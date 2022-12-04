我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

洛縣府亞裔員工講座 以身作則促進和諧

記者張宏╱洛杉磯報導
洛縣政府亞裔員工協會3日上午8時30分在亞凱迪亞Santa Anita公園舉辦「以身作則」(Leading By Example) 系列講座，洛杉磯縣第五區委員巴格（Kathryn Barger，左五）作為主講嘉賓。 （主辦方提供）
洛縣政府亞裔員工協會3日上午8時30分在亞凱迪亞Santa Anita公園舉辦「以身作則」(Leading By Example) 系列講座，洛杉磯縣第五區委員巴格（Kathryn Barger，左五）作為主講嘉賓。 （主辦方提供）

洛縣政府亞裔員工協會(Los Angeles County Asian American Employees Association)3日上午8時30分在亞凱迪亞（Arcadia）Santa Anita公園舉辦「以身作則」(Leading By Example) 系列講座。

亞市Santa Anita公園3日早上非常熱鬧，現場還設有攤位，洛縣兒童福利、公共事務、AAPR部門的攤位為民眾提供資訊，大概有200人參加。這次演講主題是「從基層做起」 (Rising Through the Ranks)， 邀請洛杉磯縣第五區委員巴格（Kathryn Barger）作為主講嘉賓，分享她從基層員工一路走來的心路歷程。

巴格表示，洛縣第五區幅員廣闊，亞裔社區人口在洛杉磯縣五個政委選區排第二，她很重視亞裔社區和社團，希望能多幫助亞裔社區。她提出譴責亞裔仇恨的動議，她提倡亞洲文化自豪感。今年天普發生很多搶案，她撥款100萬元給洛縣警局天普分局以從事預防犯罪工作。

她說，民選官員要有想多做事情的動力和熱情。領導力體現在多個方面，作為一個民選官員要從基層做起，不要等，從小事和社區身邊做起。30多年前，她開始職業生涯是作為安東諾維奇（Michael Antonovich）辦公室的實習生，當時她的工作是接聽選民電話。作為民選官員要有意願、行動勝於言辭，努力工作且任勞任怨。她每天早上4點半起來散步運動，目的是讓自己能全身心投入工作，讓工作更有動力。

洛縣政府亞裔員工協會3日舉辦「以身作則」(Leading By Example)...
洛縣政府亞裔員工協會3日舉辦「以身作則」(Leading By Example) 系列講座，現場不少亞太裔民選官員分享心路歷程。（主辦方提供）

洛縣政府亞裔員工協會會長嚴志豪（Edward Yen）表示，協會在1972年由洛縣府亞裔員工創立，在協會成立50周年之際，協會通過致力於改善社區亞太裔困境作為慶祝的方式。根據洛杉磯州立大學和加州社區基金會公共事務的調查顯示，當前針對亞太裔選民的政治外展工作中存在潛在差距，58%的受訪者表示在過去兩年的投票中，沒有人聯繫他們登記或投票。報告中在外國出生的亞太裔受訪者未被聯繫的比例更高達65%。

他說，通過將洛杉磯縣部門與亞太裔社區聯合起來的方式，希望建立一個可以參與、支持和服務所有有色人種社區的關係，打造一個更強大的多元化社區。

現場多名亞裔民選官員出席，包括亞市華裔副市長鄭博仁、候任女市議員王愛琳，天普市議員文尚丞 (William Man)、杜瓦迪市議員Vinh Troung等。王愛琳對巴格的發言特別有感觸。她表示，在第五區政務委員巴格的領導下，亞裔應該更加團結，為華裔發聲。巴格的發言令人感動，不管是情緒和壓力管理，民選官員都要做好平衡，學會自我控制。每個社區領導者要首先做好自己，才能領導別人。像她自己剛剛當選，也會面臨一樣的情緒和壓力及工作問題，巴格的講話讓她很有啟發，她願意為亞市多做一些事情，把每個承諾落實到工作中去，不負眾望。

亞裔 洛縣 洛杉磯

上一則

台清華校長高為元訪洛 拓展半導體晶片合作

下一則

感恩節後客流退潮 LAX航廈往返通暢

延伸閱讀

盧納3日宣誓就任洛杉磯縣警長

盧納3日宣誓就任洛杉磯縣警長
洛杉磯地鐵「自瀆男」視頻全錄舉報無果

洛杉磯地鐵「自瀆男」視頻全錄舉報無果
剛到洛杉磯 財物藏後備箱 留學生慘遭砸車

剛到洛杉磯 財物藏後備箱 留學生慘遭砸車
東華醫院「肺部健康挑戰」籌募25萬 方創傑拋磚引玉捐一半

東華醫院「肺部健康挑戰」籌募25萬 方創傑拋磚引玉捐一半
洛杉磯警匪高速追車 嫌犯劫三車未果被捕

洛杉磯警匪高速追車 嫌犯劫三車未果被捕
蒙郡預算首場中文論壇 郡長與華社對談

蒙郡預算首場中文論壇 郡長與華社對談

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

老婦收到國稅局催稅信難辨真假 剛被騙光百萬餘積蓄

2022-11-28 02:20

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目