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反仇恨行動聯盟周年 民選官員、學生及社團領袖9人獲獎

記者陳開／洛杉磯報導
前參議員夏樂柏（左六）與何美湄（左五）為獲獎者頒獎。（記者陳開╱攝影）
前參議員夏樂柏（左六）與何美湄（左五）為獲獎者頒獎。（記者陳開╱攝影）

「反對仇恨行動聯盟」（Act Against Hate Alliance，AAHA）8月17日舉行周年總結會，並為九名積極推動反仇恨的個人頒獎。獲獎者有民選官員、學生及社團領袖，他們均表示，未來將繼續努力，不讓仇恨犯罪與事件再抬頭。

前參議員夏樂柏總結「反對仇恨行動聯盟」一年來所舉行的活動。（記者陳開╱攝影）
前參議員夏樂柏總結「反對仇恨行動聯盟」一年來所舉行的活動。（記者陳開╱攝影）

反對仇恨行動聯盟由前參議員夏樂柏（Bob Huff）與太太何美湄於2022年共同籌建，截至17日恰好一周一年。何美湄表示，新冠疫情蔓延後，仇亞事件與犯罪頻發。有感於此，她與丈夫夏樂柏決定籌建聯盟，通過定期舉辦研討會等活動，向公眾宣導仇恨犯罪的情形有多糟糕，並提供遭遇仇恨犯罪時的因應方法。

夏樂柏則說，現在仇恨犯罪與事件，已總體呈現下降趨勢，這離不開社會各界人士的共同努力。在聯盟一周年之際，為九名反仇恨貢獻突出的個人頒獎。例如獲獎的加州財務長馬世雲，多次在公開場合發聲，並孜孜不倦的參與各項活動，積極宣傳反對仇恨。夏樂柏指出，積極發聲，就是最好的反對仇恨的方式之一。希望大家在未來繼續努力，不讓仇恨再抬頭。

獲獎的包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、州參議員Josh Newman、作家Carey Perloff、美國伊斯蘭民主論壇（American Islamic Forum for Democracy）、柯汶那市長Walter Allen III，及四名學生Aidan Chao、David Chan、Nicolas Hernandez、Darren Chan。

仇恨犯罪 加州 參議員

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