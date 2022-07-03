娛樂／怪奇物語4讓老歌又紅了「奔上那山丘」衝上告示牌百大

莎蒂辛克飾演的麥克絲透過聆聽「奔上那山丘」緩解頭痛。（取材自IMDb）

Netflix科幻恐怖影集「怪奇物語」（Stranger Things）第四季第一輯（volume 1）意外讓英國 歌手凱特 布希（Kate Bush）1985年的經典名曲「奔上那山丘」（Running Up That Hill）再度走紅，6月初一度躋身美國樂壇流行指標「告示牌百大單曲榜」（Billboard Hot 100）第八名，超越當年排名第30的巔峰。凱特布希深感意外，同時也真切感謝影集賦予老歌曲新生命。

凱特布希 音樂生涯巨作

「奔上那山丘」堪稱凱特布希音樂生涯的曠世巨作之一，這首歌原本命名為「與上帝的協議」（A Deal With God），但考量在部分宗教信仰真誠且國教主義鮮明的國度發行可能遭遇困難，因而改為「奔上那山丘」。

「怪奇物語」第四季第一輯5月27日開播，本季劇情顯示，20歲好萊塢新銳女星莎蒂辛克（Sadie Sink）飾演的麥克絲（Max）自覺出現頭痛、失眠和幻覺的原因並非喪親之痛，而是遭大魔王威可那（Vecna）詛咒，且可能不久於世。

麥克絲原本選擇面對真相，並把握最後時間撰寫遺書，但娜塔莉亞戴爾（Natalia Dyer）飾演的南西（Nancy），以及瑪雅霍克（Maya Hawke）飾演的蘿萍（Robin）找到解藥，而關鍵就是麥克絲熱愛的音樂。這時，他們從麥克絲的背包裡拿出錄音帶，播放凱特布希的「奔上那山丘」一曲。

來源:YouTube

「奔上那山丘」在「怪奇物語」第四季上串流時，多次出現在劇中。（取材自IMDb）

上述橋段讓「奔上那山丘」發行超過37年之後，再度重回主流音樂排行榜。

老歌重新闖進「告示牌百大單曲榜」（Billboard Hot 100）已經很難，遑論擠進前十名更是鳳毛麟角。在「告示牌百大單曲榜」有紀錄以來的63年歷史中，「奔上那山丘」只是重回前十名的第八首歌曲。

搶進前十 滿足天時地利

一般情況下，許多歌曲的排名名次會在「告示牌百大單曲榜」上升或下降，但近幾年由於社群媒體與串流平台盛行，如雨後春筍般出現的新歌享有新推出便一砲而紅的優勢，但終究會沒入時間長河而淡出「告示牌百大單曲榜」。

然而，也有部分歌曲會在廣播電台的播放推廣之下，重新在「告示牌百大單曲榜」上站穩腳步。

美國流行樂壇指標「告示牌」 （billboard）官方網站指出，值得注意的是，「告示牌百大單曲榜」禁止第51名到第100名的流行樂曲或新曲重返榜單。

此外，如果進榜20周後，排名第51名到第100名的歌曲仍節節敗退，就會被踢出榜單；或是，進榜52周之後，排名第26到第100名的歌曲，也會面臨被除名的命運。

如果歌曲想要重回「告示牌百大單曲榜」，必須取得足夠的「積分點」，以及充分的重新進榜理由，如果只是一個星期暴紅的「迴光返照」，可能很快就會跌到前25名或前50名的位置。

凱特布希知悉「怪奇物語」讓「奔上那山丘」重新闖進「告示牌百大單曲榜」第八名的好成績後，發表聲明感謝支持。圖為凱特布希過去獲獎照片。（Getty Images）

換句話說，與現代年輕人琅琅上口的新歌或洗腦歌比拚較勁，老歌其實很難重新回到「告示牌百大單曲榜」。

如果要搶進百大單曲榜前十，必須達到天時、地利的雙重完美條件，「奔上那山丘」在「怪奇物語」第四季上串流時，多次出現在劇中，且趕上「告示牌百大單曲榜」5月27日到6月2日追蹤周期。

如果不是這樣完美的時機，「奔上那山丘」可能不會直接挾著高人氣重返百大單曲榜，而是緩步擠進前十名。

這種情況與聖誕節 慶歌曲的情況相似，聖誕節相關歌曲通常會在聖誕節開始前不久重新站上前50名的位置，而熱門的聖誕頌歌往往會在節慶尾聲躍升至前十名。

年度歌曲 多年後再翻紅

除了美國的「告示牌百大單曲榜」之外，英國的「新音樂快遞雜誌」 （New Musical Express）1985年將「奔上那山丘」列為當年的年度代表歌曲第三名。

「新音樂快遞雜誌」1985年的前兩名年度代表歌曲都是由蘇格蘭另類搖滾樂隊「吉瑟斯和瑪麗琴」 （The Jesus And Mary Chain）四人樂團包辦，第一名是「從不了解」 （Never Understand），第二名則是「就像蜂蜜」（Just like Honey）。

2022年3月，英國「新音樂快遞雜誌」在創刊70周年的紀念文章「用70首原創歌曲，敘述『新音樂快遞雜誌』的故事」 （The story of NME in 70 （mostly） seminal songs）中，再度將「奔上那山丘」選入排行榜，此次排名第25，上榜樂曲中絕大多數為原創歌曲。

凱特布希屬於創作型女歌手，她的唱腔充滿個人特色，她創作的音樂也在音符和節奏之間流露她獨有的性格。

​「奔上那山丘」原本命名為「與上帝的協議」，但考量在部分宗教信仰後改名。（取材自YouTube）

影集加持 原唱漲了新粉

凱特布希知悉「怪奇物語」讓「奔上那山丘」重新闖進「告示牌百大單曲榜」第八名的好成績後，在個人官方網站發表聲明，感謝舊雨新知的支持。

凱特布希過去數十年來，一直很照顧她的死忠粉絲，而今也因為影集採納其音樂的緣故，漲了了不少新粉。

「奔上那山丘」除了在「告示牌百大單曲榜」締造佳績，也一度在串流音樂平台「Spotify的50大單曲榜」（Spotify's Top 50），以及「蘋果音樂百大單曲榜」（Apple Music's Top 100）分別締造前五名的優異表現。

凱特布希在她的個人網站上寫道，「你們可能已經知道『怪奇物語』新一季第一輯稀奇古怪與扣人心弦的內容，片中播送『奔上那山丘』一曲，熱愛這部影集的年輕粉絲賦予歌曲嶄新的生命，我和家人也都很愛這部影集！」

凱特布希寫道，「這一切都令人振奮！非常感謝所有人對這首歌的支持，我將屏息以待下一輯的內容。」

「怪奇物語」第四季第二部（volume 2）7月1日上映。