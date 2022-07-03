人物 / 九登長城的父親

作者父親在長城上留影。

每年父親節，我總要把父親生前的照片拿出來翻看。父親是我心中的英雄，那一幀幀照片，記錄了他部分的人生軌跡。

父親出身貧寒，祖父是宗教人士，一共有六個子女，父親是最小的幼子。在他六歲的時候，祖母染病不治撒手人間。從此幼稚的父親由疼他的二姐一手帶大。仁慈的二姐對父親來說亦姐亦母。她靠女紅養著一家子十分的不易。生活的艱辛，沒有歡樂的童年，養成了父親自立自強的性格。念完高中後父親為了及早謀生自立就直奔職埸，報考了當時正在招聘職員的中華郵政 。在粥少僧多的競爭中，父親有幸被錄取了。

作者父親與美國女教師瑪麗在長城上合影。圖皆由作者提供

任職郵局 一幹四十餘年

由於父親的英文考試成績突出，他被直接派往了上海市郵政總局任職。父親自踏入總局大樓後，一幹便是四十餘年直到退休 。他的一生是一座城市-上海，一份職業-中華郵政，一間辦公樓-郵政總局。他從一名普通的郵務員做起直到退休前成為掌管上海全市郵政財務的高管。

退休後父親有了空閒，為了彌補他對母親的虧欠，常常陪著母親在江南各小城鎮遊覽。母親因體弱不宜遠行，走在路上父親總是小心地挽著她，兩老相濡以沫、鶼鰈情深。母親終因多重器官衰竭於八十年代後期過世了。

母親過世後，父親的情緒陷入了低潮。在子女的安排與鼓勵下，他逐漸走出了喪妻之痛。在撫順工作的弟弟，首先把父親接了過去，父親對東北很有興趣，弟弟陪他去參觀號稱亞洲第一的撫順露天煤礦工地，後又陪他去長春參觀了滿洲國的歷史遺址，這些對父親來講完全是全新的事物，讓他興奮不已。

接著二姐把父親接到了南京小住，南京是祖父母的出生地，父親對南京情有獨鍾。二姐陪著老父把中山陵、明孝陵、玄武湖、中華門等名勝古蹟都跑遍，又一起把地道南京的美食、夫子廟的小吃、七家灣的鍋貼、水西門的鹽水鴨等名點也遍嘗無遺。

已屆80餘歲的老爸經過兩輪的親情之旅後，精神面貌為之一新。父親是虔誠的教徒，起居飲食甚為嚴謹，故而雖已是高齡但身體十分健朗。

隨後父親又被北京 的大姐接去，北京之旅是他人生暮年精彩的一章，他前後九次北上，被北京城積累的深厚文化歷史遺跡深深地吸引。故宮、天壇、頤和園、雍和宮、八大處等著名景點令他著迷，但是最為父親欣賞和嚮往的是北京的長城 !

老當益壯 親友為之稱奇

從第一次登上長城八達嶺起始，父親就被長城宏偉的氣度震懾了。在長城坑坑坎坎的棧道上，父親舉步如常，大姐戰戰競競地挽著他，生怕有什麼不慎。終於他登上了烽火臺，遠眺長城內外，父親被周圍的景象怔住了。回家以後據大姐說，父親興致很高，晚飯時要求給他倒點酒。大姐給了他一小杯竹葉青，他給兩個外孫大講他登上烽火臺時的感受，並且表示下次一定還要重遊。這一發不可收拾的長城之旅，約從八十年代末期起，直到1998年他已是89歲高齡最後一次上長城，前後一共九次登上長城，在我們家族的親友中個個為之稱奇。

其中有一次在長城上與一位美國教師瑪麗相遇的事，是他與我們談到在長城上最為開心的事。瑪麗是位美國女教師，單身一人來到她夢寐以求的中國旅遊，而萬里長城是她的首選。那天在長城上，父親與她在棧道上迎面相遇，只見她停下腳步對父親看著，似乎讓她感到驚訝的是父親的年齡與精神。父親也停下了腳步，彼此對視了一下。瑪麗先開口向父親打了個招呼，父親馬上用英文回應了她，並向她問好。瑪麗沒想到一位耄耋之年的中國老人竟然會講出一口帶有倫敦腔的英語，於是兩個人就這樣聊上了。

瑪麗講她從小就對中國著迷，她爺爺是位傳教士，多年在中國各地佈道，她從爺爺那裡聽到許多有關中國有趣的人和事。中國是她退休後出國旅遊的第一個目的地，北京是第一站，然後還要去西安、南京、上海等地。當他知道父親是上海人時，高興得不得了。兩人邊走邊聊，父親向她介紹了一些長城的歷史和傳說，父親說當聽完了孟姜女哭倒長城的故事後，瑪麗的眼睛似乎有點濕潤了!

他們像重逢的老友一樣在長城上攝影留念，分別時瑪麗力邀父親到她下榻的北京飯店再聚一下，父親以宗教飲食禁忌的原因而婉拒了她的盛意。這一段在長城上的經歷，父親認為是上天的安排。

父親九上長城的經歷，在我們親友中廣為流傳。他的一位德高望重的老朋友，特地為他賦詩「祝旭老九上長城」以誌慶賀，原文為「九旬老翁不服老，九上長城人間少。居庸關旁探險要，八達嶺上眺燕趙。烽火臺前風光好，長城蜿蜒眾山峭。我祈真主多保佑，再登長城百歲壽！」

現今親愛的父親離開我們已經20年了，但是父親一直活在我們子女的心中，他嚴謹的一生以及自強不息的精神一直是我們引以為傲的，父親九上長城的意志及不屈的精神永遠是我們學習的楷模。