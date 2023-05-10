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民權局成立熱線 供仇恨犯罪即時救援

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
由 Taskforce 與加州民權局合作設計的多國語言海報，十分精美且極具創意，可供民眾下載取用，也提供了 CA vs. Hate 熱線的資訊。（記者張庭瑜/攝影）
由 Taskforce 與加州民權局合作設計的多國語言海報，十分精美且極具創意，可供民眾下載取用，也提供了 CA vs. Hate 熱線的資訊。（記者張庭瑜/攝影）

加州民權局（California Civil Rights Department）與社會機構Taskforce ，4月26日共同舉辦反仇恨犯罪網絡研討會。探討日益嚴重的仇恨犯罪問題，民權局更特別成立非緊急仇恨事件熱線，提供超過200種不同語言服務。希望借助熱線服務，讓有需要或不同語系的民眾在第一時間獲得即時支援。

有鑒於近期的仇恨犯罪率屢屢增高，民權局近期成立「 CA vs. Hate」 非緊急仇恨事件和仇恨犯罪報告熱線網站，不僅為可能遭鎖定的目標提供幫助及資源，也希望透過該網站減少仇恨犯罪，及加強宣導仇恨犯罪的預防和應對。該系統目前由州議會資助，並獲聯邦資金補助，可為加州民眾提供資源熱線和網絡。

夢若強調了在加州設立熱線和網絡的原因，以及民事和民權執法的重要性，因為缺乏全面有...
夢若強調了在加州設立熱線和網絡的原因，以及民事和民權執法的重要性，因為缺乏全面有效的民權執法，導致仇恨犯罪和事件發生。（記者張庭瑜/攝影）

Taskforce行銷總監努尼亞（Keni Nooner）表示，該熱線目前支援超過200種語言，任何人都可以匿名舉報，除非涉及虐待兒童、虐待老人、或表明存在迫在眉睫的暴力風險活動，所有舉報人都有權選擇下一步行動。

民權局戰略及對外事務副主任夢若（Becky Monroe）表示，他們是全國最大的民權組織之一，除了保護人們免受非法歧視，並為就業、住房、公共住宿等提供支持，同時防止仇恨、暴力和人口販賣。她表示，這項工作是與倡議者一起在加州打造防範仇恨犯罪的基礎設施，以確保相關部門能夠有效輔導。

努尼亞也表示，Taskforce作為合作夥伴也提供相關資源，讓使用者可以在他們的網站中輕鬆選擇喜愛的宣傳圖、慣用語言海報等，並且即可下載。中心也會向使用者發送電子郵件，宣導防範仇恨的重要性。

夢若進一步解釋，為什麼他們要在加州設立熱線資源和網絡，並強調民事和民權執法的重要性。他們認為，仇恨犯罪和仇恨事件不是突然發生，而是源於缺乏全面有效的民權執法。他們感謝參與此次呼籲的倡導者和立法者的信任，讓他們繼續這項工作。此外，他們通過提出個人和系統歧視投訴來爭取正義，並透過調解和解決公民權利糾紛來促進社區和解。同時，他們也進行了大量的教育、公共外展培訓和技術援助，以提供與人權相關的信息。

努尼亞表示，他們與民權局合作協調，設計了多種語言版本的宣傳海報，供民眾免費下載使...
努尼亞表示，他們與民權局合作協調，設計了多種語言版本的宣傳海報，供民眾免費下載使用。（記者張庭瑜/攝影）

努尼亞也提醒，適當地分享內容，可以在特定時刻產生最大的影響力，例如假期或其他有關的事件。此外，出現仇恨犯罪時，也可以使用特定內容表達關心和發聲。

民眾若有需要可上https://calcivilrights.ca.gov/ca-vs-hate-page/ 網站，瞭解更多相關資訊，或於每週一至週五上午 9時至下午6時撥打熱線1-833-8NO-HATE。

仇恨犯罪 加州 歧視

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