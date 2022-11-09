聖瑪利諾學區多管齊下 提供「心靈庇護所」、安排諮詢師

中學裡的心理健康中心。（記者趙健／攝影）

作為亞裔 學生最多的學區 之一，聖瑪利諾學區的亞裔學生占比高達58.5%。聖瑪利諾學區總監Linda de la Torre說，「我們很幸運，學區從未出現過任何仇亞犯罪案件。學區裡有很多亞裔學生是一方面，但另一方面也得益於學區一直以來對反仇亞相關的教育和資源的投入。」

de la Torre表示，無論是小學、中學還是高中，學區都試圖把尊重、責任這些概念與課程結合。比如在學校會推行安全校園大使（Safe School Ambassador）這一角色。老師會倡導學生在見到有同學遭受霸凌，或者種族歧視時挺身而出，用專業方法巧妙幫助受害學生安全離開現場。老師們還會教授學生如何安慰和鼓勵被害同學。雖然大部分小學生還沒有很明確的種族概念，但是會在課程中設置很多關於尊重和責任相關的課題。

學區不僅在課程設置上讓學生們認識到，這類事件可能會造成的不良影響，還在校園設置心理健康 中心（Wellness Center），在這裡學生們不僅可以放鬆心情，還會有專門的心理輔導師為學生提供心理健康服務。 de la Torre說：「我們的小學就會安排有心理健康諮詢師，這在其他學校是很少見的。」

de la Torre表示，他們在網站上專門設置了可以匿名舉報通道，為學生能夠快速安全舉報發生在身邊的任何形式的歧視及校園霸凌事件提供方便。一經收到來自學生或家長的舉報，就會立刻開始全面調查，截至目前從來沒收到過關於仇亞的舉報。

此外，聖瑪利諾學區還設有專員負責與華裔家長協調聯結，收集來自家長們的建議和需求。專員們熟練地掌握普通話或是廣東話。學區還通過「合作意識」（Partnership for Awareness）項目為家長提供應對此類事件的方法，讓家長了解當孩子受到傷害時應如何應對。

在學區教職工方面，de la Torre強調，學區致力於創造一個包容性強的學區環境，教職人員和領導們均有著不同文化背景。為所有的教職人員提供關於「隱性偏見培訓」（Implicit Bias Training）。還邀請了這方面的專家為學區教委進行反仇亞培訓。

學區網站上的匿名舉報通道。（網頁截圖）

正如學區致公眾的一封信中所說：「讓我們的學生們和社區的公民們參與進來，是解決存在於整個國家各社區中種族、文化和種族差異的希望。這是學區創造成長型心態和增強世界級學習者能力的願景中，不可或缺的一部分。」