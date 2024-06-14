反仇亞／橙縣OCAPICA向仇亞受害人伸援手 鼓勵民眾舉報

橙縣亞太社區聯盟 製表人／記者張宏

創立於1977年的橙縣 亞太社區聯盟（Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance，簡稱OCAPICA）致力於促進和提高亞太裔福祉，其HOPE計畫解決橙縣社區亞太裔仇恨問題，幫助受害人恢復健康。

OCAPICA HOPE項目經理（Project HOPE Program Manager）Mary Lu表示，OCAPICA使命是透過在服務、教育、宣傳、組織和研究領域，建立更健康和強大的社區包容性夥伴關係，促進亞太裔福祉。 OCAPICA目前是加州 社會服務局（CDSS) 下屬的橙縣停止仇恨/轉型資助計畫的區域領導者，並與許多其他組織和專案合作解決橙縣和內陸帝國的亞太裔仇恨問題。

OCAPICA的HOPE項目是一項針對兒童、青少年和0-25歲過渡群體及其家人/照護人員的社區計畫，致力於透過提高其心理健康認知來恢復和更好適應社區的能力，降低緩解精神健康疾病的恥辱，並確保其獲得相應幫助服務。

服務免費 範圍擴大

在CDSS轉型補助金的資助下，HOPE計畫已能夠將服務範圍擴展到支持那些經歷過仇恨犯罪 傷害的受害者及其家人。那些曾經受到仇恨犯罪影響的人們，包括仇恨犯罪和仇恨事件的倖存者，都可從該計畫獲益，可為任何年齡的人群提供創傷知情護理、短期治療及個案管理和導覽，所有服務免費。

Mary Lu表示，HOPE項目也提供主題演講、研討會和培訓來解決大眾心理健康問題，OCAPICA也正在發展一系列地方文化活動、療癒過程和宣傳來提升社區參與機會。

2020年以後，因為美國政府指責新冠病毒起源於中國，導致針對亞太裔社區的暴力行為增加。1900年代，在加州Santa Ana也發生過指責華人居民傳播麻瘋病，導致當地唐人街被燒毀的事件。在20世紀80年代，美國汽車工業的衰落直接導致華人青年陳果仁（Vincent Chin）被毆打致死。同樣在今天也有人把失業歸咎於製造業外包給亞洲國家，出現美國人利益被剝奪的說法。

911事件後，也發生針對西亞和南亞社區的伊斯蘭恐懼症，當時美國與中東國家關係惡化，也造成橙縣當地多起反亞裔仇恨事件，如清真寺遭到入侵，社區成員成為攻擊目標等。

然而，同樣要注意的是，反亞裔仇恨並不限於暴力犯罪，而是一個系統性的問題，例如因為語言障礙，自殺預防措施和服務將亞太裔青年排除在外；因為沒有提高語言支持，導致無法充分評估英語能力有限的人群的症狀。那些英文不佳的亞太裔移民由於缺乏公共資源支持，會因為語言、文化和口音等問題遭受排擠，在學校和工作場合無法得到應有的機會和尊重。