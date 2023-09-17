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停止仇恨犯罪 加州府續約資助亞裔平權聯盟2年2400萬

編譯侯乃云 / 綜合報導
加州議會通過華裔眾議員丁右立(Phil Ting) 的 AB 1947 法案，要求所有加州執法機構落實反仇亞政策。(丁右立辦公室提供)
加州議會通過華裔眾議員丁右立(Phil Ting) 的 AB 1947 法案，要求所有加州執法機構落實反仇亞政策。(丁右立辦公室提供)

加州社會服務廳（CDSS）繼續「停止仇恨犯罪」（Stop the Hate）資助計劃，為受害者及其家庭提供直接的服務，並設立預防和干預措施。亞太裔（AAPI）平權聯盟支持的42個組織將於兩年內獲得2400萬美元，用於打擊仇恨犯罪。

AAPI平權聯盟的執行主任曼朱俠．P．庫卡尼（Manjusha P. Kulkarni）說：「這次的續約計畫將擴展至包括非裔、拉丁裔、LGBTQIA+（I為雙性人、A為無性戀）和太平洋島民社區，這是對加州多元社區的投資」，他並強調這筆補助確保被忽視人群的需求能被滿足，並結束仇恨，同時建立洛杉磯多元社區的團結。

42個組織中有20個是AAPI平權聯盟的成員。第一年的Stop the Hate補助計劃執行項目包含：法律服務、資源引導和案件管理；心理健康和社會福利服務；教育研討會和培訓課程；青少年發展和老年人安全；公共藝術和文化節慶；跨種族聯盟建立和恢復性司法工作等等。

舉例來說，洛杉磯韓美基金會（KAFLA）曾在一位不會講英語的老年婦女在韓國城受到肢體攻擊後，引導她獲取包括CalVCB的社會福利。第二年計畫則希望能廣泛深入社區，提供更多的服務。

庫卡尼說：「Stop the Hate資金等同承認受資助組織的努力作為，使我們有信心可以帶來積極的改變。我們將在已有的基礎上，繼續致力於為每個人建立更安全和健康的社區。」

AAPI平權聯盟是一個40多個社區組織的聯盟，致力於滿足洛杉磯縣及其他地區160萬亞裔美國人和太平洋島民的多樣化需求，透過公民參與、能力增強和政策倡導來改善亞太裔美國人的生活。

平權 洛杉磯 加州

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