史密森學會倡議反思種族 各族裔深入探討

洛杉磯文化藝術廣場首席執行官Leticia Rhi Buckley。（記者楊青/攝影）

﻿洛杉磯 史密森學會（Smithsonian）正在發起一項全國性倡議「我們共同的未來：反思我們的種族」。少數族裔媒體中心27日邀請多族裔歷史博物館 負責人，探討倡議主題。

同時計劃在12月1日至17日期間，推出系列合作項目，探討種族如何改變每個人的生活，以及過去的種族主義事件和政策，如何與明顯的不平等聯繫在一起。不過也有不同意見提出，現在美國反思種族問題，被政治化了。

史密森學會項目主任Deborah Mack、洛杉磯文化藝術廣場CEO Leticia Rhi Buckley、華美博物館執行董事Michael Truong、美國日裔博物館主任James Herr等應邀參加研討。

Deborah Mack表示，史密森學會是在2020年啟動，主要由美國銀行資助；當時因佛洛依德的遭遇警方暴力執法死亡，史密森學會希望推動博物館和相關研究機構合作，一起研究歷史遺留問題，打造族裔間更好未來。Mack說，種族研究只是史密森學會眾多的研究主題之一，但內容廣闊，包括種族和幸福、種族和住址、種族和政策、種族和倫理、種族與藝術和審美，以及美國外的種族問題等。

Mack表示，美國已經達到最高級別的全球化程度，族裔問題因此成為不得不深入研究的議題。2022年12月，史密森學會曾在華府舉辦有關種族議題的第一次大型研討會，結果發現有很多不同看法；許多專家對種族歷史、種族問題的理解各持春秋。

Mack說，洛杉磯有解決種族問題的歷史，她對「我們共同的未來：反思我們種族的過去」倡議從洛杉磯推向全國並取得成功，很有信心。