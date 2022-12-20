普渡校長畢典致辭 洛華人社區批種族主義

普渡西北大學校長基恩(講話者)14日為他在學校冬季畢業典禮上的一段模仿亞洲語言的發言而道歉，這段話被認為具有種族主義色彩。(取自推特)

華美博物館之友對印第安納州的普渡大學 (Purdue University) 西北分校校長托馬斯基恩 (Thomas L. Keon) 10日（周六）在該大學的一場畢業典禮上表現出的含蓄而潛在的種族主義 感到失望，並指出：「我們要求我們的學術領導者，特別是高等教育 領導層，做得更好；尤其是在一個作育英才的畢業典禮上更要樹立榜樣」。

華美博物館之友19日發表聲明指出，基恩所作出的道歉，即「冒犯與不敏感」，並不能削弱一個多世紀以來美國亞裔 在美國及世界各地所面臨的反亞裔攻擊與暴力。他沒有展示具有良好教育的榜樣，而是在輕鬆的時刻，他訴諸於種族主義的畫面。

作為一個有學問的人，基恩校長證明，即使在高等教育的白色大廳裡，持續存在的反亞裔情緒，不僅僅是身體暴力及公然的種族主義姿態，他們被包裹在「可原諒的」玩笑時刻。就像黑臉和黃臉一樣，將幽默作為一種打擊工具的能力，被笑話所掩蓋，並藉口是「有趣」，從而說明了種族主義為何在美國仍然如此頑固。他的評論印證了美國亞裔為什麼在自己的國家一直被視為外來者。

聲明中又說，馬雅安傑盧博士 (Dr. Maya Angelou) 曾經說過：「當人們向你展示他們是誰時，請相信他們。」基恩博士向大家展示了美國的面貌，甚至於高等教育領域。基恩校長的嘲諷不僅僅值得譴責，這是對普渡大學採取行動的呼籲，要求他們的員工、教職員工及管理階層建立持續的教育計劃與培訓。受教育程度最高者仍必須學習及負責面對自己的種族主義、白人至上主義，以及繼續使它們長期存在的制度。

基恩校長最好通過訪問和瞭解他所嘲弄的社區，來面對那些受其種族主義言論影響的人。洛杉磯華美博物館正處於這些對話的中心。博物館位於洛杉磯的發源地，也是 1871 年華埠大屠殺的所在地。該博物館致力於揭露歷史上的種族主義，並打擊今天面臨的歧視、仇外心理與不容忍行為。華美博物館致力於通過教育項目和藝術展覽來團結及提升洛杉磯的黑人、有色人種、原住民、LGBTQIA+及亞裔社區。

教育機構必須進行教育。為此，基恩校長有責任在普渡大學西北分校設立美國亞裔研究和種族研究。只有這樣，它才能完成自己的教育轉型使命。