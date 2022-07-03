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封面故事／騙徒橫行提高警覺 若受騙及時報案　

記者韓傑
騙子經常偽裝成你信任的人打電話或發電郵，不要匯款或提供個人信息。（Getty Images）
騙子經常偽裝成你信任的人打電話或發電郵，不要匯款或提供個人信息。（Getty Images）

紐約律師孫瀾濤在執業的同時，還擔任中國駐紐約領事館的法律顧問，給留學生及其家長提供免費諮詢。他說，他也經常接到受騙者諮詢的電話。他說，如果錢尚未寄出，他就告知立刻停止。但是，如果錢已經寄走，那就很難要回來。如何預防被詐騙？他的建議是：不接陌生電話；平時多個心眼；被騙後要報案，且提供較全面的信息；如果已經被騙，年初可填寫4684表格，降低損失。

保住學籍 要付保證金?

孫瀾濤說，他曾經阻止過留學生被騙。有一名中國留學生在紐約哥倫比亞大學讀書。有一天，這名學生接到一個「移民局官員」的電話，說他「涉及簽證詐騙，要把他遣送回國」。由於他想保住學籍，同意給「移民局」寄去保證金。

他說，這名學生已經寄去幾千元，但是移民局要他補寄幾萬元。「他拿著銀行卡，就走路去銀行寄錢。」但是，他在路上突然想起母親曾經對他說過的話，有事諮詢孫律師。「他的媽媽聽過我的講座，建議兒子諮詢我。」於是，這名學生在進入銀行大廳前，給他打了一個電話。他說，他當即告訴這名學生「立刻停止，什麼都不要做」。

學生停止匯款後，他還建議學生趕快去哥大附近的警察局報案。但是，學生說他不知道如何報案。於是，他要求學生來到他的辦公室。「學生先寫個草稿，我過了一遍。」然後，學生去了哥大附近的警察局。他說，報案的資料一定要詳細，可以幫助警察破案。

他說，他曾經接到一個學生媽媽的諮詢。這名媽媽給他寫來微信，說她的兒子差點被騙，並徵求他的建議。這名媽媽在微信說，「我的心還在咚咚地跳，今天的文章會有些語無倫次，見諒。」母親每天一次和孩子視頻，今天孩子遲遲未按約定時間打過來，她發過去顯示「忙線」。「孩子有自己的事，稍後會打過來，我沒有在意。」

一會兒，孩子發過來視頻，「媽媽我跟您說個事，你別擔心。」孩子說接到一個電話，對方說：「你好，我們是政府某某部門，發現你帳號往來頻繁，懷疑你參與了洗錢，你叫什麼、生日等等。」孩子聽後，一直提醒自己，什麼事都沒有，鎮定！

於是，電話那頭似有幾個人，爆出了孩子銀行信息，讓孩子說清楚。孩子一直聽他們怎麼說，不做聲。那邊等不及了，看孩子沒有按他們的指示來，氣急敗壞說：「我們要逮捕你！」孩子問：你們在哪裡？對方答：「我們在警局。」於是，對方立馬換了一個電話打進來，說：「我們在警局給你電話，如果你不聽，我們逮捕你！」

孩子迅速查實，發現對方電話確實是警局電話。孩子說：「你們到哪裡逮捕我，具體地址。」對方說的地址居然是警局地址。孩子就掛了電話，沒有再搭理他。孩子判斷，他是騙子，並不知道孩子的住址，但是，他們又確實用的是警局電話號碼。最後，這名母親問律師：「請教如何處理，需要報案嗎？」孫律師回答：「孩子最好向當地警方報案，讓警方積累素材證據，行騙的證據積少成多才能有利。」

國際刑警組織在打擊跨國犯罪中起到重要作用。(Getty Images)
國際刑警組織在打擊跨國犯罪中起到重要作用。(Getty Images)

美東紐約三江慈善公所代主席包榮剛說，他一共接到15名學生的詐騙案，並成功阻止兩起詐騙。例如，紐約州立大學（SUNY）一名寧波女生向他諮詢，說一名「美國警察」給她打電話，說她的銀行帳號涉及洗錢，要她立即給一個銀行帳號匯出保釋金，以阻止她潛逃。同時，警察還告訴她，他們要24小時監控她。這名女生立刻想到包榮剛在微信群裡的提醒，就馬上打電話給他。包榮剛判斷這是一個騙子，就告訴女生不要匯錢，馬上報警。他說，不匯錢就能避免被騙，而報警可以給警察留下破案線索。

他說，有的留學生接到電話後，準備向帳號寄錢，但是後來感覺不對，馬上告訴父母停止寄錢，銀行立即凍結該帳戶。他說，他的錢雖然寄了，但後來及時止付，沒有損失。「這是唯一的一個幸運者。」

美國華人、留學生愛用的社交軟體微信，也經常成為騙子行騙的工具。（Getty Im...
美國華人、留學生愛用的社交軟體微信，也經常成為騙子行騙的工具。（Getty Images）

多個心眼 不接陌生電話

孫瀾濤說，美國警方都會耐心記錄報案情況，但事後很難作為，因為他們無從下手, 多數騙子都在國外，而美國警方和聯邦調查局（FBI）對那些國家沒有司法管轄權。他說，現在的關鍵是預防，並提出如下建議。

一、不接陌生的電話。他說，商業電話如果打給個人，是亂作廣告，屬於侵權。過去，如果把對方的電話號碼報告一個政府部門，就會被攔截。現在，政府各個部門都在應對疫情，因此對陌生電話的攔截放鬆了。有華人表示，幾乎每周都能接到「疑似詐騙電話」（Scam Like）。他估計，這些電話或許上了黑名單，所以被跟蹤。

二、平時要多一個心眼。他說，有的留學生很單純，認為政府不會騙人。他們沒有想到，有人會冒充政府執法人員，對他們進行詐騙。因此，留學生一定要「遇事多動腦筋」，防止上當受騙。

三、被騙後要報案，且盡量提供全面信息。他說，詐騙報案很多，但都是不了了之。美國警方要求報案，因為警方可以從中發現蛛絲馬跡，抓住犯罪集團。如果受害人都不說，認為吃個啞巴虧算了，政府、警察、國際刑警組織（Interpol）也不知道。

四、填寫4684表格，可以扣除未報銷的損失。他說，美國稅務局（IRS）有一個4684表格，專門對「傷亡和盜竊的受害人」。因此，如果美國華人被騙金錢，可以填寫這個表格，爭取少繳稅。

韓裔學者李承恩（Claire Seungeun Lee）是洛威爾麻州大學犯罪學與司法研究學院助理教授，長期研究中國網路詐騙問題。她說，要防範這些騙局，就要守住底線，行動前要三思；不要接聽未知的來電；不要回覆任何意外的短信、電話、電子郵件；不要匯款或提供個人信息。

2021年9月16日，波士頓大學網站發布通知稱，在過去十天內，已經發生四起騙局，其中兩起事件涉及自稱是中國政府官員的電話詐騙案。騙子從一名學生處騙取15萬元，而從另外一學生騙取2萬5000元。波士頓大學警察局 (BUPD) 強烈建議學生採取保護性預防措施。

警察局長倪（Kelly Nee）表示，此類騙局「在全國乃至世界都普遍存在」。她要求，學生發現後必須立即向大學警察局報告。「我們會與當地和聯邦合作夥伴合作，但由於犯罪的國際性質，這些犯罪極難解決和追回金錢。」波士頓大學警察局提供來自聯邦貿易委員會 (FTC)提示，要求大學社區遵守。

遭遇詐騙犯罪後，一定要及時報案。(Getty Images)
遭遇詐騙犯罪後，一定要及時報案。(Getty Images)

不為承諾 先付出代價

一、發現冒名頂替者（Spot imposters）。詐騙者經常偽裝成你信任的人，如政府官員、家庭成員、慈善機構或與你有業務往來的公司。「不要匯款、或提供個人信息，無論是短信、電話還是電子郵件。」

二、不要相信來電顯示（Don’t believe your caller ID）。詐騙者很容易使用技術偽造來電顯示信息，因此看到的姓名和號碼並「不總是真實的」。如果有人打電話要錢或要個人信息，請掛斷。如果你認為來電者可能是真的，要回撥你知道是真實的號碼。

三、不要預先為承諾付出代價（Don’t pay up front for a promise）。有人可能會要求提前支付債務減免、信貸和貸款優惠、抵押貸款援助或工作等費用。他們甚至可能會說你中了獎，但必須繳納稅款或費用。「如果你這樣做，他們可能會拿走錢並消失。」

四、與其他人談談（Talk to someone）。在你寄出金錢或個人信息之前，請與信任的人交談。騙子總希望你盡快做出決定，甚至可能威脅到你。一定要慢下來，看看情況，上網搜索一下，諮詢專家或者告訴朋友。

五、掛斷自動來電（Hang up on robocalls）。如果你接聽電話並聽到錄製的推銷宣傳，請掛斷並向聯邦貿易委員會（FTC）報告。這些電話是非法的，而且產品通常是假的。不要按1與人交談，或從列表中刪除。

留學生對陌生來電一定要有防範之心，也不要回覆陌生短信。(Getty Images...
留學生對陌生來電一定要有防範之心，也不要回覆陌生短信。(Getty Images)

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