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反仇亞／受害人可獲一對一、全面治療方法

記者張宏／洛杉磯報導
OCAPICA花了數十年時間致力於改善反亞裔仇恨。（OCAPICA提供）
OCAPICA花了數十年時間致力於改善反亞裔仇恨。（OCAPICA提供）

非英語亞太裔新移民多數不願意舉報仇恨犯罪且不知道如何尋求幫助，橙縣亞太社區聯盟（Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance，簡稱OCAPICA）花費數十年時間致力於改善亞裔仇恨狀況。

OCAPICA停止仇恨項目經理（Stop the Hate Program Manager）Nikki Oei表示，仇恨犯罪統計數據因為大量非英語新移民的亞太裔社區不願意舉報，而導致結果不準確或統計數字比實際少，然而在橙縣2022年報告的162起仇恨犯罪中，絕大多數是由種族偏見造成。具體而言，共有12起仇恨犯罪是因為反亞裔偏見。雖然大多數仇恨犯罪不是暴力犯罪，但人身攻擊/毆打和暴力威脅仍分別是第二類和第三類犯罪。

此外，仇恨犯罪更有可能發生在許多人認為安全的空間。大多數仇恨犯罪發生在學校，其次是個人住宅和工作場所。仇恨犯罪是故意的，不是隨機的，且可以影響所有人，這就是為什麼知道如何報告仇恨犯罪及在哪裡尋求支持非常重要。

OCAPICA花了數十年時間致力於改善反亞裔仇恨，從20世紀90年代OCAPICA針對當地亞裔社區的仇恨犯罪發揮作用，透過執法和立法系統來改變種族定性制度，為亞太裔爭取更多社會資源和增加在公共事務機構的亞太裔曝光度，且在當地報告中完成納入亞裔美國人數據的工作，以便為亞太裔社區獲得更好的資金和支持。OCAPICA提供各種服務，特別是專門為亞太裔提供心理健康服務。

OCAPICA曾經幫助一名叫做Jack（化名）的華人，Jack起初對於是否尋求幫助猶豫不決。他覺得自己的情緒沉重到無法承受忍受，但懷疑治療是否能真正發揮作用。 Jack於去年6月與 HOPE項目建立聯繫開始他的療癒之旅。HOPE項目為他提供全面的治療方法，首先提供Jack母語（普通話）服務，這樣就不會有語言障礙。其次，每周為他提供一對一的治療課程。

熱線、表格 適用多國語言 

HOPE還分享社區資源來支持Jack，如國語法律資源、舉報仇恨犯罪、受害者援助和移民服務。最後讓Jack與一名講普通話的精神科醫生建立聯繫，且把藥物治療作為康復過程的一部分。透過治療，他最終建立新的目標，找到面對生活挑戰的力量，也證明治療、藥物及針對精神和心理問題整體方法的效果。

橙縣亞太社區聯盟 製表人／記者張宏
橙縣亞太社區聯盟 製表人／記者張宏

同時OCAPICA一直與那些受仇恨犯罪和仇恨事件影響的人保持聯繫，鼓勵他們透過其他組織如Groundswell進行報告，該組織每年都會編制內容豐富的年度報告。在橙縣，民眾有多個渠道舉報仇恨犯罪或事件，如撥打211並按#6或填寫hatcrime.211oc.org上的表格。這些熱線和線上表格都有多語言版本。OCAPICA除提供直接服務、預防和外展之外，也提供重要資源支持，如法律服務、受害者援助和心理健康資源。

仇恨犯罪 亞裔 橙縣

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