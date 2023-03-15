疫情掀仇亞風 屋崙華埠重災區

屋崙華埠居民，一直生活在因這場全球流行的疾病而引發的仇視亞裔風潮陰影下。（本報資料圖）

自2020年新冠疫情流行至今，屋崙華埠 居民一直生活在這場全球流行疾病而引發的仇視亞裔 風潮陰影下，華埠商戶和居民往往成為被打劫的目標和攻擊案受害者。三年期間，隨著當地社區團體要求政府提升公共安全的呼聲水漲船高，以及媒體不斷曝光，華埠治安在一段時間以來得以改善，但似乎問題根源從未被解決。

在三年前，首宗被媒體大幅報導的，為屋崙華埠十街夾委士打街的合興佛具店門前金桔樹被劫案，該案雖然對商戶本身傷害不大，但「侮辱性」極強。三名非裔女性光天化日下企圖搶走在門口出售的金桔盆栽，還在上車跑路前向東主揚言：「我要用我的車殺死你。」

同一時期，哈利臣街（Harrison st）800號路段還發生一名91歲華裔 長者被惡意推倒受傷事件。涉事非裔男子共襲擊了三名受害者，包括一名91歲華裔長者、65歲華裔男性和55歲華裔女性。事件在媒體傳播後迅速發酵，得到廣泛關注，引起公憤。在曝光的監控視頻中可看到被推倒長者，當時在人行道正常的行走，兇徒跟在身後，突然動手將無辜長者推倒重摔在地。

在東灣長大的香港演員吳彥祖和韓裔演員金大賢，均通過社交媒體宣布懸賞推倒長者的嫌犯，吳彥祖還在屋崙華埠商會的邀請下，在2020年上半年，兩次出席在華埠富興中心的記者會，提升大眾對仇視亞裔犯罪的重視。

此後不久，華埠街頭常有警車駐守，外加橙、藍兩支社區義工巡邏隊的不懈努力下，在很長的一段時間屋崙華埠的治安趨於平靜。直到2022年7月17日上午，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和，在位於屋崙小西貢社區的自家門口前等待Uber送餐派單時遭搶劫殺害，被殺過程僅有5秒，震驚社區。

在馮幹和案件發生一個月後的8月21日，又發生的華裔牙醫徐麗麗（Lili Xu）謀殺案。此案起因雖非仇亞，但背後真兇徐麗麗的男友Nelson也可能是受了馮幹和案及其他仇亞案「啟發」，藉公眾對小西貢社區針對華裔的搶劫頻發，大膽雇兇殺人，然後在電視鏡頭前痛哭流涕，稱徐麗麗遭搶劫謀殺、有仇視亞裔的因素。

Nelson入獄後不到一天，就上吊自殺，無法真正確定他是否真的曾經試圖利用仇視亞裔風潮，以轉移視線，掩蓋案件真相。但仍然從另一側面展示出，華人社區對華埠和小西貢地區治安環境的擔憂。

除了徐麗麗凶案外，發生在華埠的案件大多為將亞裔人士，尤其是長者和婦女作為目標的劫案，或是對周邊商戶和車輛實施爆竊案，但均因為缺乏足夠的「仇恨證據」，難以作為仇恨犯罪重罪被起訴。

在幾宗長者無端被襲擊的案件中，最後起訴時都沒有以列入仇恨犯罪，而是以一般搶劫攻擊罪起訴。通常，在檢方掌握了確鑿證據，例如嫌犯明確說出帶種族主義的言語並有錄像為證，或嫌犯為慣犯、連續將某一族裔人士作為目標等情況下，才能起訴仇恨犯罪。

在最近幾個月，屋崙華埠又發生接連搶劫案，其中一宗導致受害者身亡。2月26日凌晨1時30分，受害者44歲的亞裔Phil Norawong和好友從餐廳出來時遇劫，受害者先是沒理會往前走，未料劫匪直接開槍射擊，Norawong被擊中，送院治療無效死亡。

另外，在3月1日上午10時到下午1時許，屋崙華埠三小時內發生兩起搶劫。先是66歲華裔長者在路上被搶走手提包。接著，一華女將車停在銀行停車場，被劫匪打破車窗搶走包包，證件和財物都被奪走。治安問題再度引起華埠社區的關注，儘管執法機構或許無法以仇恨犯罪來處理針對亞裔社區的劫案，但在大部分華埠居民都認為，華埠地區劫案頻發與族裔間的刻板印象相連。