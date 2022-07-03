封面故事／無人駕駛計程車 舊金山試行

舊金山市准許cruise公司的無人駕駛計程車上路。(美聯社)

加州公用事業委員會(California Public Utilities Commission) 6月初一致通過表決，批准「通用汽車」(General Motors)子公司Cruise在舊金山部分地區推出無人駕駛計程車服務。

無人駕駛叫車服務一開始將先准許30輛電動汽車上路，且僅限於晚上10時至清晨6時在舊金山交通較順暢的地區載送乘客，這些限制旨在讓自動駕駛車發生意外事故的可能性降到最低。

監管機構核准無人駕駛服務擴大之前，會先藉此評估其效果。

Waymo在鳳凰城經營的無人駕駛計程車。(美聯社)

Cruise與另一家自動駕駛汽車公司Waymo先前已在舊金山部分地區向搭乘自動駕駛汽車的乘客收費，車上配有後備駕駛員，以便出現技術問題時控制車輛。

現在Cruise獲准向搭乘無人駕駛汽車的乘客收費，這是眾多科技公司與傳統車廠十多年來一直追求的目標，無人駕駛汽車被視為降低計程車費用的良方，同時還能減少魯莽的真人駕駛所造成的交通意外與傷亡。

Cruise營運長韋斯特(Gil West)在部落格發文盛讚，稱這次表決是「我們Cruise任務的重大飛躍，能夠拯救生命、拯救地球，節省人們的時間與金錢。」他表示Cruise將逐步推出收費服務。

Waymo公司自2020年10月開始，在亞利桑那州鳳凰城經營無人駕駛計程車服務；然而要在如舊金山般擁擠的城市中通行，則需克服更加嚴峻的挑戰。

Waymo在鳳凰城經營的無人駕駛計程車。(美聯社)

這也是Cruise在舊金山新獲准的計程車服務受到嚴格管控的原因之一，除了侷限於交通較順暢及路上行人較少的地點與時段，無人駕駛服務禁止於大雨或起霧時上路。

雖然Cruise在舊金山申請推出無人駕駛計程車隊獲得廣泛支持，希望其他城市也能批准，但部分交通運輸專家敦促公用事業委員會謹慎行事。

奧克蘭市(Oakland)交通局局長羅素(Ryan Russo)上個月對委員會表示：「許多自動駕駛汽車聲稱的益處尚未展示，有些言論很少或缺乏根據。」

然而達成這項目標實際上花費的時間遠比許多公司設想的還要久。

已出售自駕部門的出租車巨頭Uber，曾希望2019年以前，讓7萬5000輛自動駕駛汽車上路，並且於2022年時在至少13個城市推出無人駕駛計程車隊。