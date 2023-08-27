我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丹佛女用蘋果AirTag追回遺失行李 比航空公司有效率

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

加州對抗仇恨 展開多語宣傳

編譯侯乃云╱綜合報導

加州民權廳（CRD）宣布啟動一項涵蓋全州的多語廣告宣傳活動，旨在提高「加州對抗仇恨」計畫的聲量，該計畫包含熱線、網站和網路資源，為仇恨的受害者和目擊者提供匿名舉報的管道。

CRD主任凱文．基什（Kevin Kish）表示：「新廣告聚焦被仇視之人的康復，並觸及歷史上被忽視的群體。無論是偏見導致的暴力、種族歧視、惡言相向、還是拒絕提供服務，加州都不容許仇恨存在。」

CA vs Hate是加州州長紐森今年稍早針對加州仇恨犯罪上升的回應，近年來，仇恨犯罪到達2001年以來的新高，從2021年到2022年增加逾20%。新的廣告宣傳活動預計將持續到年底。新一波活動包含使用英語、西班牙語、中文、越南語、塔加洛語、韓語、芒語、湯加語和米斯特克語等八種語言的廣播、印刷品和數位廣告。

基於害怕被報復、缺乏文化相容的資源、擔心移民後果，以及對執法機構的不信任，許多仇恨犯罪在過去並未被舉發。CA vs Hate旨在提供受害者和所屬社區相關資源，並以社區中心作為舉報管道，無需透過刑事法律體系來解決問題。

熱線服務是保密且免費的，可以使用電話或者網路向CA vs Hate舉報以取得包括法律、財務、心理健康和調解的服務。計畫推出的第一個月，CA vs Hate就收到180份的舉報，其中將近一半的舉報者受到協調照護服務。

加州 仇恨犯罪 種族歧視

上一則

首家不執行安樂死 聖谷無價動物收容所 歡迎領養

下一則

加州In-N-Out漢堡店 不斷出現山寨版

延伸閱讀

紐森撥款3800萬清理遊民營地 金山獲1700萬

紐森撥款3800萬清理遊民營地 金山獲1700萬
紐森撥9140萬 預防仇恨犯罪 提供173個地方組織額外資源

紐森撥9140萬 預防仇恨犯罪 提供173個地方組織額外資源
加州打擊仇恨歧視 祭新措施

加州打擊仇恨歧視 祭新措施
紐森再籲：善用紅旗法保命

紐森再籲：善用紅旗法保命
橙縣槍擊案／紐森呼籲加州人應用紅旗法保命

橙縣槍擊案／紐森呼籲加州人應用紅旗法保命
紐森打擊零售犯罪 公路巡警增三倍資源

紐森打擊零售犯罪 公路巡警增三倍資源

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）

華人家政阿姨好勵志…來美11年 創業月入過萬

2023-08-21 15:20
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46

超人氣

更多 >
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆