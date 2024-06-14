反仇亞／受害人可獲一對一、全面治療方法

OCAPICA花了數十年時間致力於改善反亞裔仇恨。（OCAPICA提供）

非英語亞太裔新移民多數不願意舉報仇恨犯罪 且不知道如何尋求幫助，橙縣 亞太社區聯盟（Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance，簡稱OCAPICA）花費數十年時間致力於改善亞裔 仇恨狀況。

OCAPICA停止仇恨項目經理（Stop the Hate Program Manager）Nikki Oei表示，仇恨犯罪統計數據因為大量非英語新移民的亞太裔社區不願意舉報，而導致結果不準確或統計數字比實際少，然而在橙縣2022年報告的162起仇恨犯罪中，絕大多數是由種族偏見造成。具體而言，共有12起仇恨犯罪是因為反亞裔偏見。雖然大多數仇恨犯罪不是暴力犯罪，但人身攻擊/毆打和暴力威脅仍分別是第二類和第三類犯罪。

此外，仇恨犯罪更有可能發生在許多人認為安全的空間。大多數仇恨犯罪發生在學校，其次是個人住宅和工作場所。仇恨犯罪是故意的，不是隨機的，且可以影響所有人，這就是為什麼知道如何報告仇恨犯罪及在哪裡尋求支持非常重要。

OCAPICA花了數十年時間致力於改善反亞裔仇恨，從20世紀90年代OCAPICA針對當地亞裔社區的仇恨犯罪發揮作用，透過執法和立法系統來改變種族定性制度，為亞太裔爭取更多社會資源和增加在公共事務機構的亞太裔曝光度，且在當地報告中完成納入亞裔美國人數據的工作，以便為亞太裔社區獲得更好的資金和支持。OCAPICA提供各種服務，特別是專門為亞太裔提供心理健康服務。

OCAPICA曾經幫助一名叫做Jack（化名）的華人，Jack起初對於是否尋求幫助猶豫不決。他覺得自己的情緒沉重到無法承受忍受，但懷疑治療是否能真正發揮作用。 Jack於去年6月與 HOPE項目建立聯繫開始他的療癒之旅。HOPE項目為他提供全面的治療方法，首先提供Jack母語（普通話）服務，這樣就不會有語言障礙。其次，每周為他提供一對一的治療課程。

熱線、表格 適用多國語言

HOPE還分享社區資源來支持Jack，如國語法律資源、舉報仇恨犯罪、受害者援助和移民服務。最後讓Jack與一名講普通話的精神科醫生建立聯繫，且把藥物治療作為康復過程的一部分。透過治療，他最終建立新的目標，找到面對生活挑戰的力量，也證明治療、藥物及針對精神和心理問題整體方法的效果。

橙縣亞太社區聯盟 製表人／記者張宏

同時OCAPICA一直與那些受仇恨犯罪和仇恨事件影響的人保持聯繫，鼓勵他們透過其他組織如Groundswell進行報告，該組織每年都會編制內容豐富的年度報告。在橙縣，民眾有多個渠道舉報仇恨犯罪或事件，如撥打211並按#6或填寫hatcrime.211oc.org上的表格。這些熱線和線上表格都有多語言版本。OCAPICA除提供直接服務、預防和外展之外，也提供重要資源支持，如法律服務、受害者援助和心理健康資源。