加州民權廳收集仇恨數據 為受害人提供幫助

民眾遇到仇恨行為，可以舉報給加州民權廳的「加州對抗仇恨」。(取自加州民權廳官網）

民眾遭遇仇恨事件或犯罪後，可以聯絡加州 民權廳，該部門除了收集仇恨事件和犯罪的數據，還可以根據受害人的需求提供幫助。

加州民權廳（California Civil Rights Department）主要宗旨是幫助維護民眾權利，處理在勞工關係、住房、商業中發生的侵權事件。該部門針對處理仇恨事件和犯罪的項目叫做「加州對抗仇恨」（「CA VS Hate」），這個項目通過電話熱線和網路接收民眾關於仇恨事件和犯罪的舉報，並幫助受害人找到需要的幫助。受害人也可以至加州民權廳在各地區的辦公室或合作機構，諮詢相關事宜。

「加州對抗仇恨」的熱線電話為833-866-4283，提供包括中文在內的超過200種語言的服務。該熱線電話時間為周一至五（節假日除外），上午9時至下午6時。在該時間外，民眾也可以留言或撥打211。民眾更可以上網報告仇恨事件或犯罪，網址是：https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/，提供15種語言。

以上兩種舉報方式均為「非緊急」聯絡方式，如果民眾正身處危險中，請撥打911。民眾可以選擇匿名舉報，不過匿名與否，身分都不會被披露，少數情況如虐待兒童除外。

在加州，仇恨事件和仇恨犯罪 有所區別。加州政府公民權利廳策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe介紹，仇恨犯罪是某人全部或部分基於種族歧視 ，犯下的罪。例如某人對他人進行人身攻擊，是基於國籍、膚色等原因，這就構成仇恨犯罪。仇恨事件有兩種，其中一種觸犯法律，雖然不是刑法（criminal law），但可能觸犯民法。其他仇恨事件雖然不觸犯法律，但仍很傷人。

民眾可以向「加州對抗仇恨」舉報任何仇恨行為，不管這種行為是否違法；甚至民眾不確定是否為仇恨行為，也可以舉報。舉報仇恨非常重要，一方面可以讓加州政府對仇恨事件和犯罪有全面的認識，以制定方案和措施對抗仇恨。加州民權部將會分享這些數據給相關部門，是重要的數據來源。另一方面可以為仇恨受害者提供相關資源，告訴他們接下來可以做些什麼。