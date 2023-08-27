加州對抗仇恨 展開多語宣傳

加州 民權廳（CRD）宣布啟動一項涵蓋全州的多語廣告宣傳活動，旨在提高「加州對抗仇恨」計畫的聲量，該計畫包含熱線、網站和網路資源，為仇恨的受害者和目擊者提供匿名舉報的管道。

CRD主任凱文．基什（Kevin Kish）表示：「新廣告聚焦被仇視之人的康復，並觸及歷史上被忽視的群體。無論是偏見導致的暴力、種族歧視 、惡言相向、還是拒絕提供服務，加州都不容許仇恨存在。」

CA vs Hate是加州州長紐森今年稍早針對加州仇恨犯罪 上升的回應，近年來，仇恨犯罪到達2001年以來的新高，從2021年到2022年增加逾20%。新的廣告宣傳活動預計將持續到年底。新一波活動包含使用英語、西班牙語、中文、越南語、塔加洛語、韓語、芒語、湯加語和米斯特克語等八種語言的廣播、印刷品和數位廣告。

基於害怕被報復、缺乏文化相容的資源、擔心移民後果，以及對執法機構的不信任，許多仇恨犯罪在過去並未被舉發。CA vs Hate旨在提供受害者和所屬社區相關資源，並以社區中心作為舉報管道，無需透過刑事法律體系來解決問題。

熱線服務是保密且免費的，可以使用電話或者網路向CA vs Hate舉報以取得包括法律、財務、心理健康和調解的服務。計畫推出的第一個月，CA vs Hate就收到180份的舉報，其中將近一半的舉報者受到協調照護服務。