洛縣府亞裔員工講座 以身作則促進和諧

洛縣政府亞裔員工協會3日上午8時30分在亞凱迪亞Santa Anita公園舉辦「以身作則」(Leading By Example) 系列講座，洛杉磯縣第五區委員巴格（Kathryn Barger，左五）作為主講嘉賓。 （主辦方提供）

洛縣 政府亞裔 員工協會(Los Angeles County Asian American Employees Association)3日上午8時30分在亞凱迪亞（Arcadia）Santa Anita公園舉辦「以身作則」(Leading By Example) 系列講座。

亞市Santa Anita公園3日早上非常熱鬧，現場還設有攤位，洛縣兒童福利、公共事務、AAPR部門的攤位為民眾提供資訊，大概有200人參加。這次演講主題是「從基層做起」 (Rising Through the Ranks)， 邀請洛杉磯 縣第五區委員巴格（Kathryn Barger）作為主講嘉賓，分享她從基層員工一路走來的心路歷程。

巴格表示，洛縣第五區幅員廣闊，亞裔社區人口在洛杉磯縣五個政委選區排第二，她很重視亞裔社區和社團，希望能多幫助亞裔社區。她提出譴責亞裔仇恨的動議，她提倡亞洲文化自豪感。今年天普發生很多搶案，她撥款100萬元給洛縣警局天普分局以從事預防犯罪工作。

她說，民選官員要有想多做事情的動力和熱情。領導力體現在多個方面，作為一個民選官員要從基層做起，不要等，從小事和社區身邊做起。30多年前，她開始職業生涯是作為安東諾維奇（Michael Antonovich）辦公室的實習生，當時她的工作是接聽選民電話。作為民選官員要有意願、行動勝於言辭，努力工作且任勞任怨。她每天早上4點半起來散步運動，目的是讓自己能全身心投入工作，讓工作更有動力。

洛縣政府亞裔員工協會3日舉辦「以身作則」(Leading By Example) 系列講座，現場不少亞太裔民選官員分享心路歷程。（主辦方提供）

洛縣政府亞裔員工協會會長嚴志豪（Edward Yen）表示，協會在1972年由洛縣府亞裔員工創立，在協會成立50周年之際，協會通過致力於改善社區亞太裔困境作為慶祝的方式。根據洛杉磯州立大學和加州社區基金會公共事務的調查顯示，當前針對亞太裔選民的政治外展工作中存在潛在差距，58%的受訪者表示在過去兩年的投票中，沒有人聯繫他們登記或投票。報告中在外國出生的亞太裔受訪者未被聯繫的比例更高達65%。

他說，通過將洛杉磯縣部門與亞太裔社區聯合起來的方式，希望建立一個可以參與、支持和服務所有有色人種社區的關係，打造一個更強大的多元化社區。

現場多名亞裔民選官員出席，包括亞市華裔副市長鄭博仁、候任女市議員王愛琳，天普市議員文尚丞 (William Man)、杜瓦迪市議員Vinh Troung等。王愛琳對巴格的發言特別有感觸。她表示，在第五區政務委員巴格的領導下，亞裔應該更加團結，為華裔發聲。巴格的發言令人感動，不管是情緒和壓力管理，民選官員都要做好平衡，學會自我控制。每個社區領導者要首先做好自己，才能領導別人。像她自己剛剛當選，也會面臨一樣的情緒和壓力及工作問題，巴格的講話讓她很有啟發，她願意為亞市多做一些事情，把每個承諾落實到工作中去，不負眾望。