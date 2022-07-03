城市傳真／肯塔基州棒球棒博物館 一見難忘

棒球棒博物館前的超大棒球棒。（圖由作者提供）

4月8日學校開始放春假，兒子安排了一個祖孫三代的大煙山國家公園(Great Smoky Mountain National Park)之旅。他知道老爸對博物館 有興趣，去程從華府經過肯塔基州(Kentucky)時，特別安排到路易斯維爾市(Louisville)參觀了一個棒球棒博物館。大家都知道美國人喜歡棒球運動，可是棒球棒也能有博物館，也能成為觀光 景點，令我好奇。

體驗球速的打擊場。（圖由作者提供）

超大棒球棒當地標

這座名為「強棒」(Slugger)的棒球棒博物館，門口有一支1995年10月21日豎立、列入金氏紀錄的世界最大棒球棒。大球棒用碳鋼製成，手繪成棒球棒的外型，重有3萬多公斤，高度近40公尺，比旁邊那棟磚瓦房的五層樓還高出許多。博物館用這樣一支超大的棒球棒當地標，頗有巧思，讓人一見難忘。

棒球明星貝比魯斯用過的球棒。（圖由作者提供）

博物館進門是一個虛擬與實境結合的大廳，其中有六位美國職棒大聯盟球星的蠟像，有的拿著球棒，集中注意準備打擊，有的打出全壘打後眼望高空，還有一位在親吻球棒，每位球星蠟像的姿態表情都栩栩如生。這些球星之中，最有名的是紐約洋基隊得過七次世界比賽冠軍的貝比魯斯(Babe Ruth)，來參觀的美國遊客幾乎都認識他，紛紛站在他旁邊照相。大廳四周圍的櫥窗展出許多球星用過的球棒，每支球棒上面都有時間和球星簽名，這些棒球棒記錄了棒球明星，也記錄了美國棒球運動的歷史。

博物館的展示大廳。（圖由作者提供）

二戰時期生產棒球棒改成槍托。（圖由作者提供）

我對棒球的記憶停留在1969年，台灣的台中金龍少棒隊到美國賓州 威廉波特市(Williamsport, Pennsylvania)，參加世界少棒比賽得冠軍的過往。台灣和美國時差12小時，猶記得當年同學圍在一起，從午夜到天亮，聚精會神地收聽冠亞軍賽轉播實況。高中時曾瘋過一陣子棒球，年輕時身手矯健，是班上棒球隊的一壘手，打擊的人少有不被我封殺的，但揮棒打擊幾乎是棒棒落空，這個可以手持名人球棒的免費揮棒場就藏拙略過。

入料區滿是木頭香

近年球棒大多改為鋁製品，但因鋁球棒擊中球的速度過快，容易擊傷選手，職棒聯盟的職棒大賽都還是採用木質球棒。「強棒」博物館有30分鐘的導覽團，從原木料開始，分成五個站點，分別解說木質棒球棒的製作過程。棒球棒使用的木料要夠硬，又要質量輕，最常用的是楓木(Maple)、白樺木、和黃樺木(Ash)。「強棒」工廠出產的棒球棒，大約一半用白樺木，一半用楓木製成，因賓州、馬里蘭州、紐約州等美東地區的地質和氣候最適合這類樹木的生長。導覽第一站的入料區，成綑切割好的原木料堆積如山，可聞到木頭的清香。

「強棒」博物館的徽記。（圖由作者提供）

棒球棒的毛胚。（圖由作者提供）

原木料以輸送帶送到加工區，經自動機切削成粗胚，再經拋光、研磨、上釉、印字變成完成品，每道工序都自動完成。路易斯維爾的工廠每天可生產約3000支球棒，春天棒球練習旺季時，產能可提高至每天5000支。導覽團終點有兩個蠟像，一位製造工人將完工的球棒交給另一位蠟像製的棒球隊員試用。工廠生產線都單調沒看頭，博物館以蠟像將球棒製作過程生動表現，是有創意的構想。

戰爭期間生產槍托

展示區有一個放了步槍槍托的展櫃吸引了我的注意，看了說明才知道，原來是第二次世界大戰末期，棒球棒工廠被徵用生產M1卡賓槍的木質槍托，從1942到1945年之間，總共生產超過150萬支。戰爭期間，生產棒球棒的工廠能被動員生產軍用物質，是從未料想到的。

球星擊出全壘打的蠟像。（圖由作者提供）

博物館不僅展示棒球棒，也展示雕刻藝術品。進門長廊後端有一大廳，中央有一個超大的棒球手套雕刻藝術品，石材是有4億5000萬年歷史的肯德基州石灰石，原石材近3萬公斤，花了約一年半的時間切割成1萬5000公斤，最後雕刻成12英尺長、9英尺寬、4英尺高的一個大棒球手套。這件藝術品不僅好看，也很實用，旁邊可當靠椅，上面是小孩子的遊樂場，遊客坐著看資料，小孩子在上面蹦蹦跳跳，玩得不亦樂乎。

大廳旁有一個高科技的棒球打擊練習場，球從可控球速的發球機彈出，未投出前，顯示器先顯示球速，然後5、4、3、2、1倒數計時，數到0時，「咻」的一聲球瞬間射出，美國職棒大聯盟曾投出每小時164公里的世界球速紀錄，這個投球機為了遊客安全，最高球速設定在每小時120公里。這個打擊場最熱門，排了好長的隊，每人打擊10次，記錄打中的次數，有同來遊客互相比賽，不論輸贏都玩得高興。

棒球捕手手套雕刻藝術品。（圖由作者提供）

買迷你球棒作紀念

博物館出口處有一個紀念品商店，販賣棒球帽、圍巾、球隊T恤、手套等各種和棒球有關的東西。主要商品是它們自己生產的各種尺寸棒球棒，粗胚棒球棒最便宜，只要9元，打上公司印記，有品牌，可作紀念的要貴一倍。也有可在上面印上自己名字的客製棒球棒，要加10塊錢，等15分鐘。最小的是一尺長的迷你球棒，小巧可愛，我覺得除了觀賞之外，還可當擀麵杖，買了一支作紀念。

蠟像顯示製造完成的棒球棒。（圖由作者提供）

曾經參觀過很多主題博物館，這個「強棒」棒球棒博物館有創意、有巧思、也有藝術品，及與訪客的互動的打擊場。參觀後覺得輕鬆好玩，也增加了許多和棒球運動相關的知識。

Slugger棒球棒博物館

地址：800 West Main Street, Louisville, Kentucky 40202

電話：(877)775-8443

網站：SluggerMuseum.com

開放時間：周一至周六9AM至5PM，周日10AM至4PM

價格：入門免費

導覽：成人(13至59歲)$18元，敬老(60+)$17元，兒童(6至12歲)$8元，五歲以下免費