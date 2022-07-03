我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

封面故事／無人駕駛計程車 舊金山試行

編譯徐薏茹
舊金山市准許cruise公司的無人駕駛計程車上路。(美聯社)
舊金山市准許cruise公司的無人駕駛計程車上路。(美聯社)

加州公用事業委員會(California Public Utilities Commission) 6月初一致通過表決，批准「通用汽車」(General Motors)子公司Cruise在舊金山部分地區推出無人駕駛計程車服務。

無人駕駛叫車服務一開始將先准許30輛電動汽車上路，且僅限於晚上10時至清晨6時在舊金山交通較順暢的地區載送乘客，這些限制旨在讓自動駕駛車發生意外事故的可能性降到最低。

監管機構核准無人駕駛服務擴大之前，會先藉此評估其效果。

Waymo在鳳凰城經營的無人駕駛計程車。(美聯社)
Waymo在鳳凰城經營的無人駕駛計程車。(美聯社)

Cruise與另一家自動駕駛汽車公司Waymo先前已在舊金山部分地區向搭乘自動駕駛汽車的乘客收費，車上配有後備駕駛員，以便出現技術問題時控制車輛。

現在Cruise獲准向搭乘無人駕駛汽車的乘客收費，這是眾多科技公司與傳統車廠十多年來一直追求的目標，無人駕駛汽車被視為降低計程車費用的良方，同時還能減少魯莽的真人駕駛所造成的交通意外與傷亡。

Cruise營運長韋斯特(Gil West)在部落格發文盛讚，稱這次表決是「我們Cruise任務的重大飛躍，能夠拯救生命、拯救地球，節省人們的時間與金錢。」他表示Cruise將逐步推出收費服務。

Waymo公司自2020年10月開始，在亞利桑那州鳳凰城經營無人駕駛計程車服務；然而要在如舊金山般擁擠的城市中通行，則需克服更加嚴峻的挑戰。

Waymo在鳳凰城經營的無人駕駛計程車。(美聯社)
Waymo在鳳凰城經營的無人駕駛計程車。(美聯社)

這也是Cruise在舊金山新獲准的計程車服務受到嚴格管控的原因之一，除了侷限於交通較順暢及路上行人較少的地點與時段，無人駕駛服務禁止於大雨或起霧時上路。

雖然Cruise在舊金山申請推出無人駕駛計程車隊獲得廣泛支持，希望其他城市也能批准，但部分交通運輸專家敦促公用事業委員會謹慎行事。

奧克蘭市(Oakland)交通局局長羅素(Ryan Russo)上個月對委員會表示：「許多自動駕駛汽車聲稱的益處尚未展示，有些言論很少或缺乏根據。」

然而達成這項目標實際上花費的時間遠比許多公司設想的還要久。

已出售自駕部門的出租車巨頭Uber，曾希望2019年以前，讓7萬5000輛自動駕駛汽車上路，並且於2022年時在至少13個城市推出無人駕駛計程車隊。

上一則

生活／美食天堂 難忘杭州早餐

下一則

封面故事／最先進無人船 AI操控

延伸閱讀

金山開放首個毒品注射中心 防吸食過量致死危機

金山開放首個毒品注射中心 防吸食過量致死危機
MUNI地鐵槍擊案 凶嫌影像、死者身分公布

MUNI地鐵槍擊案 凶嫌影像、死者身分公布
海沃男子引爆煙花傷2警 金山警長譴責

海沃男子引爆煙花傷2警 金山警長譴責
金山市府聲明 嚴守槍枝安全

金山市府聲明 嚴守槍枝安全

熱門新聞

美國經濟是好是壞？各家說法不同。（歐新社）

大仁說財經／美國經濟積重難返 一場經濟颶風即將來臨？

2022-06-26 02:11
在楊紫瓊心裡的某處，知道自己的能力不止於此。（取材自Instagram）

娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙

2022-06-26 02:03
工作照。(作者提供)

封面故事／「70歲上班80歲轉正」 華裔10年圖書館生涯助他融入美國

2022-06-26 02:27

每周一書／「為何家會傷人：讓愛不再是負擔」 釐清愛的本質

2022-06-26 02:12
公共圖書館的書籍幫助許多美國人成長並獲取知識。(Getty Images)

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

2022-06-26 13:17
西雅圖中央圖書館。（Getty Images）

封面故事／全美最美的11座圖書館

2022-06-26 14:36

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單