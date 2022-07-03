娛樂／你聽過嗎？盤點8首老歌重返「告示牌百大單曲榜」前十名

惠妮休斯頓2011年在比佛利山莊表演。（Getty Images）

部分老歌重返「告示牌百大單曲榜」前十名，大多是因為樂曲出現新契機，或原唱成為新聞焦點人物，或在大型舞台表演，或發行新歌或改編新版本等，而串流影集配樂則是老歌另一帖回春妙方。以下是「告示牌百大單曲榜」有紀錄以來，重返排行榜前十名的八首神曲：

1／「奔上那山丘」 跟影集重返

2022年6月11日，凱特布希的「奔上那山丘」，重返「告示牌百大單曲榜」第八名。Netflix科幻恐怖影集「怪奇物語」（Stranger Things）第四季劇情採用原取名為「與上帝的協議」（A Deal With God）的「奔上那山丘」旋律，作為解救主角的仙丹，讓這首1985年釋出的經典名曲再度成為全球樂迷注目的焦點。

2／「控制自己」 史上第一回鍋

2006年4月29日，本名詹姆斯陶德 史密斯（James Todd Smith）的饒舌歌手「LL Cool J」與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）合唱「控制自己」（Control Myself），重返「告示牌百大單曲榜」第四名。

「控制自己」當年發行第一周便進入「告示牌百大單曲榜」，但進榜三周後都沒有超越第89名的更好成績出現。

史密斯發行同名專輯「陶德史密斯」（Todd Smith）後，「控制自己」發行數位版本；一個月後，「控制自己」重新搶進「告示牌百大單曲榜」且排名第四名，成為「告示牌百大單曲榜」史上第一首回鍋進榜且一舉進軍前十的神曲老歌。

饒舌歌手朱斯沃爾德。（Getty Images）

3／「還沒把握做好」 三度進榜

2007年3月3日，狄克西女子合唱團（The Chicks）的「還沒把握做好」（Not Ready to Make Nice）重返「告示牌百大單曲榜」第四名。

狄克西女子合唱團推出這首歌之前，在「告示牌百大單曲榜」上整整消失了三年，這首歌曲能夠重返榮耀，多虧了歌手娜塔麗麥恩斯（Natalie Maines）2003年在英國倫敦的演場會上，講到關於前總統小布希（George W. Bush）的評論。

2006年5月，「還沒把握做好」回歸「告示牌百大單曲榜」第23名，大多歸功於數位單曲銷售，但這首歌被電台禁播。

不久後，「還沒把握做好」又掉出榜單，直到2007年第49屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮有嘉賓選擇該曲目做人聲表演，這才讓全球樂迷重新注意到這首歷久彌新的老歌。這一次，「還沒把握做好」一舉衝上第四名的位置。

4／「我會永遠愛你」 迴光返照

2012年2月25日，惠妮休斯頓（Whitney Houston）的「我會永遠愛你」（I Will Always Love You）重返「告示牌百大單曲榜」第七名。

惠妮休斯頓與桃莉巴頓（Dolly Parton）的經典合唱曾在1992年到1993年霸占「告示牌百大單曲榜」榜首長達14周，惠妮休斯頓2012年2月11日因溺水意外香消玉殞時，這首抒情歌重新回到排行榜第七名，一度上升到第三名並在一周後跌到第30名。

佛喬航線與尼力同台飆歌。（Getty Images）

5／「兜風」 混音版本再造新生

2013年4月20日，佛喬航線 （Florida Georgia Line）與尼力（Nelly）的「兜風」（Cruise）重返「告示牌百大單曲榜」第八名。

「兜風」原曲2012年12月在「告示牌百大單曲榜」排名第16，且是熱門鄉村歌曲榜首，這樣的成績一直延續到2013年2月。

2013年4月，佛喬航線與尼力的「兜風」混音版本推出，讓這首歌再次闖進「告示牌百大單曲榜」第八名。這首歌的排名在2013年7月再創高峰，來到第四名。

女神卡卡在第64屆葛萊美獎上深情演唱。（Getty Images）

6／「成千上萬個理由」 闖前四

2017年2月25日，女神卡卡 （Lady Gaga）的「成千上萬個理由」（Million Reasons）重返「告示牌百大單曲榜」第四名。

「成千上萬個理由」在2016年12月只排名第52，直到女神卡卡2017年在第51屆美式足球賽超級盃（Super Bowl LI）中場表演時，才讓這首歌變得家喻戶曉，不僅回歸「告示牌百大單曲榜」還締造第四名佳績。

7／「清醒夢」 一度爬至第二名

2019年12月21日，饒舌歌手朱斯沃爾德（Juice WRLD）的「清醒夢」（Lucid Dreams）重返「告示牌百大單曲榜」第八名。

饒舌歌手朱斯沃爾德2017年6月透過SoundCloud釋出單曲「清醒夢」，並在2018年5月正式發行，這首歌當初以第74名進榜，一度爬升至第二名。

2019年12月8日，朱斯沃爾德嗑藥過量逝世後，「清醒夢」重回「告示牌百大單曲榜」第八名。

威肯生涯獲獎無數。（Getty Images）

8／「燦光奪目」 榜上維持90周

2021年1月9日，威肯（The Weeknd）的「燦光奪目」（Blinding Lights）重返「告示牌百大單曲榜」第三名。

「音樂魔人」威肯的「燦光奪目」不僅曾盤據榜首長達四個星期，雖然面臨節慶音樂暫時搶榜，但「燦光奪目」在節慶過後迅速重回百大熱門單曲排行榜第三名，這樣的好成績也締造了「告示牌百大單曲榜」再次進榜單曲史上最佳的成績名次。