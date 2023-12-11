仇恨犯罪明年恐增 籲亞裔勇敢發聲

南加州亞美公義促進中心一直站在反對亞裔仇恨的第一線。（AJSOCAL提供）

近年來﹐針對亞裔 的暴力犯罪日趨嚴重，「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）成為了美國亞裔社區不可忽視的主題。南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL），作為全國最大的亞裔美國人和太平洋島民法律和民權組織，一直站在反對仇恨亞裔的第一線，呼籲亞裔社區團結，倡導亞裔在遭遇仇恨攻擊時要勇敢地發聲。

為何近年來針對亞裔的仇恨和犯罪事件會不斷地增加呢？AJSOCAL項目副總裁 (Vice President of Programs) Cori Racela指出，隨著新冠疫情的出現，一些政客發表了大量不當的政治言論，並傳播關於其起源的虛假信息，例如「華裔 是造成新冠的罪魁禍首」，這些言論導致仇恨亞裔的情緒被放大。

此外，在美國本身就存在一種不正確的「刻板印象」，也就是無論是否出生在美國，亞裔都是「永遠的外國人」，屬於亞洲的另一個國家，無法真正地被當作美國人一樣被看待。Cori 補充，結合反亞裔言論的歷史和背景就會知道，這不僅僅是人際暴力，而是制度的設計方式或是 150 年來反亞裔言論的結果，亞裔在美國歷史和政治上數次成為仇恨攻擊的目標，包括1882 年排華法案、1942 年日裔美國人被拘留等事件。

Cori 表示，常見的仇恨犯罪 例子是那些涉及身體傷害的犯罪，例如臉部被拳打腳踢並被推倒在地。但仇恨事件不一定涉及暴力行為，還包括仇恨言論，例如「滾回你的國家去吧！」「你把病毒帶進來了！」此類言論，而在最糟糕的情況下，仇恨事件可能是致命的，例如在2021年亞特蘭大按摩中心槍擊案，有6名亞裔美國人被殺。

就在最近，聯邦調查局(FBI)發布最新數據顯示，從2021年至2022年之間，反亞仇恨犯罪案件減少33%。Cori表示，仇恨犯罪在2021年大幅增加，雖然2022年有所減少，但預計針對亞裔的仇恨犯罪會在2024年選舉年還會增加，因為政客經常把華裔美國人當作替罪羊。