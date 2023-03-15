疫情掀仇亞風 屋崙華埠重災區
自2020年新冠疫情流行至今，屋崙華埠居民一直生活在這場全球流行疾病而引發的仇視亞裔風潮陰影下，華埠商戶和居民往往成為被打劫的目標和攻擊案受害者。三年期間，隨著當地社區團體要求政府提升公共安全的呼聲水漲船高，以及媒體不斷曝光，華埠治安在一段時間以來得以改善，但似乎問題根源從未被解決。
在三年前，首宗被媒體大幅報導的，為屋崙華埠十街夾委士打街的合興佛具店門前金桔樹被劫案，該案雖然對商戶本身傷害不大，但「侮辱性」極強。三名非裔女性光天化日下企圖搶走在門口出售的金桔盆栽，還在上車跑路前向東主揚言：「我要用我的車殺死你。」
同一時期，哈利臣街（Harrison st）800號路段還發生一名91歲華裔長者被惡意推倒受傷事件。涉事非裔男子共襲擊了三名受害者，包括一名91歲華裔長者、65歲華裔男性和55歲華裔女性。事件在媒體傳播後迅速發酵，得到廣泛關注，引起公憤。在曝光的監控視頻中可看到被推倒長者，當時在人行道正常的行走，兇徒跟在身後，突然動手將無辜長者推倒重摔在地。
在東灣長大的香港演員吳彥祖和韓裔演員金大賢，均通過社交媒體宣布懸賞推倒長者的嫌犯，吳彥祖還在屋崙華埠商會的邀請下，在2020年上半年，兩次出席在華埠富興中心的記者會，提升大眾對仇視亞裔犯罪的重視。
此後不久，華埠街頭常有警車駐守，外加橙、藍兩支社區義工巡邏隊的不懈努力下，在很長的一段時間屋崙華埠的治安趨於平靜。直到2022年7月17日上午，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和，在位於屋崙小西貢社區的自家門口前等待Uber送餐派單時遭搶劫殺害，被殺過程僅有5秒，震驚社區。
在馮幹和案件發生一個月後的8月21日，又發生的華裔牙醫徐麗麗（Lili Xu）謀殺案。此案起因雖非仇亞，但背後真兇徐麗麗的男友Nelson也可能是受了馮幹和案及其他仇亞案「啟發」，藉公眾對小西貢社區針對華裔的搶劫頻發，大膽雇兇殺人，然後在電視鏡頭前痛哭流涕，稱徐麗麗遭搶劫謀殺、有仇視亞裔的因素。
Nelson入獄後不到一天，就上吊自殺，無法真正確定他是否真的曾經試圖利用仇視亞裔風潮，以轉移視線，掩蓋案件真相。但仍然從另一側面展示出，華人社區對華埠和小西貢地區治安環境的擔憂。
除了徐麗麗凶案外，發生在華埠的案件大多為將亞裔人士，尤其是長者和婦女作為目標的劫案，或是對周邊商戶和車輛實施爆竊案，但均因為缺乏足夠的「仇恨證據」，難以作為仇恨犯罪重罪被起訴。
在幾宗長者無端被襲擊的案件中，最後起訴時都沒有以列入仇恨犯罪，而是以一般搶劫攻擊罪起訴。通常，在檢方掌握了確鑿證據，例如嫌犯明確說出帶種族主義的言語並有錄像為證，或嫌犯為慣犯、連續將某一族裔人士作為目標等情況下，才能起訴仇恨犯罪。
在最近幾個月，屋崙華埠又發生接連搶劫案，其中一宗導致受害者身亡。2月26日凌晨1時30分，受害者44歲的亞裔Phil Norawong和好友從餐廳出來時遇劫，受害者先是沒理會往前走，未料劫匪直接開槍射擊，Norawong被擊中，送院治療無效死亡。
另外，在3月1日上午10時到下午1時許，屋崙華埠三小時內發生兩起搶劫。先是66歲華裔長者在路上被搶走手提包。接著，一華女將車停在銀行停車場，被劫匪打破車窗搶走包包，證件和財物都被奪走。治安問題再度引起華埠社區的關注，儘管執法機構或許無法以仇恨犯罪來處理針對亞裔社區的劫案，但在大部分華埠居民都認為，華埠地區劫案頻發與族裔間的刻板印象相連。
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