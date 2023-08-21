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遇仇恨事件 逃離後舉報求償

記者王若然／洛杉磯報導
反仇恨行動引起廣泛的關注。（取自Pexles）
反仇恨行動引起廣泛的關注。（取自Pexles）

遇到仇恨事件或犯罪該怎麼辦？提前了解正確的處理辦法，有備無患。加州民權廳（California Civil Rights Department）介紹了詳細的處理方法。

首先，為了避免自身受到傷害，要先到一個安全的地方；其次，在確定安全後，可以向當地警局舉報任何暴力、威脅暴力的行為，盡量說明為何對方的暴力和威脅是基於種族、性別等的。說出對方具有歧視特徵的語言、手勢，展示當時錄下的視頻或照片等證據。

再者，民眾可以向民權廳投訴，在某些情況下，該部門可以幫助受害人進行提告，提高通常要在事件發生後的一年內進行。該部門也可以提供受害人其他資源。

根據加州民權廳，加州仇恨行為的相關法律主要有Ralph Act以及Bane Civil Rights Act。前者使受害人擁有諮詢律師並提起個人訴訟的權利；後者則使受害人有提出索賠的權利。

此外，受害人還可以向加州受害者賠償委員會（California Victim Compensation， CalVCB）申請獲得損失賠償，包括支付醫療費、收入損失等其他損失。民眾可前往當地的檢察官辦公室Victim Witness Assistance Center提出申請，該部門是CalVCB的合作單位。

那麼遭受仇恨事件或犯罪的民眾，如果起訴並在法院贏得了判決，可能會有哪些賠償？根據Ralph Act，受害人可以申請限制令，禁止一個人對另一個人的特定行為，可以讓受害人避免被威脅、跟蹤、騷擾；此外還可以收到實際的損害賠償，包括精神傷害、公司損失醫療費用等。法院還可以下令要求支付額外的損害賠償金；民事訴訟中，法院還可以下令對方支付因訴訟產生的律師費。

受Ralph Act保護的個人特徵十分廣泛，包含但不侷限於：性別（包含懷孕分娩相關醫療狀況）、性別認同和性別表達、種族、膚色、宗教信仰、血統、原籍國、殘疾、醫療狀況、遺傳信息、婚姻狀況、性取向、公民身分、主要使用語言、移民身分、政治背景、勞動爭議中的立場。

加州 醫療費 歧視

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