售活動。

在截至6月9日的當周，30年期固定利率房貸平均利率為5.23%，比去年同期的不到3%大幅上升。

更高的房貸利率讓人們更難以負擔在疫情期間飆升的房價。需求疲軟可能會使房價降溫。

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，4月售出的成屋中位價同比飆升15%至39萬1200元。

投資人預計Fed將在年底前將其利率目標區間上限從如今的1%提高到至少3.75%。

就歷史而言，Fed在2018年底上次升息周期的高峰期將利率提高至2.37%。在2007-2009年經濟大衰退之前，利率高達5.25%。

在1980年代，沃爾克(Paul Volcker)領導的Fed將利率提高到前所未有的水平，以對抗失控的通貨膨脹。在1981年7月的最高點，有效聯邦基金利率達到22%。但現在的借貸成本不會接近這些水平，而且幾乎沒有預期它們會急劇上升。

不過，未來幾個月對借貸成本的影響將主要可能會取決於Fed升息的步伐。

存款戶有好消息

最低利率已經懲罰了存款戶。在疫情以及過去14年大部分時間裡，存放在儲蓄、存款憑證(CD)和貨幣市場帳戶中的錢幾乎一無所獲。與通貨膨脹相比，儲戶已經賠錢了。

然而，好消息是，隨著利率提高，這些儲蓄率將會上升。儲戶將再次開始賺取利息。

但這需要時間才能發揮出來。在許多情況下，尤其是大型銀行的傳統帳戶，影響不會在一夜之間感受到。

即使在幾次升息之後，儲蓄率仍然會非常低，低於通膨和股市的預期回報。

Fed的免費資金對股市來說是驚人的。

零利率壓低了政府債券利率，實質上迫使投資人押注股票等高風險資產。華爾街甚至有以「TINA」來說明這種情況，代表「別無選擇」。

更高的利率一直是股市面臨的一項重大挑戰，股市已經習慣了輕鬆賺錢。由於擔心Fed的激進升息將使經濟陷入衰退，美股6月陷入熊市。

對股市的最終影響將取決於Fed升息的速度，以及未來基礎經濟和企業獲利的表現。

升息至少意味著股市將面臨更多來自乏味政府債券的競爭。

通脹何時降溫？

Fed升息的目標是控制通膨，同時保持就業市場復甦。

勞工部最新數據顯示，5月消費者物價同比上漲8.6%，是1981年12月以來的最快速度。通膨遠遠高於Fed 2%的目標，並且在最近幾個月變得更糟。

經濟學者警告，通膨可能會變得更糟，因為最近汽油價格繼續創下歷史新高，加劇了俄羅斯入侵烏克蘭後開始的飆升。

從食品、能源到金屬，一切都變得更加昂貴。

高昂的生活成本正對數百萬美國人帶來財務上的麻煩，並絕對性地導致了創紀錄的低消費情緒，更不用說拜登總統的低支持率了。

然而，Fed的升息需要一段時間才能開始削弱通膨。即便如此，通貨膨脹仍將受到烏克蘭戰爭、供應鏈混亂，當然還有新冠疫情的影響。