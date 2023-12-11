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反仇恨 亞美公義中心社區宣傳

記者朱敏梓／洛杉磯報導
亞美公義促進中心提供八種語言法律熱線。（AJSOCAL提供）
亞美公義促進中心提供八種語言法律熱線。（AJSOCAL提供）

加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）是美國最大的亞裔美國人法律和民權組織之一，近40年來，他們一直為南加州社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟，以及特定案件的代理服務，同時協助民眾了解有關反歧視、移民、公民身份、醫療保健等領域的重要法律知識。

在反仇亞的道路上，AJSOCAL通過教育培訓、法律援助、數據追蹤等多個途徑，為民眾提供幫助。

AJSOCAL項目副總裁 (Vice President of Programs) Cori Racela表示，面對反亞裔仇恨，亞美公義促進中心主要進行的事之一就是社區教育和宣傳，例如「旁觀者介入訓練」，民眾能夠通過學習有效安全的旁觀者干預策略，在目擊反亞裔仇恨和騷擾時使用，在全美目前已經有超過16萬人參加了培訓。

此外，AJSOCAL還會舉辦社區研討會，向亞裔社區宣傳仇恨事件和犯罪的概念，並告訴他們在經歷時該怎麼做。社區外展活動也是AJSOCAL進行社區教育的重要部分，AJSOCAL還會通過微信等社群媒體，為亞裔民眾提供即時法律資訊。

同時，AJSOCAL建立了亞裔資源中心（The Asian Resource Hub），運用數據收集的方式，提供一個在線可搜索資源目錄，民眾可以在資源中心找到關於語言援助、受害者服務、法律援助、心理健康支持等多方面資訊，該中心網址為https://asianresourcehub.org/resources/。

AJSOCAL與美國各地的所有附屬機構合作，在 StandAgainstHatred.org 上追蹤仇恨事件。 該仇恨追蹤網站有中文、韓文和越南語版本，AJSOCAL建議民眾，一旦遭遇仇恨事件，及時在該網站上報，從而協助監督全國範圍內的仇恨事件，加強仇恨犯罪反應和預防的倡導工作。

根據社區參與導航員（Community Engagement Navigator ）Heidi Shen介紹，亞美公義促進中心提供免費法律資訊專線，涉及家庭暴力、家庭法、移民、入籍、就業法、歧視、種族主義和仇恨事件等多方面，並且提供了包括廣東話、韓語、越南語等八種語言在內的免費求助熱線，當亞裔受到歧視或是仇恨事件時可以尋求該法律援助，語言社群參與導航員團隊將會親自協助反亞裔歧視受害者，並在整個法律和執法程序中為他們提供幫助。普通話/廣東話熱線電話為：800-520-2356。

當民眾遭遇到仇恨事件時，Heidi提醒，首先應該盡快走開，盡量不要觸發參與口頭爭論，因為這會使衝突升級。受害者還可以讓旁觀者參與進來，向他們尋求幫助；在安全的情況下，可以拿出手機並開始拍攝肇事者的照片或影片，或是大聲喊「救命」。當然，在受到攻擊或者緊急情況時，民眾應該及時撥打911。

社區外展員Heidi Shen（左一）分享反仇亞知識。（記者朱敏梓/攝影）
社區外展員Heidi Shen（左一）分享反仇亞知識。（記者朱敏梓/攝影）
社區外展員Heidi Shen進行反仇亞知識講座。（AJSOCAL提供）
社區外展員Heidi Shen進行反仇亞知識講座。（AJSOCAL提供）
南加州亞美公義促進中心 　　記者朱敏梓／製表
南加州亞美公義促進中心 　　記者朱敏梓／製表

亞裔 歧視 加州

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