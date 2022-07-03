地產投資 / 疫情租金補助的美麗陷阱

前言：疫情租金補助(ERAP)

在COVID-19疫情肆虐期間，由於CDC以及各州紛紛祭出不同程度的暫停驅趕令，許多口袋不夠深的小房東 們又要交地稅、保險、水電以及貸款，往往叫苦連天。聯邦政府當然也聽到這些怨言，撥下巨款讓各州政府作為租金補助。這兩批補助款分別在2020年末以及2021年3月份通過相關法案，第一批總共撥款250億，而第二波則是撥款215.5億。

這兩波從聯邦政府發出來的補助款，由各州政府去申請然後撥款，並由各個地方政府執行具體波分配、申請。以截至2022年3月份的發放進度來說，第一波補助款地方政府回報已經分配出去185億元，其中人口大州加州拿了26億，其次是德州拿了19億、佛州14億，而筆者所在的紐約州 則拿了12.8億補助款。美國本土拿最少的就是愛德華州(Idaho)，只拿了2億而已。

而第二波補助的分配狀況則還差很遠，至今年3月為止過了一年，總共才分發出去80億左右，大概是總補助金額的40%都不到，因此應該會開啟下一波給各地方政府的分配。聯邦政府目前開放到5月16日讓還未申請第二波補助的政府提交申請，在那之後如果還有剩餘款項，則有可能會拿來分配給那些已經拿了一批但還不夠的州，例如嗷嗷待哺紐約州就已經寫信向聯邦要求更多租金補助預算。

紐約州：申請補助就暫停驅趕，為什麼要等到出結果?

各州政府由於掌握著具體執行分配的任務跟權力，各州處理分配的方式都不太一樣。如筆者所在的紐約州就開啟了一個ERAP(Emergency Rental Assistance Program)平台，讓房客們提交租金補助的申請。之前也撥下一小部分的款項給LRAP (Landlord Rental Assistance Program )，讓房東可以直接申請、不需要通過租客 申請，這主要是嘉惠那些租客已經搬走、或者租客拒不配合的那些房東們，但款項相對有限，因此很快就已經用完。

疫情之下由政府撥款紓困當然美事一樁 (姑且不論大印鈔之後的通膨)，然而政府給錢也不是白給的，在這波租金補助款的執行中，紐約州就把這個租金補助用來作為延長驅趕暫停的工具。也就是說，雖然官方正式的驅趕全面暫停令已經在2022年1月中過期，但即使在房屋法庭的驅趕程序中，只要房客提交了ERAP的申請，就能夠把法院的案件暫停，直到ERAP審批結果出來為止。

很多房東們可能覺得不平：為什麼要逼迫房東們暫停案件，為什麼不能直接拒絕補助款然後繼續進行驅趕呢？立法者的考慮，有可能是覺得，如果出了結果，等於把白花花的幾萬美元端在房東面前，這時候還能嘴硬說不收的房東，可能也是相對少數了，但在剛提交申請還沒批的時候，房東們可能都可以話說得很大聲說拒絕補助。這也是一種對人心理的判斷吧。

但筆者看紐約州這個補助款施行法案，卻覺得問題重重，怎麼說呢？這個補助款的執行方式至少有以下三個主要問題：

暫停驅趕沒有期限：法案裡面只說提交補助申請就能暫停驅趕，並沒有設任何的期限，也就是說如果申請案件審了一年，驅趕就會被暫停一年 ，雖然目前資料顯示基本上大部分案件審理都幾個月能出結果，但這其實並沒有保障。

對於虛假陳述或者房客隨意填報申請沒有嚴重懲罰：如果點進去申請補助頁面，眼尖的人就會發現只有房東需要註冊帳號，房客並不需要，只需要填表提交就好。此外，就算房客真的假報資料、或者明知無法符合資格還是隨便申請，並沒有什麼特別的懲罰。唯一的制止之道，就是在法院提交租客造假的證明，顯示租客並不符合申請條件、因此驅趕就能繼續進行。

沒有設定一些特殊的例外狀況：原本在紐約州「COVID-19 緊急驅趕及法拍暫停法案 (COVID-19 Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act of 2020)」，雖然暫停驅趕，但其實法案有規定依些例外的狀況還是可以驅趕。就是違反租約且因為該違法行為影響其他租客或對他人造成嚴重危害的類型，這種類型仍然是可以進行驅趕的。 典型的這種違法行為，例如半夜製造噪音嚴重打擾鄰居安寧、在租屋處從事販毒等犯罪行為、破壞租屋處他人或公共物品等等。

說關就關的申請平台v. 法院禁制令

在2021年11月中時，紐約州政府由於補助款已經用罄，因此當時便關閉了ERAP的申請平台。在補助申請平台關閉後，驅趕暫停令也眼看著就要在2022年1月中到期，許多租客頓時感受到威脅感了，於是提起訴訟狀告紐約州政府不該關閉ERAP申請平台。

法院在經過口頭辯論之後，在2022年1月6日，趕在驅趕暫停令1月15日到期之前，緊急命令州政府重開ERAP平台。法院下令重開平台，大致上有幾個理由：

聯邦政府補助款擺明還沒用完，紐約州是有可能拿到下一波分配的，所以不能說沒錢；

平台關得太突然，而且沒有任何警示或者退場措施，這樣容易造成很不公平的結果 (例如有人申請填到一半時間到，平台關閉送不出去)；

如果房客被驅趕，那是不可回復性的傷害。

解套方法：租金補助怎樣才能更好地分配?

筆者認為，雖然現階段紐約州的ERAP還是繼續開放，但補助款儼然還遙遙無絕期，這種情況可能造成房東方無限制等待，反而變成不確定性過高、而且有不公平的結果。以下幾種作法，也許可以解套：

在補助暫停規範中，增加特殊例外條款，例如破壞房屋等惡劣租客，即使提交補助也不能暫停驅趕。

針對ERAP申請平台，設計完善的退場時程，並且提前公告具體關閉時間，以及可能重開時間或條件等等。

在暫停驅趕的條款中，增加時程的限制，例如提交申請後，驅趕自動暫停3個月等，或者給ERAP的審理設立具體時限，好讓民眾心理有所預期跟準備。(作者為紐約執業律師、法路通律師樓合夥人)