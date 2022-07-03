封面故事／新「五月花號」 重渡大西洋 無人駕船 締歷史新猷

五月花號無人駕駛船於6月初由英國橫渡北大西洋，抵達加拿大的哈利法克斯。(美聯社)

科技巨頭IBM宣布，旗下團隊打造的「五月花號無人駕駛船」(Mayflower Autonomous Ship，MAS)成功在無人操作的情況下橫跨大西洋，於6日抵達加拿大東岸；這艘船幾乎模擬了400年前五月花號從英國前往麻州的航程，只不過目的地改成了加拿大的哈利法斯市(Halifax)。

複製的五月花號。(Getty Images)

IBM指出，全長50呎(相當於15公尺)的五月花號在沒有船長、導航員或任何船員的情況下，全靠人工智慧技術控制的自動駕駛系統完成了這次的航程。

不過參與五月花號計畫的IBM運算執行主管海伊(Rob High)表示：「這艘船上使用的自動駕駛系統完美無缺，但機械結構上我們確實遇到一些問題。」

演員扮成400年前移民搭乘五月花號抵達美洲。(Getty Images)

途中出問題 改抵加拿大

去年五月花號同樣先從英國普利茅斯(Plymouth)出發，計畫橫跨大西洋後抵達麻州的普利茅斯，但6月期間卻遇到技術性故障，不得已只好返回英國。

經過將近一年的時間，今年4月27日又再次從英國出發，目的地為維吉尼亞州，但發電機卻在途中發生問題，只好改道至葡萄牙的亞速爾群島(Azores)；由技術人員搭機前往進行緊急修復；然而，5月下旬發電機啟動電池的充電迴路又出現更多問題。

儘管軟體的部分，人工智慧在自動駕駛系統上的應用持續改善，包括感應船隻環境周圍的事物和導航系統；但是當硬體設備出錯時，大部分故障的機械都無法自行修復。

麻州普利茅斯的五月花號紀念牌。(Getty Images)

五月花號於1620年航抵麻州普利茅斯。(Getty Images)

參與IBM自駕船計畫的非營利海洋研究組織ProMare在5月30日將導航系統切換至備用行程，且為了縮短航行距離，備用行程的目的地從美國改成距離較短的加拿大。

IBM指出，根據5日上午回傳的網路攝影畫面顯示，五月花號正被一艘更大的船隻在哈利法斯的海岸線上拖行，此舉也是按照國際海事法規的安全要求。