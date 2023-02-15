族裔和諧 西柯汶那市沒有仇恨犯罪

華裔市議員吳桐淮（左前）在社區活動中。（Tony Wu提供）

南加州洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）是一座百年老城，不久前這個城市獲評全美最安全城市第三名。近年來，即使在疫情大流行中反亞裔 仇恨犯罪案件頻發時期，該市並未出現類似案件見諸媒體。市議會唯一華裔 市議員、前市長吳桐淮（Tony Wu )，是該市歷史上第一位中英雙語流利的市議員，他認為要避免族裔歧視，華裔勿要局限自己族裔小圈子。該市居民、南加資深僑領張素久認為，華裔應多參加市府及其他族裔舉辦活動。

談及美國社會存在族裔歧視問題，發生仇視亞裔、華裔犯罪，吳桐淮表示，所謂歧視問題，在任何一個社會都會發生，關鍵是作為華裔不要總去糾結別人對自己是否歧視，首先不要自卑，再要專注自己對社區做了什麼，對美國社會貢獻了什麼，如此才能贏得其他族裔的認同和尊重。

社區活動促進族裔和諧共榮。（Tony Wu提供)

吳桐淮認為，亞裔或華裔成員，不要去總是局限在自己族群的圈子裡，要敢於出去與其他族裔交流溝通，交朋友。他以自己獲選市議員第三任期為例，事實證明支持他的選民不單單來自華裔或亞裔，還有更多其他族裔的選民。他認為，在這座城市，族裔之間關係很和諧，所以城市才能繁榮發展。

他表示，作為亞裔不要總是將任何對自己不利的事情，歸結為歧視或仇恨，實際上類似的事情在任何地方都有發生。亞裔應該更多集中在為這座城市、社區做些什麼。如果總是將所謂岐視放在心上，就會限制自己與其他族裔溝通交流，將自己侷限在亞裔這個小圈子裡，最終無法獲得其他族裔了解，當然就是誤解惡性循環。

西柯汶那市主要居民比率。（記者啟鉻／製表）

吳桐淮說，地方政府在促進族裔和諧共榮方面，能做到牽線搭橋作用。西柯汶那市也做了很多工作。比如市府主導的2022年春節園遊會，鼓勵社區各個族裔居民都有參與，有華裔、日裔、菲律賓裔、韓裔、西語裔、白人等組織團體及個人，大家在這裡交流互通，不同文化背景的人們在一起歡慶，聊天合影，這就是市府要做的工作，將族裔之間的藩籬消除。

他說，一旦各個族裔了解彼此文化，互通友好，就不會有族裔歧視發生，更不會產生仇恨。如果將自己族裔築成高纍，拒絕與其他族裔溝通，必然造成誤解，久而久之導致歧視仇恨。市府還將通過城市百年慶活動，以及嘉年華會及未來各種藝術節電影節，還有學區各個教育項目等一系列活動，邀請華裔、日裔、西語裔，以及來自德國、荷蘭的等各移民團體，大家共同參與，促進城市族裔和諧共榮。

他表示，如果一旦市區發生種族歧視 犯罪，鼓勵受害者直接撥打911報警，警方很快就會到達現場處理。市警局僅有百餘名警員，而該市能夠獲評全美安全城市第三名，與警員出警辦案效率是分不開的。而且警方對各個族裔一律平等對待，亞裔或華裔居民在發生案件時，不要有什麼顧慮，無論是誰，警方都會秉公辦案。他還提到與鄰居守望相助，對於每個不同族裔居民來說，這是最基本與其他族裔鄰居處理好溝通關係，大家一起努力降低社區犯罪率，很有效果。

族裔和諧共榮，城市才能繁榮發展。近年來，西柯汶那市頻繁受到各級表彰。除了日前獲評全美最安全城市第三名，南加州地區安全城市第一名。該市曾獲得州府頒發的最佳公園項目獎、預算計畫獲獎等等，目前該市還有多個項目在建設中，正在成為一個大家認可優良城市，正成為令市民有自豪感的城市。

在西柯汶那市居住多年的資深僑領張素久認為，華裔應在華協組織下，多多參加市府舉辦活動，同時其他族裔活動華裔也應多參與，表達支持和交流希望，這樣長久下去，族裔互相了解支持包容，就會避免彼此歧視、仇恨發生，才能保證族裔和諧共同繁榮。