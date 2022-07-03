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封面故事／最先進無人船 AI操控

編譯洪毅
五月花號無人駕駛船開創人工智慧的新境界。(美聯社)
五月花號無人駕駛船開創人工智慧的新境界。(美聯社)

長50呎、重700公斤的「五月花號無人駕駛船」(Mayflower Autonomous Ship)雖然未能在原五月花號400周年之際靠岸麻州普利茅斯(Plymouth)，不過據主導五月花號人工智慧(AI)設備的IBM的說法，這艘船已是目前世界上最先進的無人船，未來的目的是要能夠幫助人類探索海洋。

五月花號無人船使用太陽能電池提供電力。(美聯社)
五月花號無人船使用太陽能電池提供電力。(美聯社)

IBM在網站上介紹，這艘船的電腦系統以及引擎動力完全仰賴太陽能及鋰電池，能夠在沒有人為干預的情況下，依據原輸入航線航行；船上的鏡頭則如同「船長」，可以隨時監控任何海面上的狀況，大至一艘船、小至一名泳客都能為此鏡頭所辨識。

雖然這次的任務是長距離航海，且航行不如預期成功，不過這艘船的主要目的，並非遠洋航行，而是探索海洋。

參與五月花號項目的IBM軟體工程師蘿茜‧李柯瑞許(Rosie Lickorish)表示，她過去曾研究過墨西哥珊瑚礁，參與氣候建模；現在則是研究海洋，畢竟地球表面70%為海洋覆蓋，但是人類真正了解的只有5%左右，甚至比對火星的瞭解還要少。

工程師調校無人船上的儀器設備。(美聯社)
工程師調校無人船上的儀器設備。(美聯社)

海洋吸收地球上三分之一的碳排放，這種狀況將導致海洋酸化，對整個海中的生態系、碳循環等產生複雜的影響。而要研究這個領域，五月花號上由IBM開發的電子舌頭「HyperTaste」就能助一臂之力；這種電子舌頭，在陸上可以辨別酒類的真偽，而在海上，則能掌握海中的酸鹼值等數據。

此外，這艘船還配有「機器實驗室」，具備分析鯨豚類及船舶的聲音的功能，還能評估海中哺乳類的活動，並掌握這些動物更準確的數量等；而下一代的五月花號，預期還會配置水下鏡頭，一窺更為深沉而未知的海洋的堂奧。

李柯瑞許就說，她希望能將專精領域與心之所向結合起來，藉五月花號開啟拯救地球的任務。

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