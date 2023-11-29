華美博物館 促進了解在美華人史

華美博物館 今年12月將迎來建館20周年。Michael Truong表示，很多人、包括洛杉磯 本地的許多人，沒有去過華美博物館，但是通過這個博物館，大家能夠對華人 在美國的歷史，有更多了解。

比如很多人不知道1871年的洛杉磯華人大屠殺事件。大屠殺事件發生在1871年10月，當時是因為一場劇烈的爭吵所引起，後來雙方駁火，500多名洛杉磯人衝進中國城，殺害近20位華人，這相當於當時中國城人口的10%。但一個多世紀過去，很少有人知道和談論這個話題，因為很多人並不知道，華人先民的慘劇，就這樣無聲地淹沒在歷史塵埃中。

「如果我們根本不知道歷史，如何從中吸取教訓？」Truong表示，如果不能用自己的語言來講述歷史，不能精確的講出歷史，別人更無法做這些事。他認為，瞭解歷史是為增加溝通與連結，是為團結而非分裂。

疫情期間，美國社會針對華人的仇恨犯罪越來越多。Truong說，華美博物館將走進更多學校或社區，鼓勵教師在課堂上講美國華人的歷史，同時也邀請學生到博物館參觀，讓孩子們了解洛杉磯深層次的多樣性。

1871年洛杉磯華人大屠殺（The Los Angeles Chinese massacre of 1871 )，是1871年10月24日在洛杉磯市發生的一場針對華人移民的種族屠殺。大約500名白人和西裔闖入當時華人聚居的「黑人巷（Calle de los Negros）」襲擊、騷擾、搶劫和殺害近20位華裔居民。

依據維基百科，大屠殺起因，是暴民們聽說一名警察和一名牧場主，在華人聚居的華埠捲入幫派衝突被殺（其實只是受傷），引發「華人社區大規模屠殺白人」的謠言，於是出動當時城市約十分之一的人口攻擊華埠。部分史學家稱，這是美國歷史上最大規模的私刑案。

該事件在美東地區廣泛報導，當地報紙將洛杉磯描述為「血跡斑斑的伊甸園」。但加州的反華歧視運動並未因此消減，反而隨著1882年「排華法案」通過達到高潮。

1877年，Calle de los Negros更名並為洛杉磯街（Los Angeles Street）的一部分，並於1888年隨著洛杉磯街拓寬並延伸至廣場而被廢除。發生華人大屠殺的Coronel Adobe於1880年代末期被拆除。截至2021年，Coronel Adobe的舊址大約位於北洛杉磯街中段，緊鄰北洛杉磯街419號。