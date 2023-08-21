我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

加州民權廳收集仇恨數據 為受害人提供幫助

記者王若然／洛杉磯報導
民眾遇到仇恨行為，可以舉報給加州民權廳的「加州對抗仇恨」。(取自加州民權廳官網）
民眾遇到仇恨行為，可以舉報給加州民權廳的「加州對抗仇恨」。(取自加州民權廳官網）

民眾遭遇仇恨事件或犯罪後，可以聯絡加州民權廳，該部門除了收集仇恨事件和犯罪的數據，還可以根據受害人的需求提供幫助。

加州民權廳（California Civil Rights Department）主要宗旨是幫助維護民眾權利，處理在勞工關係、住房、商業中發生的侵權事件。該部門針對處理仇恨事件和犯罪的項目叫做「加州對抗仇恨」（「CA VS Hate」），這個項目通過電話熱線和網路接收民眾關於仇恨事件和犯罪的舉報，並幫助受害人找到需要的幫助。受害人也可以至加州民權廳在各地區的辦公室或合作機構，諮詢相關事宜。

「加州對抗仇恨」的熱線電話為833-866-4283，提供包括中文在內的超過200種語言的服務。該熱線電話時間為周一至五（節假日除外），上午9時至下午6時。在該時間外，民眾也可以留言或撥打211。民眾更可以上網報告仇恨事件或犯罪，網址是：https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/，提供15種語言。

以上兩種舉報方式均為「非緊急」聯絡方式，如果民眾正身處危險中，請撥打911。民眾可以選擇匿名舉報，不過匿名與否，身分都不會被披露，少數情況如虐待兒童除外。

在加州，仇恨事件和仇恨犯罪有所區別。加州政府公民權利廳策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe介紹，仇恨犯罪是某人全部或部分基於種族歧視，犯下的罪。例如某人對他人進行人身攻擊，是基於國籍、膚色等原因，這就構成仇恨犯罪。仇恨事件有兩種，其中一種觸犯法律，雖然不是刑法（criminal law），但可能觸犯民法。其他仇恨事件雖然不觸犯法律，但仍很傷人。

民眾可以向「加州對抗仇恨」舉報任何仇恨行為，不管這種行為是否違法；甚至民眾不確定是否為仇恨行為，也可以舉報。舉報仇恨非常重要，一方面可以讓加州政府對仇恨事件和犯罪有全面的認識，以制定方案和措施對抗仇恨。加州民權部將會分享這些數據給相關部門，是重要的數據來源。另一方面可以為仇恨受害者提供相關資源，告訴他們接下來可以做些什麼。

事實上，在反仇恨亞裔的過程中，加州政府做了很多努力，Becky Monroe介紹了其部門為防止仇亞行為以及為受害人提供幫助的資源。她說，從政府部門的數字可以看到，亞太裔在近幾年確實經歷了破紀錄的仇恨事件。這其中還有很多沒有上報的案例。她認為，這些仇恨不會空穴來風，當人民權益沒有貫徹時，仇恨就會出現。她建議任何遭遇仇恨的民眾前往「加州對抗仇恨」網站尋求幫助，也可以到民權部在各地的辦公室，尋求幫助。

民眾遇到仇恨行為，可以舉報給加州民權廳的「加州對抗仇恨」。（取自Pexels）
民眾遇到仇恨行為，可以舉報給加州民權廳的「加州對抗仇恨」。（取自Pexels）

加州 仇恨犯罪 種族歧視

上一則

家政阿姨奮鬥史 來美11年到創業 月入過萬

下一則

遏止自動語音推銷電話 最高索賠500元

延伸閱讀

熱帶風暴84年來首登陸加州 恐造成「災難性洪水」

熱帶風暴84年來首登陸加州 恐造成「災難性洪水」
颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨
封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱

封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們都為舊金山而唱
去世14年 麥可傑克森涉性侵案裁定重審

去世14年 麥可傑克森涉性侵案裁定重審
加州華人總商會 午餐慰勞亞市警

加州華人總商會 午餐慰勞亞市警
領先全國 加州規範建築物碳排

領先全國 加州規範建築物碳排

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥