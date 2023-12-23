洛縣檢察長候選人麥金尼訪世報：仇恨犯罪零容忍

洛縣檢察長候選人麥金尼（左二)日前和律師杜惠莉（左一），拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右二），表達其競選理念。（記者張宏／攝影）

洛縣 檢察長候選人約翰·麥金尼（John Mckinney)日前拜會洛杉磯 世界日報社長于趾琴，闡述其政治理念，他表示，犯罪者不是受害者，對犯罪者該起訴就起訴，糾正現任檢察長賈斯康的錯誤走向，恢復警察工作動力，改善社區安全，對仇恨犯罪 零容忍。

這意味著麥金尼理念完全站在現任檢察長賈斯康（George Gascon）對立面，他說，幾年間大家都明顯感受到賈斯康政策對司法系統和社區安全造成的影響，人們不敢上街，害怕被搶被偷，犯罪者成了受害人，司法系統和警察消極怠工，他要扭轉賈斯康造成的負面影響，重建司法對法律的信任和信心，讓社區和街道更加安全。亞裔社區疫情之後遭遇仇恨犯罪，他希望亞太裔能得到更有力的保護，讓司法過程更透明，且和不同族裔建立更順暢的溝通。

麥金尼的人生是一部勵志小說。（記者張宏／攝影）

麥金尼畢業加州大學洛杉磯分校(UCLA)法學院，後在洛縣地區檢察長辦公室重罪科任職，迄今服務25年，現任檢察官。麥金尼處理過40多起謀殺案件，總有人會問他哪個案子最讓他印象深刻？他說，每個案子都是特別的，因為每個受害者都是不同的。

如果硬要排名，那南加大學生紀欣然的謀殺案一定會排進前三名。即使時隔數年，他還記得紀欣然案的細節，現場監控錄像拍到了犯罪者駕駛的車輛車牌，隨後在海邊警察臨檢時發現這輛車就是紀欣然案的車輛，才讓案情有了重大進展。

他和紀欣然父母見面聊了一個多小時還去了追悼會，麥金尼至今都還記得紀欣然母親失去唯一孩子的痛苦哭聲，紀欣然是一個前途似錦的年輕人，他還沒有來得及享受人生就被殺害。麥金尼的同理心讓他更能理解受害者家屬失去親人的痛苦，明白為受害者伸張正義是多麼重要。這也是為什麼在他的競選理念明確提出犯罪者不是受害者，犯罪者殺人者應該付出代價受到法律制裁。

同行的律師杜惠莉也分享她日前在亞凱迪亞商場目睹搶劫案的經歷，她說，華人區大家都人心惶惶，不敢拿著名牌出門，看到可疑的人會擔心被搶，看到車輛尾隨也以為會被搶。人們應該有更安全的生活環境，這也是她支持麥金尼的原因，他有正確的三觀且充滿正義感，尊重法律，認為犯罪者應該得到制裁。