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西柯汶那華人團體 積極與各族裔交流

記者啟鉻／西柯汶那市報導
西柯汶那華協新任會長李惠瓊（前左）獲縣政委員巴格頒狀。（受訪者提供）
西柯汶那華協新任會長李惠瓊（前左）獲縣政委員巴格頒狀。（受訪者提供）

在促進族裔和諧共榮方面，西柯汶那當地華人團體也能夠發揮積極作用。西柯汶那華人協會會長李惠瓊說，華人協會及華人藝術團體，也會通過在社區開展各種活動，參與和其他族裔居民互動交流，讓他們了解中華文化，獲得認同與理解。

社區華人藝術表演，傳播中華文化，獲得其他族裔認同和了解。（李惠瓊提供）
社區華人藝術表演，傳播中華文化，獲得其他族裔認同和了解。（李惠瓊提供）

李惠瓊表示，她居住西柯汶那市20餘年，認為在這個城市，各個族裔居民相處和諧度頗高，尤其是鄰里之間關係比較融洽。她提到華人協會參與舉辦的城市園遊會活動，在市府組織下，各個族裔在一起多次開會協調謀劃，互相聽取意見獲得最終舉辦方案。活動上，各族裔居民積極參與，園遊會如同一個大家庭一樣，給大家帶來歡樂。民眾參與過後，很期待下次園遊會舉辦。

她說，作為華裔亞裔，從大的方面說，要能融入主流活動，從個體來說，每一個家庭及個人，要管好自己子女、遵紀守法，做好自己應該做的事情，不要去製造麻煩。要有包容其他族裔的態度，讓其他人感到華人是希望和諧相處的族裔。比如外出散步時，見到社區鄰居，能夠和藹打招呼，聊聊天，這些平時的小事情也很重要。長此以往，也能讓其他居民了解，華人也是喜歡交流，而不是見面令人感覺冷冰冰的。李惠瓊認為，鄰里守望相助是很重要的。

李惠瓊還是一位歌唱家，有自己組織的歌唱團隊。在社區活動上也經常可以看到他們演出的身影。她認為，通過社區演出藝術活動，能促進其他族裔對華人藝術文化的認同和尊重，促進族裔和諧共榮。

社區華人藝術表演，傳播中華文化，獲得其他族裔認同和了解。（李惠瓊提供）
社區華人藝術表演，傳播中華文化，獲得其他族裔認同和了解。（李惠瓊提供）

華人 亞裔 華裔

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