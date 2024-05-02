華裔新一代民選官員：只有團結發聲才能擴大主流社會影響

鄭博仁律師（Paul P. Cheng, Esq.），前檢察官、聖蓋博谷商會主席，亞凱迪亞 市市長，現任亞凱迪亞市市議員及南加州著名的審判出庭律師。自2020年高票當選亞市第四區市議員以來，鄭律師一直是市民福祉的堅定守護者。他一直站在解決衝突和維護法律的最前線。

上任以來，鄭博仁（Paul P. Cheng）律師不僅重視提升市民的生活品質，更積極推動各項改革以增進居民福祉。面對加州整體治安挑戰，他始終重視警消合作，積極參與打擊犯罪活動，推動鄰裡守望計劃，並且推行了多項措施以提升市內的公共治安。鄭律師的親民執政風格和他對社區的深厚感情贏得了眾多市民的信任與支持。他更是將自己的手機號碼公開，隨時歡迎市民就任何事務直接聯繫他，真正做到了隨時為市民服務的承諾。這種開放的溝通方式強化了市政府的透明度，並使市民感受到他們的意見和需求被重視。

鄭博仁律師和亞凱迪亞警察協會警員

此外，鄭博仁律師（Paul P. Cheng, Esq.）積極鼓勵市民參與政治，增進社區的團結互助。他所推動的政策和計劃，如強化政策透明度和提升政務公開度，不僅增強了市政府與市民之間的溝通，也實質上提高了居民的生活水平，為亞凱迪亞市的繁榮與發展奠定了堅實的基礎。鄭律師特別強調亞裔 社區的政治參與的重要性，他表示：「在我們的多元社會中，亞裔社區必須積極參與政治過程，這是我們確保我們的聲音被聽見，我們的利益被考慮的唯一方式。華人 參政的態勢正在積極發展，隻有當我們積極發聲，才能真正融入主流社會，影響我們共同的未來，充份發揮在美國主流政治上的影響力。」這番話鼓勵了許多亞裔市民走出家門，積極投身於公共事務。

作為一名專業的法律人士，鄭律師也在法律界有著傑出的成就，尤其是在勞工、商業、及地產法規方面。他領導的律師團隊在加州帕薩迪納提供了大量法律服務，助力小至大型企業發展，並連續多年獲得業內各項優秀獎項。鄭律師還熱衷於教育和社區服務，經常在多所大學擔任客座講師，並積極參與當地社區事務。

鄭博仁律師不僅是一位卓越的公職人員，更致力於社區福祉、勇於承擔責任的傑出亞裔領袖。他的貢獻不僅限於提升市民的生活質量，更在於他對法律專業和公共服務的持續熱情，這使他成為亞凱迪亞市及其居民的寶貴財富。

鄭博仁律師深知亞凱迪亞的歷史和市民多年來的努力，致力於穩固城市的財政基礎和多元包容的人口結構。在他的領導下，市議會鼓勵市民積極參與，賦予他們塑造亞凱迪亞未來的權力。在自己這幾年的從政道路上，鄭博仁律師表示最希望的是能為少數族裔反對不公正待遇、維護正當權益。他認為，文化的差異會造成偏見，而隻有多充分交流和溝通才會減少這樣的偏見。他也同時鼓勵華裔民眾要積極投票 ，如果我們不去投票，就等於讓別人替我們做出了決定。他指出，投票權是表達民眾意見和選擇的權利，也是影響社會和政治的重要力量。如果我們的投票率低，就將導致華人不受重視。如果我們不出來投票，就會讓其他政治勢力來決定華人區的命運。我們要認識到投票的重要性，關注和比較每個政黨和參選人的政綱和議程。作為華人，我們在美國面臨著諸多挑戰，治安、教育錄取等等，與其抱怨，不如推選與自己價值觀相契合的代表。

作為前亞凱迪亞Kiwanis俱樂部主席和聖蓋博谷商會的主席，他積極為提升當地社區做出貢獻。作為一位熱情的法律知識傳播者，鄭律師常在電視上作為法律評論員亮相，就影響居民的各種問題提供深入的見解。他的專業知識和觀點經常被當地報紙廣泛引用，涉及法律利益和社區重要事宜。

中英文流利的鄭博仁律師一歲隨父母從台灣移民美國，在加州大學 洛杉磯分校（UCLA）獲得哲學學士學位，並就讀於西南法學院獲得法學博士學位。這些學術成就，加上他在專業領域中的實戰經驗，使他成為一位卓越的領導者和亞凱迪亞居民的堅定倡導者。