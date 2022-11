加州反仇恨資源網絡 今天上線

加州各部門代表聚集線上,介紹加州政府提供的「反仇恨」資源和行動。(記者朱敏梓/攝影)

反仇恨是加州 政府關注的一大議題,10月31日,加州司法廳、加州政府公民權利廳(civil rights department)、加州亞太裔美國人事務委員會(Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs)、加州教育 廳 、加州社會服務廳(Department of Social Services)和加州州立圖書館的官員代表們聚集線上,分享加州反仇恨的各種項目和可使用的資源,共同打擊和預防仇恨犯罪 。

加州政府公民權利部策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe,介紹加州反仇恨資源熱線和網絡(CA vs. Hate)項目,該項目即將在11月1日試行上線。該項目旨在幫助遭遇到仇恨事件或者犯罪的個人和社區確定下一步行動選項,為仇恨目標人群提供資源,收集人們願意分享之有關仇恨事件和犯罪的數據,以持續努力改進仇恨事件和犯罪的報告和數據,以加強仇恨犯罪預防和應對。該項目處於試運行階段,將在2023 年初春全面開放,屆時將納入社區和用戶反饋,並附有全州範圍內的多語言「反仇恨」活動。

此外,加州教育廳代表表示,教育廳針對在全加州公立學校內預防、解決和消除種族主義偏見,特別推出了「Antibias 教育補助計劃」,該計劃通過培訓和教育,防止和解決基於種族、民族、宗教、性別、性別認同、性取向等對任何群體的偏見。

加州司法廳則通過身分識別等方法來協助地方、州、和聯邦執法當局,調查可能的仇恨犯罪,並對這些罪行的肇事者進行起訴、逮捕、起訴和定罪,包括為執法部門和檢察官提供指導,並且發佈多種語言的小冊子和情況說明書。

為打擊仇恨犯罪,根據加州第8260法規,授權加州社會服務部和亞太裔美國人事務委員會向合格組織提供贈款,為遭受仇恨事件和仇恨犯罪的受害者、倖存者及其家人提供支持和服務,包括法律服務、精神和心理健康服務、健康和社區康復等。

民眾還可以登陸加州州立圖書館官網www.library.ca.gov/grants/ethnic-media/,在線獲取更多關於「反仇恨」的資源和信息。